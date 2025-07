Los tres botones que debes desactivar antes de salir de casa para evitar ciberataques

El dispositivo viene con varias opciones que están en funcionamiento por defecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas suele salir de casa sin prestar atención a ciertos ajustes de seguridad en su celular. Muchas acciones diarias relacionadas con la conectividad o la geolocalización parecen inofensivas, aunque pueden dejar expuestos datos sensibles sin que el usuario lo advierta.

Especialistas en ciberseguridad advierten que mantener algunas funciones activas mientras se transita por la calle, se toma un transporte público o se permanece en un local puede aumentar el riesgo de sufrir ciberataques.

Malas prácticas simples, como olvidar inhabilitar el WiFi, el Bluetooth o el GPS antes de salir, pueden traducirse en filtraciones de datos bancarios, apropiación de cuentas personales, rastreo no autorizado o explotación de información en tiempo real.

Por qué es necesario desactivar el WiFi al salir de casa

El smartphone se puede conectar a una red fraudulenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

La opción de mantener el WiFi encendido suele elegirse en busca de conveniencia y ahorro de consumo de datos. Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad sugieren deshabilitar esta función antes de desplazarse fuera del hogar.

Los teléfonos con la función WiFi activada buscan de manera automática redes públicas disponibles para conectarse sin que el usuario tenga conocimiento previo, lo cual representa un riesgo significativo.

ESET advierte sobre el peligro de los ataques “Man in the Middle”. Este método consiste en que ciberdelincuentes interceptan la comunicación entre el dispositivo del usuario y una red WiFi pública, lo que les permite acceder a información sensible.

Entre los datos comprometidos figuran contraseñas de redes sociales y cuentas bancarias, archivos personales y cualquier credencial digital.

Cómo el GPS en el teléfono puede facilitar estafas y robos de identidad

Es una función útil para saber la ubicación actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botón de ubicación o GPS se utiliza diariamente para aplicaciones de navegación, servicios meteorológicos, redes sociales y banca digital, pero el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) detalla que es un punto vulnerable si se mantiene activo en espacios públicos.

Cuando el GPS permanece encendido, el teléfono transmite información constante sobre los movimientos y ubicaciones del usuario. Si esta geolocalización es interceptada por terceros, puede utilizarse para realizar ingeniería social, identificar rutinas diarias o conocer los lugares más frecuentados.

Esta información posibilita desde fraudes personalizados hasta el robo de identidad, permitiendo a los atacantes rastrear patrones de comportamiento y planear ataques dirigidos.

Qué riesgos existen si el Bluetooth está encendido en lugares públicos

Es una conexión útil para enlazar accesorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bluetooth facilita la conexión de dispositivos como audífonos, bocinas y computadoras, pero su uso desatendido implica riesgos poco conocidos.

Mantener el Bluetooth activo permite a los ciberdelincuentes desarrollar técnicas como el Bluesnarfing, mediante las cuales acceden a dispositivos cercanos sin consentimiento.

Esta práctica consiste en la extracción no autorizada de información almacenada, pudiendo derivar en robo de archivos, instalación de software malicioso o el envío de mensajes de spam.

Muchos usuarios desconocen estas amenazas y continúan utilizando esta función de manera permanente. Los expertos aconsejan encender el Bluetooth solamente cuando sea estrictamente necesario y apagarlo de inmediato tras finalizar la conexión.

Cómo reducir el robo de datos mientras se usa el celular

Todas las pautas de seguridad se deben seguir en cualquier aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apagado de WiFi, GPS y Bluetooth es solo una de las estrategias sugeridas por expertos. Además, subrayan la importancia de mantener los dispositivos actualizados, porque las nuevas versiones del sistema operativo incorporan parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas.

Otras medidas simples incluyen reiniciar el teléfono al menos una vez a la semana, práctica que corta procesos en segundo plano y conjunta mejoras de seguridad.

Dentro del plano digital, activar la autenticación multifactor en cuentas personales y bancarias agrega niveles adicionales de protección. Esta barrera reduce la posibilidad de acceso no autorizado, aun si una contraseña fuera obtenida por un tercero.

Aplicar estas medidas, junto con la desactivación de los tres botones principales antes de abandonar el hogar, refuerza la seguridad y disminuye la exposición a riesgos.