Ministerio de Salud intensifica fumigaciones y visitas casa por casa para frenar brote de dengue en cantón costarricense

Funcionarios del Ministerio de Salud realizan fumigaciones en Orotina como parte del operativo para contener el brote de dengue que afecta al cantón. Crédito: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de Costa Rica reforzó esta semana las acciones de prevención y control del dengue en el cantón de Orotina, luego de que esa localidad se consolidara como la de mayor cantidad de casos acumulados de la enfermedad en el país centroamericano. Las autoridades desplegaron un operativo que contempla fumigaciones, visitas casa por casa, eliminación de criaderos del mosquito transmisor y campañas de información dirigidas a la población, con el objetivo de contener el brote y evitar que la transmisión continúe aumentando.

Las intervenciones son coordinadas por el Programa de Control de Vectores y se concentran en los barrios aledaños a las zonas donde se ha detectado una mayor circulación del virus. Según explicó la cartera de Salud, las labores iniciaron este lunes como parte de una estrategia integral para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue.

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Entre las acciones que se desarrollan destacan la fumigación casa por casa, la aplicación de insecticida con equipo pesado en puntos estratégicos del cantón, visitas domiciliarias para identificar y eliminar criaderos del mosquito, campañas educativas para sensibilizar a la población, perifoneo en las comunidades y jornadas de recolección de residuos que puedan acumular agua y convertirse en sitios de reproducción del vector.

Orotina registra 124 casos de dengue, la cifra más alta del país, por lo que se intensificaron las acciones de control vectorial en la zona. Crédito: Ministerio de Salud

Como parte de las labores ejecutadas hasta el momento, el Ministerio de Salud informó que ya se han fumigado 16,666 viviendas y se han realizado 1,843 visitas domiciliarias como parte de las acciones de control vectorial.

Los datos más recientes de la Dirección de Vigilancia de la Salud evidencian que, hasta la semana epidemiológica 24, Costa Rica registra un total de 1,411 casos de dengue. De ese total, 124 corresponden al cantón de Orotina, que actualmente presenta la mayor cantidad de casos acumulados en el territorio nacional.

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Después de Orotina, los cantones con mayor número de contagios son Alajuela, con 109 casos, y San José, con 90. Estas cifras mantienen bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, que continúan monitoreando la evolución epidemiológica para determinar si es necesario ampliar las intervenciones hacia otras comunidades.

Además de las fumigaciones, los equipos de salud desarrollan campañas de educación y jornadas de recolección de residuos para reducir los sitios de reproducción del mosquito. Crédito: Ministerio de Salud

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, un insecto que se reproduce principalmente en recipientes con agua estancada dentro y alrededor de las viviendas. Debido a ello, las autoridades insisten en que la participación de la ciudadanía resulta determinante para reducir la presencia del vector y disminuir el riesgo de nuevos contagios.

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En ese sentido, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los habitantes de Orotina y del resto del país para colaborar activamente con las medidas preventivas, eliminando cualquier recipiente que pueda almacenar agua, permitiendo el ingreso del personal de salud debidamente identificado durante las inspecciones y participando en las campañas comunitarias de limpieza.

Las recomendaciones también incluyen mantener limpios los hogares y los lotes baldíos, desechar llantas y otros objetos que puedan acumular agua de lluvia, limpiar periódicamente las canoas de los techos, reducir el uso de plantas acuáticas y utilizar repelente cuando exista riesgo de exposición al mosquito.

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Las autoridades sanitarias reforzaron las visitas casa por casa para identificar y eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Crédito: Ministerio de Salud

Las autoridades recordaron que reconocer los síntomas de manera temprana también puede marcar la diferencia para evitar complicaciones. Entre las principales manifestaciones del dengue figuran la fiebre, el dolor muscular y articular, el malestar general y el dolor de cabeza. Sin embargo, también existen signos de alarma que requieren atención médica inmediata, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o un deterioro evidente del estado general del paciente.

Ante cualquiera de estos síntomas, el Ministerio de Salud recomienda acudir cuanto antes al establecimiento de salud más cercano y evitar la automedicación, ya que algunos medicamentos pueden incrementar el riesgo de complicaciones, especialmente en personas con dengue grave.

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Las autoridades sanitarias aseguraron que continuarán dando seguimiento permanente a la situación epidemiológica en Orotina y en el resto del país. Además, indicaron que las acciones de prevención y control seguirán desarrollándose de manera coordinada con otras instituciones y con las comunidades, con el propósito de disminuir la proliferación del mosquito, contener la transmisión del virus y proteger la salud de la población durante las próximas semanas.