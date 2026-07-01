Incertidumbre por la lesión de una figura de Brasil: del silencio de la Confederación a la versión del Flamengo que sembró más dudas

1. Paquetá abandonó el campo en el entretiempo apoyado en Neymar, con dolor visible en la parte posterior del muslo izquierdo (REUTERS/Phil Noble)

Lucas Paquetá tuvo que abandonar el campo en el entretiempo del partido entre Brasil y Japón por los octavos de final del Mundial 2026, y lo que vino después fue una combinación de silencio institucional, versiones parciales y mensajes en redes sociales que alimentaron la incertidumbre sobre el estado real del mediocampista de Flamengo.

Un día después de la victoria del Scratch sobre los nipones, los estudios por imágenes confirmaron lo que muchos temían: una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado escueto en el que informó que el jugador seguiría “un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la selección nacional brasileña, con el objetivo de su recuperación y reincorporación a las actividades en el menor tiempo posible”. Sin plazos. Sin diagnóstico preciso. Sin respuesta a la pregunta que todos se hacían: ¿cuándo vuelve?

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La molestia se hizo visible en los últimos instantes del primer tiempo, cuando Brasil perdía 1-0. Paquetá empezó a cojear, dejó el césped en el entretiempo con señales de dolor, apoyado en Neymar y rodeado por sus compañeros. Al regreso del descanso, el técnico Carlo Ancelotti envió al campo a Endrick en su lugar.

El mediocampista permaneció en el banco durante el resto del encuentro y celebró con el plantel los goles de la remontada —que terminó con el tanto de Gabriel Martinelli en el último minuto del tiempo adicionado—, aunque sin apoyar la pierna izquierda en el suelo y con asistencia de sus compañeros.

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Flamengo publicó un comunicado tras los estudios por imágenes, aunque tampoco precisó el tiempo estimado de baja del jugador

Fue Flamengo, el club propietario de su ficha, el que primero dio una versión formal sobre el alcance de la lesión. “Las pruebas de imagen realizadas hoy confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo“, publicó el club en un comunicado.

El texto incluyó un deseo de pronta recuperación y la esperanza de verlo “en plena forma para representar a nuestra nación muy pronto”. La declaración del club, sin embargo, tampoco aportó detalles sobre el tiempo estimado de recuperación, lo que amplió el margen de especulación.

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Globo Esporte fue el medio que avanzó la conclusión más concreta: Paquetá quedó fuera del partido de octavos de final del domingo 6 de julio ante Noruega en Nueva York. La CBF no lo confirmó de manera explícita, pero el medio brasileño fue categórico al respecto. El duelo ante los noruegos de Erling Haaland —que avanzaron tras vencer a Costa de Marfil 2-1— está programado para las 17 horas de Argentina.

La baja altera una pieza fija en el esquema de Ancelotti. Paquetá había sido titular en todos los partidos de Brasil en esta Copa del Mundo, y su ausencia obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el centro del campo. Ante Japón, el DT recurrió primero a Matheus Cunha en funciones de mediocampista durante la segunda mitad, y luego lanzó a Martinelli para cubrir esa tarea. El delantero del Arsenal terminó siendo el autor del gol de la clasificación.

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La historia y el posteo de Paquetá en redes sociales

Mientras el cuerpo técnico resuelve el rompecabezas táctico, el propio Paquetá tomó la palabra a su manera. En sus historias de Instagram, el mediocampista de 28 años publicó la frase “La fe... ya he vivido de ella antes”, acompañada de un emoji con el dedo índice apuntando hacia arriba y un corazón.

Junto a ese mensaje, citó una publicación propia con dos versículos bíblicos: uno de 2 Corintios 4:8-9 —“Nos vemos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos”— y otro de Santiago 1:2-4, que habla de la perseverancia ante las pruebas. El texto cerró con: “Vamos juntos hasta el final. ¡Vamos, Brasil!”

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El panorama de bajas en Brasil no se limita a Paquetá. Raphinha, el delantero del Barcelona, también arrastra una lesión en el muslo derecho que lo mantuvo fuera de los últimos tres partidos —ante Haití, Escocia y Japón—. El martes, el atacante inició la transición física al campo, un paso en su recuperación, aunque su presencia ante Noruega tampoco está confirmada.

Brasil recibió descanso tras el entrenamiento del martes y retomará los trabajos al final de la tarde del miércoles para comenzar la preparación del duelo ante los noruegos. Desde ese momento, el plantel que conduce Ancelotti dispondrá de tres días de trabajo antes del partido del domingo.

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