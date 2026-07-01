Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

El gesto de Didier Deschamps para destacar la notable actuación de Kylian Mbappé (Reuters/Vincent Carchietta)

Tras superar la fase de grupos con puntaje ideal, Francia ratificó su candidatura al título este martes en el primer duelo eliminatorio. Derrotó a Suecia por 3-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con una nueva actuación estelar de su capitán, Kylian Mbappé, autor de dos goles.

De esta manera, el conjunto dirigido por Didier Deschamps avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Paraguay, equipo que viene de dar un golpe y dejar afuera a Alemania. Palpitando el próximo cotejo, tanto Deschamps como Mbappé elogiaron al seleccionado guaraní, destacando su solidez y el mérito de haber alcanzado esta instancia.

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“¿Paraguay? Sí, los he visto. Alemania es un gran equipo y que los hayan derrotado no es casualidad. Tienen ese ADN sudamericano: son duros, sólidos en los duelos. Pero también tienen buenos jugadores. No se llega a octavos de final del Mundial por casualidad", afirmó el entrenador a los canales beIN Sports y M6.

Y amplió: “Nos vamos a tomar el tiempo para observarlos. Los analizaremos bien. Ahora hay dos días para disfrutar, luego volveremos a concentrarnos”.

El técnico destacó a Paraguay, su rival en octavos de final (REUTERS/Mike Segar)

Por su parte, el máximo goleador de la selección francesa subrayó: “Creo que el equipo es perfectamente consciente de lo que debe hacer aquí. Hoy comienza una nueva competición... Ahora nos enfocaremos en Paraguay. Han mostrado que son un rival al que hay que tomar en serio. Le ganaron a Alemania. No hay partidos fáciles en la Copa del Mundo”.

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El desarrollo del partido ante Suecia mostró a una Francia paciente, que encontró la apertura del marcador sobre el final del primer tiempo gracias a una jugada individual del delantero del Real Madrid, quien definió con precisión tras dejar a dos defensores en el camino.

En el segundo tiempo, Bradley Barcola amplió la ventaja y el propio Mbappé selló el resultado tras una combinación con Michael Olise, quien sumó su tercera asistencia en el torneo. Con este tanto, Kiki llegó a seis en el torneo e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial, además de convertirse en el máximo anotador histórico en fases eliminatorias de Copas del Mundo, con nueve conquistas.

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Mbappé continúa batiendo récords mundialistas (Reuters/Vincent Carchietta)

Tanto Mbappé como sus compañeros le dedicaron el triunfo al DT de Les Blues, quien viene de atravesar un duro momento personal por el fallecimiento de su madre la semana pasada. Incluso, Deschamps debió viajar a Francia para despedirla y no dirigió ante Noruega en el cierre de la fase de grupos.

“Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa”, señaló el técnico en rueda de prensa.

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“Estamos todos juntos. Sabemos que el entrenador ha atravesado una prueba difícil. Lamentablemente, todos pasaremos por eso. Es muy duro. Hay cosas más importantes que el fútbol. Pero debe saber, y ya lo sabe, que a través de este gesto de todo el equipo, nunca estará solo con nosotros“, dijo por su parte Mbappé.

Las muestras de afecto entre ambos quedaron evidenciadas aún más por un gesto inusual que tuvo Deschamps para con el jugador: cuando el delantero se retiraba del campo al ser sustituido, las cámaras captaron el momento en que el entrenador inclinaba repetidamente con ambos brazos extendidos en señal de reverencia para su goleador.

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Los futbolistas celebraron con su DT, que viene de atravesar días difíciles por el fallecimiento de su madre (Reuters/Vincent Carchietta)

El choque entre los galos y los paraguayos será el próximo sábado a las 18:00 (hora argentina), en Filadelfia.