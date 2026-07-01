Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

Laura Ubfal respondió a Santiago del Moro y afirmó que la gordofobia es una realidad en los medios de comunicación argentinos (Video: SQP, América TV)

Laura Ubfal salió a responder la polémica que desató Santiago del Moro con sus declaraciones en LAM (América TV), y lo hizo sin esquivar el tema central: la gordofobia en los medios de comunicación argentinos. “La gordofobia es una realidad. Una realidad en nuestra sociedad. Y yo jamás me quejé de eso. Ni me importa”, dijo la periodista en Sálvese quien pueda (América TV), con una firmeza que no dejó margen para la ambigüedad.

El detonante fue una nota que Del Moro dio al cronista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, en la que el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) salió a elogiar a Ubfal con genuino entusiasmo, aunque sus palabras terminaron generando el efecto contrario al buscado. “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio”, dijo Del Moro.

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Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y sostuvo que sus palabras describieron la hegemonía en la televisión, no una opinión personal

Hasta ahí, el elogio era llano. Pero el conductor fue más lejos y vinculó la trayectoria de Ubfal con los estándares físicos que impone la televisión: “Lo que te voy a decir es polémico. Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami. Tendría otra carrera”. Y remató: “A veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel”.

Las frases circularon rápidamente en redes y encendieron el debate. Desde quienes interpretaron los dichos del conductor como una defensa honesta de Ubfal hasta quienes los leyeron como una reproducción involuntaria del mismo prejuicio que pretendía denunciar, las reacciones fueron divididas. Ubfal eligió salir a hablar ella misma y hacerlo desde un lugar que no fue el de la queja ni el del reproche a Del Moro.

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“Yo siempre digo que la persona inteligente tiene dos características: una el humor y la otra la abstracción. Quiere decir que cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró, que es lo del 90-60-90, él estaba dando un ejemplo de lo que es la hegemonía en la televisión“, explicó Ubfal en Sálvese quien pueda. La periodista defendió a Del Moro de las críticas y encuadró sus palabras como una descripción del sistema, no como una opinión personal sobre ella.

Santiago del Moro apoyó a Laura Ubfal tras las críticas en Gran Hermano (Instagram)

Pero Ubfal también fue más allá de la defensa de su colega y abrió el debate hacia un terreno más amplio. “Decime cuánta gente como yo hay en la tele. Ustedes lo saben más que yo. Es la realidad”, le respondió al cronista cuando este le preguntó si hay que ser hegemónico para estar en televisión. Y amplió con un ejemplo concreto: “Había una gerenta de un canal que no ponía a las chicas si no tenía lindas piernas. Eso sigue existiendo en la tele de hoy. Lo que se busca es entretener y la imagen es todo”. Como ilustración adicional, señaló lo que ocurre dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada: “Vean lo que le dicen a Yipio”.

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La periodista también hizo un balance de su propia carrera sin amargura ni victimización. “Tuve una carrera maravillosa. Soy feliz. Si no me fue bien en algún programa, mejor que en otro no es por lo físico. Pero bueno, creo que hay gente que tiene mucho menos capacidad intelectual y obviamente le va a ir bien por un tema físico. Y no me quejo. Y es así. Y es el medio”, afirmó. El tono fue el de alguien que conoce las reglas del juego desde adentro y eligió no pelearse con ellas, aunque tampoco las niega.

Para cerrar, Ubfal trazó una comparación con lo que ocurre en otros mercados televisivos. “Lo que pasa es que realmente en otros países hay más posibilidades. Porque si fuera la Argentina, Oprah Winfrey no hubiera triunfado ni Ellen DeGeneres“, señaló, poniendo en perspectiva las limitaciones que, según su lectura, impone la televisión local a quienes no responden al canon estético dominante.

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