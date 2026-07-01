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La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

“No puede ser un verdadero desafío para la selección nacional”, habían predicho en el canal Magenta TV días antes de las histórica victoria del elenco guaraní

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"Es de tercera categoría", afirmaron

Un programa de la cadena alemana Magenta TV predijo con desparpajo que Paraguay era un rival de “tercera categoría” y no representaba “un verdadero desafío” para la selección de Alemania. El video, difundido en las últimas horas, se viralizó tras la eliminación germana por penales ante la Albirroja en los 16avos de final del Mundial 2026.

La transmisión, que circula en redes sociales, muestra a un panel de periodistas alemanes que no escatimó en descalificaciones. “Ese no es un rival. Con todo respeto, es un equipo de tercera categoría y no puede ser un verdadero desafío para la selección nacional”, sentenció uno de los panelistas. Ante una pregunta de la conductora sobre las diferencias con Ecuador, las comparaciones se profundizaron: los analistas sostuvieron que los ecuatorianos están en “una liga completamente distinta” por contar con jugadores de clase mundial, mientras que de Paraguay opinaron todo lo contrario. “Tal vez no sea de aficionado contra profesional, pero sí como de liga regional”, sostuvieron.

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Otro de los presentes redobló la apuesta: “Tienes que ganarles. Es exactamente eso, es un equipo de tercera categoría”, y agregó que Alemania no debería “preocuparse por ese tipo de cosas” al considerarse ampliamente superior. La soberbia del panel contrastó de lleno con lo que ocurrió después en el Gillette Stadium de Foxboro, en Boston: Paraguay ganó en la definición por penales y dejó eliminada a una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial.

El propio entrenador paraguayo, Gustavo Alfaro, pareció responder de forma indirecta a esa clase de miradas durante la conferencia de prensa posterior al partido, que se extendió por 50 minutos. “Somos una selección de primer nivel para algunos y de tercer nivel para otros. Tenemos que encontrar un medio”, afirmó. El técnico también trazó una distinción entre ambos planteles que fue más allá de lo deportivo: “Los que tenemos enfrente vienen criados en los mejores colegios en Europa y nosotros venimos de la tierra colorada, con padres que hacen mucho sacrificio".

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Las críticas al conjunto germano no llegaron solo desde afuera. Lothar Matthäus, el capitán del equipo campeón mundial en Italia 1990, publicó una columna en el diario BILD en la que destapó las tensiones internas del plantel durante el torneo. Según el ex volante del Bayern Múnich y el Inter de Milán, la Federación Alemana de Fútbol permitió una cadena de privilegios y diferencias de trato entre los jugadores que alteró la convivencia del grupo. “Un jugador estaba enojado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, relató el ex capitán, de 65 años.

Matthäus fue categórico al evaluar el rendimiento del equipo. “La eliminación ante Paraguay fue una vergüenza”, afirmó en el programa Lothar se desahoga de BILD, y añadió en Sky Sport Alemania: “Tampoco vi un plan de juego claro. Desde afuera, el equipo no parecía unido sobre el terreno de juego”. El ex internacional apuntó directamente contra el entrenador Julian Nagelsmann y afirmó que le sorprendería que continuara en el cargo: “Julian debe ser honesto consigo mismo: ¿sacó el máximo partido al equipo? Mi respuesta es un rotundo ‘no’”.

Para Matthäus, la situación alemana encuentra un espejo incómodo en la decadencia de Italia. “Da la sensación de que no lo estamos haciendo mejor que los italianos. Caímos igual de pronto que en Rusia y Qatar; y eso que entonces ni siquiera existía la ronda de dieciseisavos de final”, subrayó. Alemania no alcanza los cuartos de final de un Mundial desde 2014, cuando conquistó su cuarto título al vencer a Argentina en la final disputada en Brasil.

Del otro lado, la victoria paraguaya desató una celebración que desbordó lo estrictamente deportivo. El presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para festejar la clasificación a octavos. Alfaro, que habló de “sangre y épica” para describir el triunfo, destacó la actuación del arquero Orlando Gill, quien atajó dos penales: “Me alegro porque pasó momentos difíciles. A medida que pasaron los partidos se convirtió en un arquero más sólido. Después de estas actuaciones, vi que equipos españoles lo buscaban y no tengo dudas de que Orlando puede dar ese salto”. En la siguiente ronda, Paraguay enfrentará a Francia.

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