Honduras

Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, en conjunto con la Policía Nacional y la DPI, realizó operativos en Gracias, Lempira, para prevenir delitos sexuales contra menores.

Guardar
Google icon
La Fiscalía reforzó acciones contra la explotación infantil. (FOTO: X)
La Fiscalía reforzó acciones contra la explotación infantil. (FOTO: X)

Las autoridades hondureñas intensificaron durante el fin de semana las acciones de prevención y combate contra la explotación sexual infantil en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, mediante operativos coordinados entre el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), junto a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional, ejecutó una serie de inspecciones en el sector conocido como La Cuesta del Herrero, una zona donde las autoridades recibieron información sobre la posible presencia de menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el operativo se desarrolló con el objetivo de verificar que niñas, niños o adolescentes no estuvieran siendo víctimas de delitos relacionados con la explotación sexual.

PUBLICIDAD

Las acciones forman parte de una estrategia orientada a proteger los derechos de la niñez y fortalecer la prevención de delitos que afectan a los menores de edad.

<b>Inspecciones en apartamentos</b>

Durante la jornada, fiscales y agentes policiales realizaron inspecciones en varios apartamentos y establecimientos utilizados por clientes en la zona intervenida.

Las autoridades verificaron que no hubiera personas menores de edad dentro de los inmuebles y recopilaron información relevante para futuras investigaciones.

Asimismo, los equipos de trabajo sostuvieron conversaciones con las mujeres adultas que se encontraban en el lugar.

Según la Fiscalía, se les explicó las consecuencias legales que implica involucrar a menores de edad en actividades de explotación sexual.

“Se orientó a las mujeres sobre las consecuencias legales de involucrar a personas menores de edad en actividades de explotación sexual y se enfatizó la obligación de respetar y proteger sus derechos”, informó el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Las autoridades llamaron a denunciar delitos contra menores. (FOTO: X)
Las autoridades llamaron a denunciar delitos contra menores. (FOTO: X)

<b>Operativos permanentes</b>

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones continuará desarrollándose de manera permanente y coordinada en distintas zonas del occidente del país.

El propósito es prevenir delitos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y otras conductas que vulneren los derechos de la niñez y la adolescencia.

La Fiscalía señaló que los agentes de tribunales de la región mantendrán acciones de vigilancia e investigación para detectar cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.

Además, se busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la protección de la niñez.

El operativo busca proteger a niños y adolescentes. (FOTO: X)
El operativo busca proteger a niños y adolescentes. (FOTO: X)

<b>Llamado a denunciar</b>

Durante el operativo, representantes del Ministerio Público también hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier hecho que pueda constituir un delito contra menores.

Las autoridades recordaron que los embarazos en niñas menores de 15 años pueden representar delitos que deben ser investigados de oficio.

Por ello, exhortaron a padres, madres y responsables legales a informar de inmediato cualquier situación que afecte a niños o adolescentes.

“Exhortamos a los padres, madres o responsables legales a no consentir relaciones de pareja de menores de edad”, señalaron las autoridades.

Fiscales y policías realizaron inspecciones en Gracias, Lempira. (FOTO: X)
Fiscales y policías realizaron inspecciones en Gracias, Lempira. (FOTO: X)

<b>Protección de la niñez</b>

La Fiscalía recordó que la omisión del deber de denunciar puede generar responsabilidades penales conforme a la legislación hondureña.

Las instituciones reiteraron que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

Asimismo, indicaron que la denuncia oportuna permite intervenir de manera temprana y evitar que los menores sean víctimas de delitos.

Las autoridades destacaron que la lucha contra la explotación sexual infantil seguirá siendo una prioridad, especialmente en aquellas zonas donde existan denuncias o indicios de posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir penalmente a quienes promuevan, faciliten o participen en cualquier forma de explotación sexual infantil en Honduras.

Temas Relacionados

HondurasGracias, Lempiraexplotación sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Problemas gastrointestinales afectan de pronto a más de 450 personas en la provincia panameña de Chiriquí

Descartan que sea por el consumo de agua potable, y hay quienes apuntan hacia el polvo del Sahara, que puede actuar como vehículo para los rotavirus y norovirus

Problemas gastrointestinales afectan de pronto a más de 450 personas en la provincia panameña de Chiriquí

Gobierno registra 609 homicidios en lo que va de 2026 en República Dominicana

La ministra Faride Raful dijo que la tasa nacional es de 6.98 por 100,000 habitantes y que la reducción acumulada alcanza 44.3% respecto de 2023

Gobierno registra 609 homicidios en lo que va de 2026 en República Dominicana

Autoridades costarricenses desarticulan organización dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas

Un operativo con 12 allanamientos simultáneos en Cartago, San José, Heredia y Alajuela permitió la captura de nueve sospechosos, entre ellos dos privados de libertad que, según la investigación, continuaban dirigiendo la estructura criminal desde prisión

Autoridades costarricenses desarticulan organización dedicada a fabricar y distribuir drogas sintéticas

Presidente Asfura felicita a Keiko Fujimori y reafirma cooperación entre Honduras y Perú

El presidente Nasry Asfura felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y expresó la disposición del Gobierno hondureño de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones

Presidente Asfura felicita a Keiko Fujimori y reafirma cooperación entre Honduras y Perú

Nuevo trámite del régimen de Ortega y Murillo complica la exoneración de impuestos a miles de jubilados

La nueva exigencia, divulgada en una circular compartida en redes sociales, suma un documento que debe gestionarse en el Registro Público de la Propiedad antes de solicitar el beneficio en los Centros de Atención al Contribuyente

Nuevo trámite del régimen de Ortega y Murillo complica la exoneración de impuestos a miles de jubilados

TECNO

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

Así superó la TIGGO 9 de Chery una prueba de choque múltiple: casi intacto y seguridad para pasajeros

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ no iguala el éxito de su estreno en 2024

“Este personaje me llevó a un lugar en el que no había estado nunca”, afirmó Hugh Jackman sobre Robin Hood

“Si amas la película original, reconocerás perfectamente la historia”, afirmó Thomas Kail sobre la remake de Moana

Así es la Barbie de Miley Cyrus: el nuevo lanzamiento de Mattel para coleccionistas

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

MUNDO

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano

Irán volvió a condicionar la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos

Qué es la curaduría y por qué no tiene nada que ver con la decoración

Qatar ratificó su papel como mediador entre Estados Unidos e Irán y apuesta por mantener abiertas las negociaciones

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante