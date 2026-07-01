Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

La Fiscalía reforzó acciones contra la explotación infantil. (FOTO: X)

Las autoridades hondureñas intensificaron durante el fin de semana las acciones de prevención y combate contra la explotación sexual infantil en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, mediante operativos coordinados entre el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ), junto a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional, ejecutó una serie de inspecciones en el sector conocido como La Cuesta del Herrero, una zona donde las autoridades recibieron información sobre la posible presencia de menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el operativo se desarrolló con el objetivo de verificar que niñas, niños o adolescentes no estuvieran siendo víctimas de delitos relacionados con la explotación sexual.

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Las acciones forman parte de una estrategia orientada a proteger los derechos de la niñez y fortalecer la prevención de delitos que afectan a los menores de edad.

<b>Inspecciones en apartamentos</b>

Durante la jornada, fiscales y agentes policiales realizaron inspecciones en varios apartamentos y establecimientos utilizados por clientes en la zona intervenida.

Las autoridades verificaron que no hubiera personas menores de edad dentro de los inmuebles y recopilaron información relevante para futuras investigaciones.

Asimismo, los equipos de trabajo sostuvieron conversaciones con las mujeres adultas que se encontraban en el lugar.

Según la Fiscalía, se les explicó las consecuencias legales que implica involucrar a menores de edad en actividades de explotación sexual.

“Se orientó a las mujeres sobre las consecuencias legales de involucrar a personas menores de edad en actividades de explotación sexual y se enfatizó la obligación de respetar y proteger sus derechos”, informó el Ministerio Público.

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Las autoridades llamaron a denunciar delitos contra menores. (FOTO: X)

<b>Operativos permanentes</b>

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones continuará desarrollándose de manera permanente y coordinada en distintas zonas del occidente del país.

El propósito es prevenir delitos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y otras conductas que vulneren los derechos de la niñez y la adolescencia.

La Fiscalía señaló que los agentes de tribunales de la región mantendrán acciones de vigilancia e investigación para detectar cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.

Además, se busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la protección de la niñez.

El operativo busca proteger a niños y adolescentes. (FOTO: X)

<b>Llamado a denunciar</b>

Durante el operativo, representantes del Ministerio Público también hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier hecho que pueda constituir un delito contra menores.

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Las autoridades recordaron que los embarazos en niñas menores de 15 años pueden representar delitos que deben ser investigados de oficio.

Por ello, exhortaron a padres, madres y responsables legales a informar de inmediato cualquier situación que afecte a niños o adolescentes.

“Exhortamos a los padres, madres o responsables legales a no consentir relaciones de pareja de menores de edad”, señalaron las autoridades.

Fiscales y policías realizaron inspecciones en Gracias, Lempira. (FOTO: X)

<b>Protección de la niñez</b>

La Fiscalía recordó que la omisión del deber de denunciar puede generar responsabilidades penales conforme a la legislación hondureña.

Las instituciones reiteraron que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

Asimismo, indicaron que la denuncia oportuna permite intervenir de manera temprana y evitar que los menores sean víctimas de delitos.

Las autoridades destacaron que la lucha contra la explotación sexual infantil seguirá siendo una prioridad, especialmente en aquellas zonas donde existan denuncias o indicios de posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir penalmente a quienes promuevan, faciliten o participen en cualquier forma de explotación sexual infantil en Honduras.