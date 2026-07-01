María Becerra mostró su kit de cuidados para recuperarse de un virus: “Todo para una cantante enfermucha que se va de gira”

La cantante argentina María Becerra compartió en su cuenta de Instagram los remedios y técnicas que utiliza para recuperarse de una afección viral a pocos días de iniciar su nueva gira internacional (Video: Instagram)

En la antesala de su gira por España, María Becerra contó que está atravesando un cuadro viral típico de la estación y reveló el completo kit de cuidados que emplea para combatir una afección viral que puso en jaque su voz. A través de una serie de videos en su cuenta de Instagram, la artista mostró, con tono entre resignado y humorístico, los recursos a los que recurre cuando la enfermedad amenaza su agenda profesional.

La cantante relató que debió guardar reposo absoluto y que el dolor de garganta le impidió hablar durante toda la jornada. “No puedo creer que estoy pudiendo hablar. Creo que por eso estoy haciendo historias tan emocionada”, admitió, mientras detallaba el malestar que le generó el virus que, según le indicó su médico, “anda dando vueltas por todos lados” y suele durar algunos días.

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“Todo lo que es ser una cantante enfermucha que se va de gira en una semana. Dios, te pido”, escribió María Becerra mientras usaba un inhalador (Instagram)

En la grabación, María Becerra expuso uno por uno los elementos que conforman su arsenal personal ante los cuadros virales. Comenzó por el inhalador con parches de eucalipto, un recurso habitual entre cantantes para humidificar las vías respiratorias y aliviar la congestión. “Me lo echo en la ropa y lo voy oliendo todo el día”, explicó, mostrando el dispositivo en cámara.

Sumó a su rutina diaria un jarabe de venta libre adquirido en Estados Unidos, conocido entre artistas por sus propiedades para proteger la voz. “Tiene propóleo, tiene un montón de cosas sobrenaturales”, sostuvo, aunque prefirió no revelar la marca. El kit también incluyó cúrcuma activada con pimienta —“la cúrcuma es desinflamante y tiene un montón de propiedades, y se la echo al té”—, junto con infusiones de limón y jengibre, cucharadas de miel y mucha agua.

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La cantante remarcó la importancia de seguir la medicación indicada por el profesional que la atiende, aunque no brindó detalles sobre los fármacos. “La medicación que me indicó el doctor”, resumió. Además, mostró caramelos de propóleo, jengibre y miel como aliados para suavizar la garganta irritada.

Cúrcuma y pimienta, los ingredientes naturales que la artista consume por su infección viral

Becerra se filmó utilizando el inhalador, un elemento clave en la rutina de quienes dependen de su voz para trabajar. Este dispositivo, que funciona como vaporizador vocal, permite hidratar las cuerdas vocales y reducir la irritación que provocan los cuadros virales. La artista remarcó que “todo lo que es ser una cantante enfermucha que se va de gira en una semana. Dios, te pido”, en referencia a la ansiedad por recuperarse a tiempo.

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El video dejó en evidencia la exigencia de cumplir compromisos artísticos incluso en condiciones de salud adversas. La preparación previa, los remedios caseros y la consulta médica forman parte de un protocolo que busca minimizar riesgos antes de salir de gira.

La cantante bromeó sobre su cuadro: "El filtro al menos me da un poco de color y no parezco tan muerta"

A pesar del malestar, María Becerra eligió compartir con sus seguidores el proceso de recuperación con sinceridad y un toque de humor. “Acá estamos tirándole con toda la artillería pesada al bicho”, dijo, mientras exhibía su taza de té, la miel, la cúrcuma y la caja de jengibre rallado. El tono cercano y espontáneo de sus historias generó rápida identificación entre quienes también atraviesan cuadros similares.

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La artista transmitió la preocupación típica de quienes se ven afectados por problemas de salud en momentos clave de la agenda profesional. Aun así, se mostró optimista respecto a su evolución y agradeció el apoyo recibido en redes.

La situación se da a tan solo una semana del inicio de la nueva gira de María Becerra, lo que suma presión a la necesidad de una pronta recuperación. La cantante hizo referencia a la cuenta regresiva y a la importancia de llegar en óptimas condiciones a sus próximos shows. El video fue acompañado por mensajes de aliento de fanáticos que esperan verla en los escenarios.

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J Rei, el novio de la cantante, sigue de cerca la evolución de la artista. “Juli comprando el doble de todo para tener en su mochila por si necesito y no tengo encima”, contó, mientras mostraba las bolsas de caramelos de propóleo y otros elementos para que María mejore que preparó su pareja. Incluso el año pasado, el artista detalló en Tapados de laburo (Olga) el kit de supervivencia que siempre lleva consigo: el equipo incluye un botiquín, un torniquete y luces de emergencia tipo glow sticks. El cantante explicó que la iniciativa de armar este kit surgió después de experimentar una situación médica de urgencia junto a su pareja, cuando sufrió una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, lo que lo motivó a prepararse para cualquier imprevisto, tanto en su mochila como en el auto.