El equipo USAR panameño mantiene el operativo en Venezuela seis días después del doble terremoto

Las brigadas panameñas se reparten por celdas de coordinación, con un binomio canino en inspecciones y tareas de mando mientras la crisis se agrava y las cifras oficiales siguen creciendo. (Cortesía: Astrid Salazar)

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés Urban Search and Rescue) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) mantiene operaciones en Venezuela seis días después del doble terremoto del 24 de junio, en un escenario marcado por 1.719 muertos, la búsqueda contrarreloj de supervivientes y una emergencia humanitaria que, según la ONU y ACNUR, se agrava con el paso de las horas.

Las 12 unidades panameñas trabajan en zonas asignadas por las Células de Coordinación, responsables de distribuir áreas de intervención, ordenar operaciones en estructuras colapsadas y gestionar la información en terreno. El contingente opera en dos grupos que se relevan en turnos de 12 horas para sostener una respuesta continua.

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De acuerdo con las últimas cifras oficiales, el desastre ha dejado más de 5,034 heridos, 15,866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron colapso total. Una evaluación experimental rápida de la NASA, basada en imágenes satelitales, estimó que el sismo pudo haber dañado o destruido 58.870 edificios en toda la región impactada.

En ese contexto, los rescatistas panameños han evaluado estructuras colapsadas y han realizado búsquedas especializadas de posibles sobrevivientes. Hasta ahora, no han localizado personas con vida en las zonas que les fueron asignadas, debido a la magnitud de los daños.

Las 12 unidades se relevan día y noche, inspeccionan ruinas, organizan datos en terreno y cuentan con Rex, el binomio canino que apoya la localización en áreas asignadas. (Cortesía: Astrid Salazar)

Parte del contingente también dirige operaciones en campo y participa en la gestión de información desde el puesto de mando. En las inspecciones interviene además el binomio canino del cuerpo de bomberos, integrado por el perro Rex y su guía.

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La respuesta internacional reúne a más de 2.000 rescatistas de 27 países

Según EFE, la ONU coordina a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar sobrevivientes bajo los escombros tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. En el estado de La Guaira, identificado como epicentro de la devastación, equipos de distintos países siguen trabajando entre edificios derrumbados mientras disminuyen las probabilidades de hallar personas con vida.

Entre esas operaciones figura el intento de rescatar al vigilante de un edificio residencial de Catia La Mar, atrapado en el tercer nivel del sótano desde los temblores del miércoles. Citado por EFE, el equipo de especialistas explicó que la maniobra comenzó hace 24 horas con la expectativa de concluir en tres, pero se extendió por la presencia de una viga.

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El equipo USAR del Cuerpo de Bomberos de Panamá trabaja en turnos de 12 horas en estructuras colapsadas, sin hallar personas con vida en sus zonas asignadas. (Cortesía: Astrid Salazar)

El despliegue panameño se integra a ese esfuerzo internacional de emergencia. Las 12 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá se mantienen en buen estado de salud y continúan acompañadas por miembros del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá.

ACNUR alertó por escasez de alimentos y colapso de servicios básicos

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente”. La agencia, que coordina la respuesta en materia de protección y refugio para los damnificados, señaló “una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada”.

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El impacto del terremoto también alcanzó la infraestructura urbana de la capital. El Metro de Caracas informó este martes que reanudó el servicio después de haberlo suspendido el día anterior por una réplica de magnitud 4,6 registrada en la madrugada.

La empresa estatal explicó: “La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda las infraestructuras, vía férreas y sistemas electromecánicos”.