Juicio por Loan Peña: continúa la ronda de testimonios familiares con la declaración de cinco hermanos del niño

Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición

Enviado especial a Corrientes.—El juicio oral por Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, donde está previsto que declaren cinco de los hermanos del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, durante la sexta audiencia serán convocados Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, quienes se sumarán a la ronda de testimonios familiares iniciada este martes con las declaraciones de José Peña, padre del menor; María Noguera, su madre; y Mariano, el hermano mayor.

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Se espera que los nuevos testigos reconstruyan cómo vivieron las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan, cuál fue la participación de los distintos integrantes de la familia en la búsqueda y qué recuerdan de los días posteriores al hecho. También podrían ser consultados sobre la relación con algunos de los imputados y sobre los movimientos registrados durante la investigación.

Laudelina Peña durante la declaración de su hermano José con la vista clavada en el piso

La jornada del martes dejó algunos de los momentos más emotivos desde el inicio del debate. José Peña aseguró que el día en que se extravió su hijo notó que Laudelina estaba “nerviosa” y que se alejaba del grupo durante la búsqueda.

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María Noguera, por su parte, le reclamó directamente que dijera dónde está su hijo y también señaló al ex capitán de navío Carlos Pérez como una de las personas que, según cree, conocen qué ocurrió con Loan. Mariano, en tanto, recordó que también le llamó la atención la actitud de su tía el día de la desaparición.

Con las declaraciones de los hermanos, el Tribunal continuará una de las etapas más importantes del juicio, ya que los testimonios de los familiares directos son considerados centrales para reconstruir cómo transcurrió el almuerzo en la casa de Catalina Peña y las horas posteriores, cuando se perdió el rastro del niño.

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Catalina Peña, la abuela de Loan

La ronda de testimonios familiares está prevista para concluir el jueves con la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se realizó el almuerzo del 13 de junio de 2024, previo a la desaparición del menor.

En el debate oral son juzgadas 17 personas. Siete de ellas están acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento de Loan, mientras que las otras diez integran la denominada “causa paralela”, en la que se investigan presuntas maniobras para entorpecer y desviar la investigación durante los primeros días de la búsqueda.

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