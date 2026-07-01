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Messi y Mbappé pelean por ser el máximo goleador del Mundial: el dato de la FIFA que favorece al argentino

Ambos suman seis tantos en la presente edición, pero la estadística del órgano rector del fútbol compartió un detalle que distingue al crack rosarino

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Messi-Mbappé
Lionel Messi y Kylian Mbappé disputan por ser el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó un doblete este martes en la goleada de Francia 3-0 ante Suecia por el pase a los octavos de final del Mundial 2026. El delantero galo llegó a seis tantos y alcanzó la marca de Lionel Messi. Ambos son los máximos artilleros del certamen que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, hay un dato que lo ubica al argentino arriba.

Si bien el francés jugó con su selección el encuentro de 16avos de final y el argentino aún no lo disputó con la Albiceleste, la comparación estadística se basa en la cantidad de minutos de juego necesarios para que ambos lleguen a la misma cantidad de goles.

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Según las estadísticas publicadas en la página de la FIFA, el crack rosarino lleva su media docena de gritos en 223 minutos jugados. Cabe recordar que fue reemplazado en el primer partido ante Argelia y en el tercer encuentro del Grupo J frente a Jordania ingresó desde el banco en el segundo tiempo. El capitán argentino tiene un promedio de 74,33 minutos disputados en los tres cotejos iniciales.

En tanto que Kiki lleva sus seis tantos y dos asistencias con 378 minutos jugados en el elenco a cargo de Didier Deschamps. Para emparejar la línea de Messi debió disputar cuatro encuentros y lleva un promedio de 94,5 minutos por cotejo.

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Hay otro dato que demuestra la mayor efectividad de Messi: que lleva un promedio de un gol cada 37,16 minutos, mientras que a Mbappé le demandó 63 minutos para poder convertir.

Estadística de la FIFA con la tabla de goleadores que encabezan Messi y Mbappé
Estadística de la FIFA con la tabla de goleadores que encabezan Messi y Mbappé

Detrás de ambos se ubica el noruego Erling Haaland con 5 goles en 309 minutos. Luego otro francés, Ousmane Dembele, con 4 gritos en 304 minutos y completa el top cinco el brasileño Vinicius con 4 goles en 398 minutos. Los tres siguen en carrera porque sus equipos consiguieron avanzar de ronda.

De momento, Messi (39 años) es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 19 tantos. A solo uno se ubica Mbappé (27 años) y con la posibilidad concreta de disputar al menos un Mundial más.

Los dos astros se conocen bien. A nivel selecciones, se enfrentaron en Rusia 2018 con el triunfo de los europeos 4-3 en el torneo que lograron su segunda estrella. Cuatro años más tarde se volvieron a ver las caras en Qatar 2022 y fue en la épica final donde ambos convirtieron en el empate 3-3 y el duelo se definió por penales. También fueron compañeros durante dos temporadas en el París Saint-Germain (PSG) entre mediados de 2021 y 2023. Si bien conformaron una ofensiva temible, el elenco de la capital francesa no pudo conseguir la Champions League, algo que el club parisino conquistó en las últimas dos ediciones.

Francia se aseguró su pase para los octavos de final luego del triunfo frente a los escandinavos. El elenco subcampeón del mundo se medirá ante Paraguay en la siguiente instancia.

Mientras que Argentina aún debe conseguir ese pasaje y para eso enfrentará este viernes a Cabo Verde en Miami, a partir de las 19.00. La única posibilidad que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se vuelva a enfrentar a Francia sería en una hipotética final.

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