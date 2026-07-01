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Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

En su paso por Infobae Mundial en Miami, el creador de contenido abrió una charla sincera sobre la influencia de Videomatch, el lugar del streaming y el respeto entre dos figuras de distintas épocas

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Coscu elogió a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial y afirmó que su figura marcó el camino de una generación de comunicadores (Video: Infobae en Vivo)

Martín “Coscu” Pérez Disalvo visitó el estudio de Infobae Mundial en Miami y protagonizó uno de los intercambios más llamativos del ciclo conducido por Marcelo Tinelli: una conversación abierta sobre la relación entre la televisión y el streaming, los años en que los creadores de contenido eran ignorados por los medios tradicionales y el reconocimiento mutuo entre dos figuras que representan generaciones distintas de la comunicación argentina.

“Nos marcaste el camino a todos. Los chistes, la forma de hablar, todo. Tu presencia, tu existencia, nos marcó el camino a todos”, le dijo Coscu a Tinelli, visiblemente emocionado.

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El streamer llegó al estudio con el pelo más claro de lo habitual, lo que le valió una broma de entrada. “Estás más rubio de la última que yo, por lo menos, te había visto en imagen”, le señaló Tinelli. “Un yanqui me saludó la otra vez y me dijo: ‘Eminem’”, respondió Coscu entre risas, antes de que la charla tomara un vuelo más profundo.

(Infobae Mundial)
La entrevista en Miami reunió a Coscu y Marcelo Tinelli para hablar sobre televisión, streaming y el vínculo entre dos generaciones de la comunicación (Infobae Mundial)

Tinelli lo presentó como “uno de los fundadores” del streaming argentino y le preguntó cómo veía ese mundo desde adentro, ahora que el ecosistema se había multiplicado. La respuesta de Coscu fue desarmante en su honestidad: “Yo creo que tuve mucha suerte, porque si me hubiera tocado competir con los cracks que hay ahora, no existiría, no hubiera venido al mundial. Estaría en mi casa”. Tinelli no estuvo de acuerdo y lo frenó: “Vos sos referente. Un tipo que le vas a preguntar streaming, te va a preguntar a vos. Arrancaste con esto”.

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Desde ese punto, la conversación derivó hacia uno de los temas más reveladores de la noche: el trato que la televisión le dispensó al streaming durante años. Coscu recordó con una mezcla de humor e indignación los episodios que vivió cuando intentaba aparecer en programas de televisión y nadie sabía quién era. “Aparecía y me ponían ‘Azu Makeup’ en el zócalo en vez de Coscu. O me ponían: ‘Llegó Socu’”, relató. Y agregó: “Me preguntaban ‘¿vos qué onda?, ¿futbolista frustrado?’. Pará, flaco, vengo de onda, me estás matando. Pero contame, preguntame cómo me llamo, si no me conocés está todo bien”.

(Infobae Mundial)
El streamer recordó que en programas de televisión confundían su nombre y contó que los medios tradicionales ignoraban a los creadores de contenido (Infobae Mundial)

Coscu fue más lejos y planteó una diferencia estructural entre ambos mundos: “En la tele se ha desarrollado una forma de crecer que es mucho más competitiva que en el stream. Nosotros hemos sabido resaltar desde nuestro lado y bancárnosla. Resistimos”. Tinelli coincidió sin dudar: “En la tele es mucho más competitivo todo. Tenés que estar luchando con tus propios compañeros muchas veces”. El streamer también señaló que algunos en la televisión veían el crecimiento del streaming con desconfianza: “Sentíamos que estábamos en un muy buen momento y a la hora de ir a la tele era como: ‘Che, que estos no sigan subiendo porque se vienen y nos van a comer a nosotros’”.

Como contraste, Coscu describió la cultura de colaboración que construyeron los streamers entre sí. “La Cobra termina y le manda la gente a Davo, y Davo termina y le manda la gente a La Cobra. Es una comunidad que retroalimenta todo”, explicó. Y señaló que esa filosofía fue la que les permitió crecer donde la televisión no los dejaba entrar.

La charla también tuvo su cuota de nostalgia. El streamer le confesó a Tinelli que creció mirando Videomatch y que la figura del conductor fue formativa para él y para toda su generación. “Yo todos los días terminaba Videomatch y me iba a dormir. Te tenemos como Dios, literal, en los medios de comunicación”, dijo Coscu, que recordó con lujo de detalles sketches y personajes del ciclo. Tinelli se mostró genuinamente conmovido. “Viniendo de vos vale veinte veces más”, le respondió el streamer cuando el conductor intentó minimizar el elogio.

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