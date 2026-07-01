Crimen y Justicia

Condenaron a prisión perpetua a tres acusados por crimen del empresario Gabriel Izzo en Merlo

El TOC N° 6 de Morón dictó su veredicto en el caso. La viuda de la víctima, Silvana Petinari, sobreviviente del ataque, estuvo presente en la audiencia. Uno de los detenidos fue sobreseído

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La pareja fue sorprendida en su domicilio de San Antonio de Padua durante la madrugada del viernes 9 de junio de 2023
La pareja fue sorprendida en su domicilio de San Antonio de Padua durante la madrugada del viernes 9 de junio de 2023

Tres hombres recibieron una pena de prisión perpetua por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Merlo, según determinó el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 6 de Morón. La sentencia se conoció este martes al mediodía.

El caso, que conmocionó a la comunidad local desde el 9 de junio de 2023, también dejó gravemente herida a su viuda, Silvana Petinari, quien sobrevivió tras permanecer un mes y medio internada y en estado crítico. La lectura de la sentencia fue seguida con atención por familiares y allegados.

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Al concluir la lectura del fallo, la jueza Andrea Bearzi, presidenta del tribunal, se acercó a Petinari para darle un abrazo, gesto que reflejó la carga humana del proceso. La viuda, visiblemente afectada, agradeció el acompañamiento periodístico y declinó hacer declaraciones públicas, priorizando su privacidad ante un episodio que cambió su vida de manera irreversible.

La sentencia dictada por los jueces Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto recayó sobre Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza (27), Jonathan Ricardo González (alias ‘Monarca’, 33) y Brígido Achucarro González (alias ‘El Paraguayo’, 36). Los magistrados consideraron acreditada su responsabilidad en los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado criminis causa —por la muerte de Izzo—, tentativa de homicidio agravado —por las lesiones a Petinari— y portación ilegal de arma de guerra.

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El tribunal respaldó el pedido de los fiscales Patricio Pagani y Claudio Oviedo, que durante el juicio lograron probar que la noche del 9 de junio de 2023 los tres condenados ingresaron de manera violenta a la vivienda de la familia Izzo-Petinari, ubicada en la calle Italia al 1000 de San Antonio de Padua. La investigación demostró que actuaron en banda y con armas de fuego, lo que agravó las penas impuestas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local PrimerPlanoOnline.

Según reconstruyó la fiscalía, la secuencia se inició cuando los delincuentes forzaron el ingreso a la propiedad aprovechando que la familia ya descansaba tras la cena. En ese momento, Izzo salió de la habitación al oír ruidos extraños y se encontró con los asaltantes. La reacción fue inmediata: los agresores lo redujeron y lo ejecutaron de un disparo. En el ataque, Petinari también recibió heridas de gravedad que la dejaron al borde de la muerte y la obligaron a una prolongada internación.

El hecho tuvo características de extrema violencia y premeditación, elementos que resultaron determinantes para la calificación legal y la imposición de la pena máxima prevista en el Código Penal argentino. El tribunal consideró que existió una voluntad deliberada de eliminar cualquier oposición y asegurar la impunidad del robo, lo que motivó el agravamiento de las figuras penales.

En la misma audiencia, el TOC N° 6 resolvió el sobreseimiento definitivo de Walter Rodríguez Sierra, apodado ‘el Uruguayo’, quien había sido el primer detenido en la causa. Rodríguez Sierra figuraba como titular del vehículo VW Gol utilizado por la banda para llegar al domicilio de la víctima, pero la Fiscalía ya no lo había acusado en su alegato final. El tribunal confirmó así su desvinculación total del expediente, y el acusado siguió el fallo junto a su defensor, Javier Baños.

Al margen de este juicio quedó el cuarto presunto integrante de la organización, Diego Correa, quien será juzgado en un proceso aparte debido a problemas de salud de su abogado defensor. Tampoco fue juzgado el chofer del grupo, Gustavo Mac Dougall, quien falleció mientras cumplía prisión preventiva en el penal de Alvear.

Crimen en San Antonio de Padua Gabriel Esteban Izzo Silvana Petriani
El domicilio del empresario en Merlo

Durante la primera jornada del juicio, Silvana Petinari relató ante los jueces y fiscales los minutos previos y posteriores al asalto. Según su declaración, la pareja se encontraba en su hogar la noche del ataque, luego de compartir una cena y despedir a un invitado cerca de la medianoche. “No recuerdo exactamente qué pasó, pero mi esposo escuchó ruidos, fue a ver y abrió las tres puertas que habitualmente teníamos cerradas con llave. Se enfrentó con personas que no sabíamos quiénes eran. Lo que sí recuerdo es que vi a mi esposo muerto”, afirmó.

Petinari detalló ante el tribunal que la casa contaba con medidas de seguridad internas, con cerraduras en diferentes accesos, y que ambos poseían armas de fuego autorizadas: una pistola Taurus calibre 38 y una Bersa, respectivamente. Pese a ello, la irrupción violenta y el uso de armas de guerra por parte de los delincuentes no permitieron la defensa ni evitaron la tragedia.

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