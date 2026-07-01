Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos del Mundial: de la “nueva utopía” a la revancha del ’98

Uno de los cruces de octavos de final del Mundial 2026 lo animarán las selecciones de Francia y Paraguay. Los subcampeones vigentes golearon 3-0 a Suecia y se toparán con el equipo que dirige Gustavo Alfaro, que dio el golpe al eliminar en los penales a Alemania.
El cruce, que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio, a las 18.00 de la Argentina en Philadelphia, comenzó a generar grandes repercusiones en las redes sociales y cientos de usuarios reaccionaron con divertidos memes haciendo referencia a “otra utopía imposible” que deberá cazar el Profesor Alfaro.
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Uno de los ejes de los memes que se publicaron en la red social X (ex Twitter) fue cómo hará Paraguay para frenar al equipo francés, que tiene a Kylian Mbappé como goleador del Mundial con seis tantos, junto con Lionel Messi. Muchos usuarios simpatizantes de la Albirroja apelaron a la cuestión divina con estampas de Jesús de Nazaret con la camiseta de la selección, el brujo africano que anuló a Harry Kane y frases motivadoras como “1% de posibilidades y 99% de fe” o “Cuando veas la sombra de un gigante no te asustes, fíjate dónde está puesto el sol”.
Otros internautas eligieron aferrarse a la solidez de la defensa paraguaya, con el héroe José Canale, el autor del gol de penal que le dio la heroica clasificación a octavos a Paraguay, o al arquero Orlando Gill, quien fue la gran figura ante Alemania. Tampoco faltaron los que desearon una revancha contra Francia en un Mundial, recordando la derrota en 1998 a los 113 minutos, con el “Gol de Oro” que Laurent Blanc le marcó a José Luis Chilavert en los octavos de final de aquella cita que conquistó el elenco francés.
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Las reacciones en las redes se fueron multiplicando una vez que terminó el partido entre Francia y Suecia. Los usuarios opinaron que el próximo rival de Paraguay será muy difícil, pero que para el “cazador de utopías”, como lo apodan a Alfaro, no hay nada imposible. Además, propusieron un esquema táctico lleno de defensores para frenar a Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué, Bradley Carcola, Ousmane Dembelé y compañía.
Paraguay llega a esta instancia luego de terminar como uno de los mejores terceros del Mundial, con una derrota inicial (1-4) con Estados Unidos, un triunfo 1-0 ante Turquía y una igualdad sin goles frente a Australia. En los 16avos de final, empató 1-1 con Alemania pero se impuso en los penales. Francia, en tanto, viene sosteniendo un ritmo avasallante, con cuatro victorias: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak, 4-1 a Noruega y 3-0 a Suecia.
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Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos de final del Mundial
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