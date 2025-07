Cómo descargar WhatsApp Plus 2025 APK: así puedes obtener la última versión

WhatsApp Plus no se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones oficiales. (Sublime Solutions)

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en occidente sigue siendo WhatsApp, pero la llegada tardía de algunas funciones ha llevado a numerosos usuarios a buscar alternativas no oficiales. Entre ellas, WhatsApp Plus se destaca como la opción más popular, ya que integra características adicionales y opciones de personalización que no contempla la versión oficial.

Instalarla implica un proceso distinto al de las aplicaciones convencionales. A continuación, se describen los pasos necesarios para descargar e instalar la versión más reciente en tu dispositivo (WhatsApp Plus v18.50 APK 2025).

(Portaltic)

¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus 2025?

Respalda tus conversaciones en WhatsApp En Android : Abre la aplicación de WhatsApp. Dirígete a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats. Realiza una copia de seguridad en Google Drive. En iPhone : Abre WhatsApp. Ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats. Realiza una copia de seguridad en iCloud.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp Mantén presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca la opción de desinstalación y selecciónala. O bien, accede a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp y selecciona “Desinstalar”.

Descarga WhatsApp Plus v18.50 APK Descarga el archivo APK correspondiente desde una fuente confiable, con el objetivo de evitar la instalación de software malicioso.

Activa la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas Ve a Configuración > Seguridad (o Privacidad). Activa la opción Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas. Según el dispositivo, puede que debas habilitar esto específicamente para el navegador que utilizaste para la descarga del APK.

Instala el APK Abre el archivo APK descargado, ya sea desde la barra de notificaciones o desde el gestor de archivos. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación. Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite.

Configura tu cuenta en WhatsApp Plus Abre WhatsApp Plus . Ingresa tu número de teléfono y sigue los pasos indicados para verificar tu cuenta. Restaura tus conversaciones a partir de la copia de seguridad implementada al inicio. Completa tu perfil añadiendo nombre, foto y estado. Ajusta las configuraciones adicionales que ofrece la aplicación según tus preferencias.



WhatsApp Plus. (foto: Aprende Cómo Hacerlo)

Mejoras en la aplicación oficial de WhatsApp

En los últimos años, WhatsApp ha incorporado varias funciones que antes solo estaban disponibles en WhatsApp Plus. Algunas de estas son:

Personalización de chats : Ahora puedes cambiar el fondo de tus conversaciones y aplicar temas claros u oscuros.

Envío de archivos pesados : WhatsApp aumentó el límite de envío de archivos de 100 MB a 2 GB.

Fotos y videos sin compresión : Puedes enviar fotos y videos sin perder calidad enviándolos como documentos.

Bloqueo de chats con huella o contraseña : WhatsApp incorporó la opción de proteger tus conversaciones con huella digital o contraseña.

Respuestas automáticas : Aunque no directamente en WhatsApp, la versión WhatsApp Business ofrece respuestas automáticas para mensajes recibidos.

Mensajes temporales : Puedes activar la función de mensajes temporales para que tus mensajes desaparezcan después de un tiempo determinado (24 horas, 7 o 90 días).

Ver estados de forma anónima : Puedes desactivar la confirmación de lectura para ver estados sin que otros sepan que los has visto.

Ocultar estado en línea: WhatsApp está probando esta función en su versión beta, que te permite seleccionar quién puede ver tu estado de conexión.

Aunque WhatsApp ha incorporado muchas de estas funciones, WhatsApp Plus sigue teniendo algunas características adicionales que pueden ser atractivas para algunos usuarios, como mayor personalización y opciones de privacidad.