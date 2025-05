WhatsApp Plus para mayo en 2025: cómo se descarga la APK

Algunos usuarios usan WhatsApp Plus, una versión no oficial con funciones extra, pese a los riesgos para la privacidad. (WhatsApp)

Algunos usuarios recurren a WhatsApp Plus, una versión no oficial de esta aplicación móvil de Meta, ya que ofrece funciones que no están disponibles en la versión original, aunque su uso implica riesgos para la privacidad.

Para instalar la versión no oficial correspondiente a mayo de 2025 a un teléfono móvil, es necesario descargar un archivo APK, es decir, el paquete de instalación utilizado en dispositivos Android.

Cómo se instala WhatsApp Plus

WhatsApp Plus no está disponible en tiendas oficiales como Google Play, ya que se trata de una versión no autorizada por Meta. Por eso, su instalación requiere la descarga manual de un archivo APK (Android Package Kit). Este es el proceso habitual:

Un archivo APK (Android Package Kit) es el formato utilizado para distribuir e instalar aplicaciones en dispositivos con sistema operativo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar una fuente que genere confianza.

El primer paso es encontrar un sitio web que ofrezca la versión más reciente del archivo APK de WhatsApp Plus. No existe una página oficial, por lo que los usuarios deben descargarlo desde portales externos, lo que aumenta el riesgo de recibir archivos modificados con malware o software espía.

Activar la instalación de fuentes desconocidas.

En el dispositivo Android, es necesario habilitar la opción “Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas”, que suele encontrarse en el menú de seguridad o privacidad. Esto permite que el teléfono acepte aplicaciones que no provienen de Google Play.

Descargar e instalar el archivo APK.

Una vez descargado el archivo APK, se debe abrir para iniciar la instalación. El proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del dispositivo.

Ingresar el número de teléfono y configurar la cuenta.

Al igual que en la versión oficial, se debe registrar un número de teléfono, recibir el código de verificación y configurar el perfil. Algunas versiones permiten importar los chats desde WhatsApp original, aunque no siempre se garantiza una transferencia completa.

WhatsApp Plus representa un riesgo elevado, sobre todo para la privacidad y la seguridad de los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de instalar WhatsApp Plus

Instalar WhatsApp Plus implica una serie de riesgos que los usuarios deben considerar antes de optar por esta versión no oficial de la aplicación de mensajería.

Uno de los principales problemas es la ausencia del cifrado de extremo a extremo que ofrece la versión original de Meta, lo que deja los mensajes, archivos y llamadas vulnerables a interceptaciones o accesos no autorizados.

Además, el uso de WhatsApp Plus va en contra de los términos de servicio de la compañía, por lo que Meta puede suspender temporal o permanentemente las cuentas que utilicen esta aplicación modificada.

Otro riesgo es que, al no estar en tiendas oficiales, debe descargarse desde sitios externos sin garantías de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro aspecto crítico es que, al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play, su instalación requiere descargar archivos APK desde páginas web externas, muchas de las cuales no ofrecen garantías sobre la seguridad del archivo.

Esto incrementa el riesgo de que el dispositivo sea infectado con malware, virus o software espía.

También existe la posibilidad de que los datos personales del usuario, como contactos, ubicación, imágenes, o incluso acceso a la cámara y el micrófono, sean recolectados sin consentimiento claro, ya que no hay mecanismos de control sobre lo que hace la aplicación una vez instalada.

A esto se suma la falta de actualizaciones automáticas y seguras, lo que puede dejar vulnerabilidades sin corregir y exponer al usuario a fallos técnicos o brechas de seguridad. En muchos casos, WhatsApp Plus presenta errores de funcionamiento, cierres inesperados o incompatibilidades con ciertos dispositivos.

WhatsApp puede bloquear una cuenta al identificar el uso de versiones no autorizadas como WhatsApp Plus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, estos factores convierten a WhatsApp Plus en una herramienta de alto riesgo, especialmente en términos de privacidad y seguridad digital.

Por qué se puede suspender una cuenta de WhatsApp

WhatsApp puede suspender una cuenta si detecta el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus, envío masivo de mensajes, comportamientos automatizados, suplantación de identidad o violación de sus términos de servicio. Estas acciones se consideran abusivas y representan riesgos para la seguridad y privacidad dentro de la plataforma.