Google, la revolución silenciosa de la inteligencia artificial: integración progresiva, inversiones récord y el desafío a OpenAI y Amazon

Google lidera la inteligencia artificial con integración progresiva y récord de inversiones en infraestructura propia (Europa Press)

Google ha logrado posicionarse a la vanguardia de la inteligencia artificial (IA) sin recurrir a anuncios masivos, gracias a una estrategia basada en la integración progresiva y silenciosa de sus tecnologías en sus productos principales, inversiones récord en infraestructura y una comunicación centrada en la responsabilidad y la utilidad. Esta aproximación le ha permitido avanzar significativamente mientras mantiene bajo perfil, desafiando a rivales como OpenAI, Microsoft e incluso Amazon, que compiten por el liderazgo tanto en software como en hardware y servicios en la nube.

Integración gradual y discreta de la IA en productos Google

La verdadera fortaleza de Google radica en la profunda integración de su IA en servicios de uso masivo como el buscador, Gmail, Google Fotos y Google Workspace. El lanzamiento de herramientas como AI Overviews ha transformado la experiencia del usuario, desplazando incluso los anuncios pagados y los resultados orgánicos tradicionales. Esta innovadora función obligó a los anunciantes a repensar sus estrategias y le ha permitido a Google obtener acceso a datos y retroalimentación a una escala difícil de igualar en la industria.

Por ejemplo, el desarrollo y lanzamiento de modelos avanzados como Gemini y Veo 3 se ha realizado directamente dentro de servicios como el buscador, YouTube y Google AI Pro, sin depender de campañas mediáticas tradicionales. El despliegue de funcionalidades como el nuevo Modo IA en el buscador se comunicó a través de conferencias técnicas o actualizaciones graduales, priorizando siempre la utilidad y la experiencia del usuario.

Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabe (Reuters)

Inversiones históricas y liderazgo en hardware especializado

Para consolidar su avance tecnológico, Google ha realizado inversiones históricas en infraestructura y desarrollo de IA: solo para 2025, el gasto de capital previsto se eleva a 75.000 millones de dólares, lo que ha acelerado el entrenamiento de modelos y la integración en sus servicios en la nube, Android, YouTube y Waymo. La compañía ha apostado por crear y perfeccionar su propio hardware, como las Tensor Processing Units (TPUs), circuitos de propósito específico diseñados para procesar los complejos cálculos que requieren los modelos de IA modernos.

La séptima generación de TPUs y tecnologías avanzadas como JAX/XLA refuerzan el liderazgo de Google en la infraestructura que soporta la IA moderna. Modelos avanzados como BERT pueden entrenarse hasta ocho veces más rápido en la TPU v3 comparado con la GPU V100 de Nvidia; la TPU v4 supera en rendimiento por vatio entre 1,2 y 1,7 veces al A100 de Nvidia. Aunque las TPUs permanezcan limitadas al entorno de la nube de Google y requieran adaptación por parte de los desarrolladores a su ecosistema, grandes actores como Apple, Cohere y Anthropic ya han optado por sus capacidades para procesar cargas de trabajo de IA de alto nivel.

Reconocimientos clave y desafíos para la competencia

La mayor validación reciente para Google provino de OpenAI, tradicional aliado de Nvidia, que estaría negociando correr parte de sus crecientes cargas de trabajo sobre TPUs. Según informó The Street, Morgan Stanley califica este posible acuerdo como un “respaldo significativo” al hardware especializado de Google. Aunque OpenAI no recibirá necesariamente las TPUs más avanzadas, la elección de Google sobre la opción Trainium de Amazon representa un golpe para la competencia de Amazon Web Services (AWS), que no ha logrado igualar en eficiencia y escalabilidad. A pesar de que Nvidia aún domina entre el 70% y el 95% del mercado de aceleradores IA, TPUs de Google han encontrado un nicho particular en trabajos de inferencia de gran volumen, beneficiándose de su velocidad y eficiencia energética.

Este avance evidencia la capacidad de Google para innovar también en hardware, no solo en software, desafiando el dominio de Nvidia y de los chips propietarios de Amazon. Por su parte, AWS ha presentado dificultades con sus propias soluciones: Inferentia apenas soporta el 3% de las cargas de IA de AWS, mientras que Trainium enfrenta problemas recurrentes de red y software. Pese a inversiones significativas en empresas como Anthropic y el desarrollo de Trainium 2, Amazon aún no logra romper el fuerte predominio de Nvidia, abriendo espacio para que Google, apoyado por clientes como OpenAI y Apple, crezca en este sector crítico.

Google apuesta por hardware propio con TPUs de última generación, superando a Amazon y compitiendo con Nvidia (Reuters)

Estrategia de comunicación

A diferencia de otros actores que buscan protagonismo con anuncios espectaculares, Google ha preferido una comunicación enfocada en aspectos técnicos, la responsabilidad y la seguridad. En lugar de grandes eventos, los lanzamientos de modelos como Gemini 2.0 Pro Experimental han llegado de manera discreta, por ejemplo, a través de cambios en aplicaciones o espacios para usuarios avanzados, lo que facilita iterar y perfeccionar antes de expansiones más amplias.

La integración de IA se ha realizado en fases, comenzando muchas veces en laboratorios de prueba como Search Labs o en versiones beta, priorizando la veracidad informativa, la privacidad y la seguridad. Con herramientas como Veo 3, Google ha implementado salvaguardas y marcas de agua para evitar usos indebidos o la proliferación de desinformación, comunicando estos avances a través de documentación técnica y comunicados con enfoque profesional.

Capacidad de innovación, talento y diversificación de ingresos

El avance en inteligencia artificial también ha permitido diversificar las fuentes de ingresos de Google. Además de su negocio principal basado en la publicidad (que aún aporta aproximadamente el 80% de los ingresos, alimentando búsqueda, YouTube y sitios aliados), la compañía ha intensificado la apuesta por Google Cloud y herramientas como BigQuery y Vertex AI, que ofrecen a empresas de todo tamaño la posibilidad de analizar datos y desarrollar soluciones inteligentes sobre plataformas robustas.

Otro punto crucial ha sido la atracción de talento estratégico: la llegada de figuras como Logan Kilpatrick, exjefe de relaciones con desarrolladores de OpenAI — ahora liderando Google AI Studio y el desarrollo de la API de Gemini—, ha fortalecido la “guerra del talento” en IA y contribuido a facilitar la adopción de herramientas Google por parte de los desarrolladores.

“El avance de Google en IA se ha dado a través de una integración progresiva y silenciosa en su ecosistema, inversiones récord, comunicación responsable y lanzamientos controlados, priorizando la utilidad y la experiencia de usuario,” destacó The Street en su más reciente análisis.

La estrategia cautelosa de Google —caracterizada por priorizar calidad, seguridad y reputación sobre la velocidad del “ser el primero”— ha permitido al gigante tecnológico evitar errores visibles y consolidar su liderazgo de manera menos ostentosa pero más robusta.

Este enfoque, junto con su apuesta híbrida en hardware y software, y el crecimiento sostenido de Google Cloud, le otorgan una posición privilegiada para liderar la próxima ola de la inteligencia artificial, incluso ante la feroz competencia de Nvidia, Amazon, OpenAI y Microsoft.

La consolidación silenciosa de Google como potencia en IA se traduce en una ventaja competitiva tangible, cimentada en integración transversal, inversión continua e innovación responsable. Su papel, aunque menos ruidoso, se perfila como uno de los más determinantes en la carrera global por la inteligencia artificial.