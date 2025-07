Todo lo que debes saber sobre la boda del creador de Amazon Jeff Bezos y Lauren Sánchez: cuánto costó, qué famosos asistieron y más

La pareja se comprometió hace varios años y la preparación del evento tuvo ciertos cambios. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La boda de Jeff Bezos, fundador de Amazon y Lauren Sánchez en Venecia, Italia, se convirtió en un evento de alto perfil que combinó lujo, celebridades y un poco de controversia. Durante tres días, la ciudad italiana fue escenario de una celebración que atrajo la atención internacional y generó reacciones encontradas entre los habitantes locales.

La celebración nupcial comenzó el miércoles 25 de junio, cuando Venecia se transformó en el epicentro de la atención mediática. La ceremonia principal tuvo lugar el viernes 27 de junio, pero la pareja organizó una serie de eventos adicionales para los 250 invitados que asistieron.

Durante tres días, la ciudad vivió una sucesión de fiestas y encuentros que, según estimaciones, alcanzaron un costo de 20 millones de dólares (aproximadamente 18,5 millones de euros).

Qué famosos asistieron a la boda del fundador de Amazon

Personalidades como Oprah Winfrey fueron parte de la celebración. (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La gala final se celebró el sábado por la noche en el Arsenal de Venecia, un astillero medieval, donde se realizó un baile de máscaras. Aunque se especuló con la presencia de Lady Gaga y Elton John, finalmente no asistieron.

La agencia Adnkronos informó sobre la actuación de Usher y, posteriormente, del DJ Cassidy, conocido por animar eventos exclusivos en Hollywood y la Casa Blanca, según consignó EFE.

Entre los asistentes a la fiesta de clausura figuraron personalidades como Leonardo Di Caprio, Ivanka Trump (hija del presidente de Estados Unidos), Oprah Winfrey, algunas integrantes de la familia kardashian, John Elkann (presidente del grupo automovilístico Stellantis), los actores Orlando Bloom y Sydney Sweeney, y el jugador del fútbol americano Tom Brady.

Cómo reaccionaron los locales durante la celebración de la boda de Jeff Bezos

Cientos de manifestantes protestaron en contra de este evento. (Foto: REUTERS/Manuel Silvestri/File Photo)

A raíz de la boda, la ciudad fue escenario de protestas organizadas por el grupo “No hay espacio para Bezos”. Los activistas denunciaron el impacto negativo de la megafiesta sobre la vida cotidiana de los habitantes. Unas 700 personas marcharon por las calles, lanzaron flotadores al Gran Canal y encendieron bengalas en el Puente de Rialto.

En redes sociales, el grupo expresó: “[Jeff Bezos] No es bienvenido ni en Venecia ni en ningún sitio; Venecia es una ciudad viva, no un local que se alquila al mejor precio”. A pesar de la visibilidad de las protestas, no lograron alterar el desarrollo de los festejos.

El propietario del restaurante, en declaraciones al Corriere della Sera, defendió la presencia de Bezos: “Es un individuo privado que vino aquí para casarse. No veo ningún problema en eso. Venecia es Venecia y este evento no cambiará nada”.

Cuál fue la primera aparición de la pareja como recién casados

Una novedad del hotel donde estaban es que solo se podía salir por vía acuática. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Según Page Six, la pareja eligió el sábado 28 de junio para realizar su primera salida como matrimonio, optando por una experiencia que, fiel a su estilo, resultó “verdaderamente dramática”.

El itinerario de los recién casados incluyó una visita al Harry’s Bar, reconocido como la cuna del cóctel Bellini y frecuentado por figuras de la élite mundial.

La pareja se enfrentó al calor del verano europeo para disfrutar de una comida en este exclusivo restaurante. Vestidos de manera elegante y sobria, la pareja no pasó inadvertida. Antes de llegar a su destino, hicieron una breve parada en el Hotel Mónaco & Grand Canal, donde saludaron a los comensales en la terraza, según relató una fuente local a Page Six.

Usher fue otra de las personalidades que acompañó al empresario en su festejo. (Foto: REUTERS/Manuel Silvestri)

El almuerzo se realizó en el restaurante de Arrigo Cipriani, que cerró sus puertas al público para garantizar la privacidad de Bezos y Sánchez. Entre los invitados se encontraban el cantante Usher, el diseñador Tommy Hilfiger y un reducido grupo de amigos.

De qué forma ayudó este evento a impulsar el turismo en la ciudad italiana

Más allá del gasto estimado de 20 millones de dólares (18,5 millones de euros), la Oficina de Estadística del Ministerio de Turismo italiano calculó que el impacto económico del evento podría alcanzar los 1122,10 millones de dólares (aproximadamente 1.040 millones de euros).

Este efecto se considera relevante en un contexto de descenso del turismo en la ciudad, que en los primeros meses de 2025 experimentó una caída del 6,7 % en las pernoctaciones.