Diablo IV estará disponible para suscriptores de PlayStation Plus este año: desde cuándo se podrá descargar gratis

Diablo IV es la entrega más reciente de la reconocida saga de rol de acción. (diablo4.blizzard.com)

Sony Interactive Entertainment confirmó que Diablo IV será uno de los títulos esenciales gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus. El juego estará disponible para descarga a partir del 1 de julio de 2025 y podrá obtenerse sin costo adicional hasta el 4 de agosto, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Desarrollado por Blizzard Entertainment, Diablo IV es la entrega más reciente de la reconocida saga de rol de acción, ambientada en un universo de fantasía oscura. El título, lanzado en 2023, ofrece una campaña que puede jugarse de manera individual o cooperativa para enfrentar a las fuerzas del Infierno.

El juego incluye cinco clases originales: Bárbaro, Hechicero, Pícaro, Nigromante y Druida. La expansión “Vasija del Odio” añadió una sexta clase conocida como Spiritborn.

Sony Interactive Entertainment confirmó que Diablo IV será uno de los títulos esenciales gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus. (Blizzard Entertainment)

Además del anuncio de Diablo IV, Sony recordó que los juegos esenciales de PlayStation Plus correspondientes a junio de 2025 —NBA 2K25, Alone in the Dark y Bomb Rush Cyberfunk— podrán obtenerse hasta el 2 de julio.

PlayStation Plus Essential es el plan base del servicio de suscripción y brinda acceso al modo multijugador online, juegos mensuales gratuitos para PS4 y PS5, almacenamiento en la nube y descuentos en la PlayStation Store. Las tarifas del servicio son de 79,99 dólares anuales, 24,99 dólares por tres meses o 9,99 dólares mensuales.

Cómo jugar Diablo IV

Jugar Diablo IV implica sumergirse en un mundo abierto de fantasía oscura y enfrentarse a diversas amenazas, explorando, luchando y mejorando progresivamente a tu personaje. El primer paso es elegir una de las clases disponibles: Bárbaro, Hechicero, Pícaro, Nigromante, Druida o, a partir de la expansión “Vasija del Odio”, Spiritborn. Cada clase tiene un estilo de juego propio y habilidades específicas, por lo que conviene seleccionar la opción que mejor se adapte a las preferencias del jugador.

Una vez creada la clase y personalizado el personaje, el juego comienza en una de las regiones principales de Santuario. Diablo IV ofrece total libertad para explorar el mapa, completar misiones principales y secundarias, e interactuar con otros jugadores dentro del mundo abierto. La campaña central puede abordarse en solitario o en modo cooperativo, y seguir progresando permite desbloquear más habilidades, talentos y mejoras de equipo a través de la acumulación de experiencia y botín.

(diablo4.blizzard.com)

El combate es uno de los puntos clave. Los controles varían según la plataforma, pero en general se utilizan combinaciones de botones para atacar, lanzar habilidades y evadir ataques enemigos. Enfrentar a jefes, hordas de criaturas y participar en eventos públicos requiere estrategia, elección de equipo y uso inteligente de las habilidades de la clase seleccionada. El sistema de progresión permite personalizar al personaje mediante árboles de habilidades y runas para favorecer estilos ofensivos, defensivos o de apoyo.

La gestión del inventario y del equipo recolectado es crucial para optimizar el rendimiento durante la partida. El jugador puede intercambiar, mejorar o destruir objetos que ya no sean útiles. Además, Diablo IV incluye actividades como mazmorras, eventos de mundo y zonas PvP, donde se puede competir contra otros jugadores.

Otros juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus

Desde el 1 de julio, los suscriptores de PlayStation Plus podrán acceder sin costo adicional a The King of Fighters 15 y Jusant, junto con Diablo IV. The King of Fighters 15, desarrollado por SNK, suma una nueva entrega a la reconocida franquicia de juegos de lucha, ofreciendo una plantilla de 39 personajes jugables organizados en equipos, disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5.

Por otro lado, Jusant, creado por Dont Nod y lanzado en 2023, propone una experiencia diferente: un juego de plataformas y puzles enfocado en la escalada, pensado para ofrecer una pausa relajante tras la intensidad de la acción. Este título podrá descargarse en PS5 mediante PS Plus. Con estas opciones, la selección del mes cubre una amplia variedad de géneros para todos los públicos.