Un empleado reaccionó a la prohibición del teletrabajo borrando toda vía de contacto fuera del horario laboral

La negativa total al teletrabajo llevó a un empleado a dejar de atender fuera del horario de oficina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligado a abandonar el trabajo remoto y regresar de forma presencial, un empleado del área de sistemas decidió aplicar la política empresarial al pie de la letra. Sin previo aviso, eliminó de su teléfono móvil toda aplicación corporativa. Borró el correo electrónico, desinstaló Microsoft Teams y cortó cualquier vía de contacto fuera del horario laboral.

Una respuesta viral por Reddit

La historia fue publicada por el propio protagonista en Reddit, donde rápidamente se viralizó. Relata cómo, pese a realizar todas sus tareas de forma remota como administrador de sistemas, su jefe decidió prohibir el teletrabajo sin excepciones.

Un empleado borró todas las herramientas laborales de su celular tras ser obligado a volver a la oficina. Su decisión, interpretada como una defensa de la desconexión, evidenció la falta de criterios claros en entornos digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso durante situaciones extraordinarias como tormentas o emergencias técnicas, debía estar físicamente en la oficina.

“Pese a que trabajo como informático y hago todo de forma remota, quieren que esté en la oficina. Así que borré Teams y mi correo del teléfono y ya no estoy disponible fuera del horario laboral”.

La respuesta del empleado por su trabajo presencial

El trabajador acató la orden, pero decidió hacerla cumplir en ambos sentidos. Si no puede contribuir desde casa, entonces tampoco estará disponible fuera de la oficina.

“Mi jefe intentó llamarme para algo urgente anoche y no pudo contactar conmigo, así que hoy me ha preguntado el porqué y le he explicado lo mismo que él me contó a mí. No puedo trabajar desde casa bajo ningún concepto”, comentó el empleado a través de Reddit.

Obligado a regresar a la oficina a tiempo completo, un trabajador técnico decidió cortar también la disponibilidad fuera del horario, recordando que la tecnología no puede compensar políticas mal definidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción en redes sociales a la respuesta del empleado

La escena ha sido interpretada por muchos usuarios como una respuesta legítima ante una gestión que niega la flexibilidad que la propia tecnología ya permite. El trabajo en sistemas no requiere atención presencial constante.

Muchos incidentes pueden resolverse en remoto con las herramientas adecuadas, como lo había hecho este empleado durante meses. La prohibición total del teletrabajo fue entendida por él como un límite, y actuó en consecuencia.

El trasfondo de este episodio no es anecdótico. Numerosos estudios respaldan los beneficios del trabajo en remoto, tanto en rendimiento como en bienestar psicológico.

El teletrabajo mejora la salud según un estudio australiano

Un estudio desarrollado por la Universidad del Sur de Australia ha revelado múltiples beneficios del teletrabajo sobre la salud física y mental de los empleados.

La investigación, que se extendió durante un año e incluyó las distintas etapas de la pandemia, evaluó el impacto del trabajo remoto en la vida cotidiana de los participantes, tanto en lo personal como en lo profesional.

Los voluntarios utilizaron pulseras de actividad para registrar sus movimientos y hábitos, además de responder encuestas detalladas sobre su estilo de vida. Entre los hallazgos más destacados, se observó que quienes trabajaban desde casa dormían casi media hora más por noche, reducían el tiempo de desplazamiento y ganaban horas para actividades personales o familiares.

Antes del teletrabajo, los australianos pasaban en promedio unas 4,5 horas semanales trasladándose a sus lugares de trabajo. Con la implementación del trabajo a distancia, ese tiempo fue reaprovechado en rutinas de ejercicio, tareas del hogar y descanso. Algunos resultados apuntan incluso a que los empleados ganaron el equivalente a una semana libre adicional al año.

Además, el trabajo remoto fomentó mejoras en la alimentación, al permitir el acceso a alimentos frescos y caseros durante la jornada laboral. Los participantes también declararon haber dedicado un 33% más de tiempo al ocio y a la actividad física.

A pesar de que algunas empresas mantienen reservas respecto al impacto del teletrabajo en la cohesión de los equipos, el estudio no identificó consecuencias negativas en este sentido. Por el contrario, se resaltó un ambiente más inclusivo y equilibrado entre vida personal y laboral.

Los autores reconocen que no se trata de un modelo único, pero destacan que el teletrabajo puede ser una opción válida y sostenible, no solo en términos de bienestar, también en su impacto ambiental y urbanístico.