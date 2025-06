Stalkerware en tu teléfono móvil: cinco pistas que indican que estás siendo vigilado

Reconoce si alguien se encuentra espiando tu celular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era digital, nuestra vida personal y profesional depende en gran parte del teléfono móvil. Desde conversaciones íntimas hasta contraseñas, ubicaciones en tiempo real y archivos privados, todo queda almacenado allí.

Sin embargo, esta conectividad ha dado lugar a nuevas amenazas, como el stalkerware: aplicaciones ocultas diseñadas para espiar sin el consentimiento del usuario. Y aunque suelen operar en segundo plano, existen señales sutiles que pueden ayudarte a detectarlas.

El término stalkerware hace referencia a programas que permiten a una persona acceder de manera remota y secreta a los datos de otro dispositivo. Son herramientas cada vez más sofisticadas, y aunque algunas tienen fines legales (como el control parental), muchas se usan para el acoso o el control indebido, violando gravemente la privacidad.

Aprende a reconocer cuándo tu celular presenta comportamiento anómalo, podrías estar siendo espiado. (KASPERSKY)

A continuación, te explicamos qué comportamientos inusuales puede presentar tu teléfono si está infectado con stalkerware y qué hacer al respecto.

Señales de que tu móvil puede estar siendo vigilado

Uno de los primeros indicios es un comportamiento anómalo en el dispositivo. Si tu teléfono se sobrecalienta sin razón aparente o consume batería de forma exagerada, incluso cuando no lo estás usando activamente, puede ser señal de que una aplicación espía está trabajando en segundo plano.

Este tipo de software se mantiene activo constantemente para recopilar datos, lo que incrementa el consumo de recursos.

Otro signo común es el aumento del uso de datos móviles. Como el stalkerware necesita enviar la información recopilada a un servidor externo o a otro dispositivo, puede generar un tráfico de datos inusual.

Los espías dentro de tu celular te roban tus datos, contraseñas y hasta tu cuenta de bancaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si notas que tu plan de datos se agota más rápido que de costumbre, revisa el historial de consumo y observa si hay alguna aplicación desconocida generando ese tráfico.

Las notificaciones inesperadas o extrañas también pueden ser una alerta. Algunas veces, estas aplicaciones generan errores visibles, como mensajes de sistema poco comunes, fallos de apps sin explicación o reinicios espontáneos del dispositivo. Aunque pueden deberse a otros problemas, si suceden de forma reiterada podrían estar relacionados con software malicioso.

Cómo proteger tu privacidad y eliminar el stalkerware

La prevención es clave. Uno de los errores más comunes es instalar aplicaciones de fuentes no oficiales o aceptar permisos sin revisar cuidadosamente lo que se está autorizando.

Las apps de stalkerware suelen camuflarse como herramientas de seguridad, localización o gestión del dispositivo, por lo que es importante verificar su legitimidad antes de instalarlas.

Los stalkerware se camuflan como herramientas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa con frecuencia la lista de aplicaciones instaladas. Si detectas alguna que no recuerdas haber descargado o cuyo nombre es sospechoso, investígala. Algunas apps espía incluso se ocultan sin ícono o usan nombres genéricos para no ser detectadas. En estos casos, un buen antivirus o software de seguridad móvil puede ayudarte a identificarlas y eliminarlas.

Si sospechas que estás siendo espiado, evita realizar cambios importantes o compartir información sensible desde el móvil infectado. En su lugar, busca ayuda desde otro dispositivo seguro.

Restaurar el teléfono a su configuración de fábrica es una solución efectiva, pero asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de proceder.

También es recomendable cambiar las contraseñas de tus cuentas después de eliminar el stalkerware, especialmente si usaste el móvil comprometido para ingresar a plataformas como correos electrónicos, bancos o redes sociales.

Stalkerware representa un peligro para los usuarios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional del espionaje digital

Más allá del riesgo tecnológico, el stalkerware genera consecuencias psicológicas. Muchas víctimas sufren ansiedad, estrés y una sensación constante de vigilancia. Este tipo de control es una forma de abuso, y en algunos casos está vinculado a relaciones tóxicas o situaciones de violencia doméstica.

Por ello, además de eliminar el software espía, puede ser necesario buscar apoyo legal o psicológico. Existen organizaciones especializadas en ciberseguridad y ayuda a víctimas de acoso digital que ofrecen asesoría gratuita y confidencial.

En un mundo donde la privacidad se ha vuelto un lujo, reconocer las señales del stalkerware es el primer paso para protegerte. La tecnología debe ser una aliada, no un instrumento de control. Mantente alerta, revisa tu dispositivo con regularidad y no dudes en actuar si algo no te parece normal.