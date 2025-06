Qué significa el punto verde de WhatsApp y por qué es útil para organizar chats

Este indicador no cambia el estado de lectura, pero ayuda a marcar chats pendientes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

WhatsApp incorpora una función llamada 'Marcar como no leído', disponible tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Al activar esta función, el contacto no recibe ninguna notificación ni puede saber que marcaste el chat como no leído. Al activarla, aparece un punto verde junto al chat seleccionado, simulando que el mensaje no ha sido abierto.

Este indicador visual no afecta el estado real de lectura del mensaje para el remitente, pero sí permite al usuario identificar conversaciones pendientes.

Es especialmente útil para quienes reciben muchos mensajes y desean recordar cuáles necesitan atención más adelante, sin perder el orden ni dejar chats importantes sin seguimiento.

El contacto no recibe ninguna notificación de que fue marcado de esta forma.

Cómo activar el punto verde en WhatsApp

El punto verde en WhatsApp aparece al usar la función ‘Marcar como no leído’, disponible tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Para activarla, abre la app, mantén presionado el chat que deseas marcar y selecciona la opción correspondiente en el menú.

En WhatsApp Web, haz clic derecho sobre la conversación y elige ‘Marcar como no leído’. Esta función no cambia el estado de lectura para el remitente, pero añade un punto verde que sirve como recordatorio visual.

Para qué sirve el punto verde en WhatsApp

Esta función permite al usuario marcar una conversación como no leída, lo que activa un punto verde junto al chat seleccionado. Esta señal visual funciona como un recordatorio personal: aunque el mensaje ya fue abierto, aún queda pendiente responderlo o hacer seguimiento.

Es especialmente útil en situaciones cotidianas en las que no se puede contestar de inmediato, como durante una reunión o mientras se realiza otra actividad.

Esta función también resulta útil en entornos de trabajo, donde algunos mensajes necesitan ser analizados con más cuidado antes de responder. (WhatsApp)

Por ejemplo, si alguien recibe por WhatsApp una dirección o indicación importante mientras está conduciendo o atendiendo una llamada, puede leer el mensaje y luego marcarlo como no leído para responder más tarde.

La función también es práctica en contextos laborales, donde ciertos mensajes requieren ser revisados con mayor detenimiento antes de dar una respuesta.

Otro uso frecuente es en la organización de eventos o actividades en grupo. Si se comparten detalles logísticos sobre una reunión, viaje o compromiso, marcar el chat con el punto verde permite volver a consultarlo fácilmente sin que se pierda entre otras conversaciones más recientes.

En todos estos casos, el punto verde ayuda a mantener un orden visual en los chats y facilita el seguimiento de temas importantes dentro de la aplicación, sin modificar el estado de lectura visible para el remitente.

Es posible que muchas personas acumulen chats y les cueste llevar una organización para leerlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras formas de organizar chats en WhatsApp

Otras formas de organizar los chats en WhatsApp son:

Fijar chats.

Permite mantener hasta tres conversaciones siempre visibles al inicio de la lista, independientemente de la actividad reciente. Es útil para chats frecuentes, como contactos cercanos, grupos de trabajo o recordatorios personales.

Mensajes destacados.

Los usuarios pueden marcar mensajes específicos dentro de una conversación como destacados. Esto permite guardarlos en una sección especial y consultarlos más adelante sin tener que desplazarse por todo el historial.

Buscar por palabras clave.

La barra de búsqueda permite localizar mensajes, archivos o contactos específicos escribiendo palabras clave. También es posible filtrar por tipo de contenido (imágenes, documentos, enlaces, etc.).

Estas funciones son claves si los usuarios desean mantener organizadas sus conversaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Archivar chats

Al archivar un chat, este desaparece de la vista principal sin eliminarse. Es útil para ocultar conversaciones que no requieren atención inmediata, pero que se desean conservar.

Usar carpetas en WhatsApp Business (Etiquetas).

En WhatsApp Business, es posible asignar etiquetas de colores a conversaciones según su estado o tipo (por ejemplo: “nuevo cliente”, “pago pendiente”, “soporte técnico”), lo que permite una clasificación más profesional.

Listas de difusión y listas personalizadas

Las listas de difusión permiten enviar un mismo mensaje a varios contactos sin crear un grupo, mientras que las listas personalizadas ayudan a organizar contactos por temas o prioridades.