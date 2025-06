La IA está mejorando su aprendizaje a un ritmo exponencial y supera a los humanos, según expertos

La adopción estratégica de la inteligencia artificial se presenta como un factor determinante para la supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial mejora su aprendizaje a un ritmo exponencial, acumulando conocimientos y habilidades de forma mucho más rápida que cualquier persona. Lo que hoy parece un límite, mañana se convierte en un nuevo punto de partida para estos sistemas, que constantemente superan sus propias marcas.

Este avance no solo optimiza procesos, sino que cambia la dinámica en sectores como la educación y la industria, por dar algunos ejemplos. Adoptar y comprender esta tecnología ya no es opcional, sino una necesidad para mantenerse vigente frente a una inteligencia que no deja de fortalecerse.

Mientras los sistemas de inteligencia artificial continúan ampliando su capacidad para almacenar y procesar datos sin límites aparentes, las empresas que adoptan equipos híbridos con agentes virtuales experimentan una transformación radical en la eficiencia y el alcance de sus operaciones.

Investigadores de Google DeepMind y OpenAI mostraron que ciertos modelos de inteligencia artificial superan a las personas en tareas específicas como la resolución de problemas matemáticos o la comprensión de lectura en inglés avanzado. Mientras que los humanos necesitan descanso y pausas, estos sistemas pueden entrenarse de manera continua las 24 horas del día, lo que acelera notablemente su progreso y desarrollo.

Javier Mata, CEO de Yalo, explicó: “Para ser más precisos, los modelos de IA están mejorando a 3X el ritmo de un humano. El modelo más avanzado se graduó del colegio este año, el próximo año se va a graduar de la universidad, y así sucesivamente”.

En términos de memoria de trabajo, un adulto promedio puede retener entre 1 y 2 GB de información activa, mientras que los sistemas de IA acceden y procesan volúmenes de datos prácticamente ilimitados, sin que estos se deterioren o se olviden con el tiempo.

Esta diferencia fundamental ha impulsado a plataformas como Yalo a destacar la importancia de la evolución tecnológica en el ámbito empresarial, donde la IA ya no solo asiste, sino que colabora activamente en la interpretación de datos, la optimización de flujos y la propuesta de soluciones que antes requerían intervención humana directa.

La colaboración entre humanos y máquinas se ha convertido en una cuestión operativa central para las organizaciones. Los equipos híbridos, que combinan trabajadores humanos y agentes inteligentes, logran una mayor velocidad de ejecución y una capacidad analítica más profunda.

En este contexto, las habilidades humanas como la creatividad, la ética y la toma de decisiones estratégicas adquieren un nuevo valor, ya que la IA no puede reemplazarlas fácilmente.

“La IA no viene a reemplazarnos, sino a potenciarnos. Cualquier persona que sepa escribir y con una computadora, podrá programar o trabajar en conjunto con ella, maximizando nuestro talento y dedicándole tiempo de calidad a cosas más estratégicas”, sostuvo Mata.

Según McKinsey, se estima que los sistemas de inteligencia artificial generativa podrían automatizar entre el 60% y el 70% del tiempo que los trabajadores dedican actualmente a tareas cognitivas, como la revisión de contratos, el análisis de bases de datos o la redacción de informes.

Esta capacidad de automatización impulsa el crecimiento del mercado global de IA, que, de acuerdo con datos de Statista, superó los 184.000 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcanzará los 826.000 millones de dólares en 2030.

En otro momento, Javier Mata señaló lo siguiente: “Hoy estamos viviendo en la versión más ‘arcaica’ de estos modelos tecnológicos, lo que proyecta un futuro muy prometedor, por lo mismo es importante usar esta IA estratégicamente, porque de lo contrario puedes desaparecer del mercado”.

En este escenario, la adopción estratégica de la inteligencia artificial se presenta como un factor determinante para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.