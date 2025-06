Probamos el ZTE Nubia NEO 3 GT un celular gamer con botones hápticos: qué tanto vale la pena

Probamos este celular gamer, que cuenta con un procesador Unisoc enfocado en rendimiento de videojuegos. (Infobae)

Se estima que para 2025 los ingresos por juegos móviles alcanzarán los 105.700 millones de dólares, según datos de Asomobile. Una cifra que explica por qué las marcas de celulares están cada vez sacando más modelos enfocados en este mercado. Uno de ellos es el ZTE Nubia NEO 3 GT, un dispositivo que pudimos probar y explorar en Infobae Tecno.

Este celular está enfocado completamente en gaming. Además de su composición para priorizar el rendimiento de los juegos, cuenta con un par de botones al costado que se pueden adaptar para funcionar como los gatillos de un mando de videojuegos.

Cómo es el ZTE Nubia NEO 3 GT

Estamos ante un teléfono 100% gamer, por eso no nos vamos a enfocar en otros aspectos habituales de una reseña de un celular, como la cámara o su rendimiento en aplicaciones. El celular lo usamos solamente para jugar y llevarlo al límite con los títulos más pesados y emuladores de consolas retro.

El ZTE Nubia NEO 3 GT destaca por ser un celular especialmente diseñado para gamers, con características enfocadas en el rendimiento. (Infobae)

El dispositivo cuenta con una memoria RAM de 8 GB y la opción para expandir 12 GB más de forma digital (aunque es algo que nunca recomiendo), además de un procesador Unisoc T9100, una pantalla Amoled de 6,8 pulgadas y 120 Hz de refresco. Más una batería de 6.000 mAh y 256 GB de almacenamiento.

Esta parte técnica nos sirve de contexto para entender que tenemos un celular que nos va a entregar una buena experiencia en pantalla, rendimiento óptimo por su precio y el uso de un procesador diferente a los habituales (Snapdragon o Mediatek), pero que tiene el foco en videojuegos.

A todo esto se suma un diseño gamer, con la inclusión de luces led en la parte posterior y los dos botones hápticos en uno de los costados, que se pueden configurar para que funcionen como gatillos de un mando de videojuegos.

En temas de software, el Nubia NEO 3 GT cuenta con el Game Space, un programa para gestionar el rendimiento del teléfono mientras jugamos, con configuraciones de prioridad de optimización, silenciamiento de notificaciones, personalización de los gatillos y muchas cosas más.

Este dispositivo incluye botones hápticos configurables que funcionan como gatillos de un mando, ideales para juegos de disparos o emuladores. (Infobae)

Qué funcionalidad tienen los botones adicionales en el Nubia NEO 3 GT

Este es el aspecto más llamativo del teléfono. Por su bajo precio (990.000 pesos colombianos) es una opción que no suele verse normalmente. Aunque con el tiempo es un agregado que genera una sensación mixta.

En las primeras horas de uso, esta opción genera un impacto de impresión. Tener una experiencia similar a la de un mando de videojuegos, sin tener que añadir un accesorio, es ideal para juegos de disparos o para los que piden varios botones en pantalla, como los emuladores de consolas retro.

La sensación es querer usarlos todo el tiempo y personalizarlos de diferentes maneras. Su funcionamiento es muy preciso, sin ningún tipo de input lag o retraso. Además, en el Game Space es posible configurar el tipo de reacción en pantalla, ya sea un solo toque, mantener el clic oprimido, doble toque y demás.

Sin embargo, con el paso del tiempo la posición de uso es incómoda. El celular está pensado para jugar mucho, con la posibilidad de congelar la batería y usarlo conectado al cargador solamente. Pero los botones posteriores resultan incómodos para largas sesiones. El agarre no es natural y por eso agota fácilmente, porque la posición de los dedos no es la misma que en un mando de juegos y la ergonomía del teléfono tampoco está pensada para ese uso.

El Game Space permite gestionar el rendimiento del dispositivo, personalizar los gatillos hápticos y silenciar notificaciones mientras se juega. (Infobae)

Esto es algo que es difícil de solucionar, porque habría que rediseñar totalmente el teléfono y poner los botones en la parte posterior.

Al final, estos botones terminan siendo una solución parcial, para sesiones cortas de juego. A pesar del buen funcionamiento y la inclusión del sistema de vibración.

Cómo es el rendimiento del teléfono en los juegos

El procesador Unisoc T9100 puede generar dudas para algunos, porque no es de las dos marcas habituales. Sin embargo, su rendimiento es ideal, especialmente por el precio del teléfono.

Llevo cuatro años trabajando en esta fuente y para tener un buen rendimiento en juegos como Genshin Impact o un emulador de PlayStation 2, era necesario un teléfono de gama media-alta para arriba. Pero este Nubia NEO 3 GT ofrece un buen rendimiento a un bajo precio.

Tuve la oportunidad de probar otros títulos como Call of Duty, Prince of Persia: The Lost Crown, Asphalt Legends Unite, Real Racing 3 y emuladores de PSP y PS2, más Genshin Impact. En todos tuve un rendimiento estable, con la opción de ponerlos en calidades gráficas altas y la mejor tasa de refresco posible, ya que la pantalla Amoled da una buena inmersión.

La pantalla Amoled de 6,8 pulgadas y 120 Hz del Nubia NEO 3 GT garantiza una experiencia fluida y envolvente en juegos exigentes. (Infobae)

En algunos casos, como Call of Duty y Genshin Impact el teléfono se calentó, pero eso es lago usual ante la exigencia de estos títulos. En la caja del dispositivo se incluye un ventilador que se puede poner en la parte posterior del celular mediante un imán. Un accesorio que se agradece, pero que no es cómodo de usar y descarga muy rápido el dispositivo.

¿Vale la pena tener un celular gamer?

Los juegos móviles han crecido muy rápido. Pero creo que cada experiencia está pensada para jugarse de cierta manera. En el caso de los celulares, todo suele ser más sencillo ante la capacidad de hardware y no tener un mando obligatoriamente. Aunque tener botones en los costados es un gran añadido y dan una mejor precisión en ciertos juegos, es un caso muy puntual de uso y una limitante para otros casos.

Al momento de jugar, siempre se debe priorizar la comodidad, porque eso se traduce en un menor desgaste y con el tiempo en salud.

Sin embargo, este ZTE Nubia Neo 3 GT me dejó una gran sorpresa por su rendimiento. Es un teléfono muy bien optimizado para su precio. Si a alguien no le interesa sacrificar una buena cámara y solo quiere jugar, es una buena opción con el añadido de los botones de los costados, y las luces RGB que no pueden faltar.