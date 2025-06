El origen de Telmex: ¿Cómo se convirtió en un coloso de las telecomunicaciones en Latinoamérica?

La privatización de la compañía revolucionó los servicios de telecomunicaciones en México. (CUARTOSCURO)

La primera red de telefónica en México

La historia de Telmex, la compañía telefónica de México, tiene su inicio en 1876, año en el que se fundó el primer teléfono público en la ciudad de México. La empresa fue propiedad del gobierno mexicano hasta 1990, cuando se privatizó y pasó a ser parte de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim.

Durante décadas, Telmex monopolizó el mercado telefónico mexicano junto con diversas acciones que favorecieron su posición dominante. Pero, en los últimos años, esta situación ha ido cambiando debido a la competencia desleal generada por otros operadores como Axtel o Movistar.

Origen de Telmex

Durante la administración del presidente Carlos Salinas, se privatizaron las empresas estatales y Telmex fue vendida a un consorcio encabezado por Carlos Slim Helú y Jorge Azcárraga Jean el 14 de agosto de 1990, mediante la Empresa Mexicana para la Promoción del Desarrollo Industrial (EMPRODI).

La compañía comenzó sus operaciones en 1990 como Teléfonos de México, S.A. (Telmex), con una inversión inicial de 9 mil millones de pesos mexicanos.

Ya en 1992, durante la presidencia de Miguel De La Madrid Hurtado, se otorgó a Telmex el monopolio en telefonía fija local e internacional dentro del territorio nacional mexicano. Lo cual generó críticas sobre posibles abusos en contra los consumidores. No obstante, durante ese periodo también se construyó su red líder en América Latina que ha dado acceso a millones de personas.

A pesar de ello, cabe preguntarse: ¿por qué es tan importante Telmex para México? En las siguientes líneas veremos por qué gracias a Telmex Internet y sus otras divisiones ha sido posible la expansión del acceso a estas tecnologías al mayor número posible de mexicanos.

La importancia de Telmex para la economía de México

La empresa tiene su sede en la ciudad de México y cuenta con la impresionante cifra de más de 113.000 empleados.

Telmex es una empresa clave para México, ya que contribuye con el 9% del producto interno bruto (PIB) del país. Además, genera más de 1.650.000 puestos indirectos de trabajo a través de sus filiales y proveedores.

Por si esto fuera poco, la historia de Telmex también demuestra que ha sido pionera en ofrecer servicios telefónicos e internet a bajos costos.

Eso si, aunque ha sido pionera, ya no es la única. Ya que en la actualidad, otras empresas como Totalplay con su paquete Totalplay solo internet o Axtel con su paquete X-tremo han permitido que el acceso y la oferta sea aún mayor.

¿Cuáles han sido las principales innovaciones de Telmex?

Además de ser pionera en el Internet a bajos costos, la empresa también destaca por ser la primera en ofrecer servicios de telefonía IP y fibra óptica a gran escala en México.

Telmex ha sido clave para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en México, ya que ha contribuido a mejorar la infraestructura y a expandir el acceso a estas tecnologías.

De hecho, se estima que Telmex tiene el 80% del mercado de telefonía fija en México y una cuota de mercado del 60% en Internet.

La empresa también ha encontrado hueco en el mercado de las telecomunicaciones móviles, a través de su filial Telcel. Una filial que ya es la mayor compañía de telefonía móvil en México y cuenta con una red que abarca prácticamente todo el territorio nacional.

