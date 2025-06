Cómo usar una pajita, pitillo o popote para limpiar el polvo del celular

Un sencillo truco con una pajita permite limpiar a fondo los recovecos más inaccesibles del celular de forma segura. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

Con el uso constante del celular, surge un dilema frecuente: la acumulación de polvo y suciedad en los recovecos más inaccesibles del dispositivo. Afortunadamente, un sencillo truco utilizando una pajita (también conocida como pitillo o bombilla en diferentes regiones) ofrece una solución eficaz, económica y segura para mantener tu dispositivo en perfecto estado.

Así que vamos a explicar cómo usarla, ya que se deben tener en cuenta ciertos cuidados para no afectar el funcionamiento del teléfono y que el truco sea eficaz para reducir el polvo.

Por qué es necesario limpiar el celular

Un móvil limpio no solo estéticamente resulta agradable, sino que también es esencial para su funcionamiento óptimo. Polvo y residuos pueden acumularse en áreas clave como el puerto de carga, los altavoces, y los micrófonos, afectando la calidad del sonido y la capacidad de carga.

En casos extremos, esta acumulación podría implicar costosas reparaciones o incluso inhabilitar temporalmente el dispositivo. Además, la exposición continua a diferentes ambientes, como bolsillos, mochilas o lugares deportivos, incrementa la posibilidad de suciedad en nuestros móviles.

El método de la pajita ofrece una alternativa más segura al aire comprimido para limpiar dispositivos electrónicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo usar un pitillo o pajita para limpiar el celular

Aunque el aire comprimido es una opción popular para limpiar dispositivos electrónicos, su uso no está exento de riesgos. La potente presión del aire puede dañar componentes internos delicados si no se maneja adecuadamente.

Es aquí donde el truco de la pajita se presenta como una alternativa más segura y específica. Este método DIY (Do It Yourself) te permite focalizar la limpieza de manera precisa, sin riesgos de dañar el celular.

El truco de la pajita requiere de elementos simples que usualmente encontramos en casa. A continuación, se detalla cómo prepararlo:

Materiales simples como una pajita, una botella de plástico y una aspiradora son suficientes para esta limpieza casera.(REUTERS/Eric Gaillard)

Necesitarás una pajita de plástico (pitillo o bombilla), una botella de plástico pequeño (como las de agua) y una aspiradora, ya sea de trineo o portátil. Ensamblaje del dispositivo: Corta el cono superior de la botella de plástico para crear una especie de embudo. Haz un agujero en la tapa de la botella, asegurándote de que sea lo suficientemente justo para enhebrar la pajita. Introduce la pajita por el agujero y sella con silicona, pegamento o algún adhesivo similar para evitar filtraciones de aire. Conectar y limpiar: Engarza el extremo de la botella en el tubo de la aspiradora. La conexión debe ser firme para maximizar la potencia de succión. Acerca la pajita a las áreas afectadas del celular. Su diseño delgado y flexible facilita el acceso a las ranuras y orificios más estrechos del teléfono.

Una de las grandes ventajas de este método es su capacidad para ofrecer una limpieza meticulosa de áreas específicas. A diferencia del aire comprimido, la aspiración resguarda tanto la estructura interna como la externa del teléfono.

Los riesgos de daño disminuyen considerablemente ya que el dispositivo no está expuesto a grandes fuerzas o presiones. Además, la economía es otro punto a favor: todos los materiales necesarios suelen estar al alcance, evitando así invertir en costosas herramientas especializadas.

Tras limpiar el celular con esta técnica, es esencial comprobar que todas sus funciones operan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones y recomendaciones para evitar daños

Para asegurar la eficacia de esta técnica, es vital seguir algunos consejos:

Evitar excesiva presión : al conectar la aspiradora, debes manejar cuidadosamente la presión aplicada para garantizar que ninguna pieza interna o externa del celular se vea afectada.

Frecuencia de limpieza : se recomienda realizar este proceso de manera periódica, especialmente si el uso del móvil supone su exposición a ambientes polvorientos o sucios.

Comprobación de funcionalidad: tras la limpieza, verifica que el dispositivo funcione correctamente. Esto garantiza que cualquier partícula de suciedad que pudiera obstaculizar el rendimiento se haya eliminado.

Incorporar esta técnica a tu rutina de mantenimiento puede ayudar a mantener el buen tiempo de vida útil del celular, asegurando que se mantenga libre de polvo en las áreas más difíciles de alcanzar.