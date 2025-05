Google I/O 2025, la IA se robará el escenario

Google I/O 2025: la inteligencia artificial protagoniza la conferencia anual de desarrolladores (Foto: Opy Morales)

Desde Mountain View, California – A pocas horas del inicio de Google I/O 2025, la conferencia anual de desarrolladores que comenzará este 20 de mayo a las 10:00 a.m. PT (1:00 p.m. ET) en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, las expectativas alcanzan su punto máximo. Este año, el gigante tecnológico concentra sus esfuerzos en tres pilares fundamentales: inteligencia artificial, Android 16 y realidad extendida (XR).

Por primera vez en años, existen pocas razones para esperar grandes anuncios sobre el sistema operativo Android, pues Google ya los realizó la semana pasada. La keynote de I/O se centrará casi exclusivamente en IA, con un espacio dedicado a XR.

La IA protagoniza el evento

La inteligencia artificial será el elemento central de la conferencia. Tras la decisión de Google de separar Android y celebrar un evento dedicado la semana pasada (“The Android Show: I/O Edition”), la compañía enfocará su keynote principal en mostrar las últimas innovaciones en su plataforma de IA Gemini.

“El hecho de que la keynote de I/O de este año se centrará en la IA no resulta sorprendente”, afirma The Verge. “Gemini y sus similares han dominado el evento durante dos años consecutivos, y Google está inmerso en una carrera de IA con OpenAI, Meta, Microsoft y más”. Además, destaca que “I/O comienza un día después del evento para desarrolladores Build de Microsoft, lo que permitirá una interesante comparación consecutiva”.

Google presentará importantes actualizaciones para Gemini, con nuevos modelos y capacidades. Las filtraciones apuntan al lanzamiento de una actualización del modelo Gemini Ultra junto con dos nuevos planes de suscripción: Premium Plus y Premium Pro, aunque se desconoce qué beneficios ofrecerán frente al actual Gemini Advanced de USD 20 mensuales.

Asistentes al Google I/O 2025 realizan su registro en los mostradores de acreditación del evento, donde personal con gorras verdes atiende a los participantes (Foto: Opy Morales)

Varios expertos anticipan que Google diferenciará su IA de la competencia y explicará cómo mejora su tecnología e incorpora esta herramienta en todo su ecosistema. The Verge prevé que “Google tendrá mucho que decir sobre las nuevas funciones de Gemini que llegarán a teléfonos y otros dispositivos, modelos actualizados con mayor potencia, y ambiciosas actualizaciones de Project Astra que mostrarán el lado más visionario del trabajo de IA de Google”.

Project Astra y Project Mariner

Una de las novedades más esperadas corresponde a la evolución de Project Astra, el asistente de IA multimodal que Google presentó durante el I/O del año pasado. Este asistente “universal” puede ver, escuchar, hablar y comprender el mundo que lo rodea, y responde a varios tipos de entradas simultáneamente.

El Project Astra aprovecha las capacidades multimodales de los modelos Gemini para ofrecer “un asistente de voz con reconocimiento avanzado de imágenes que puede conversar sobre lo que ve”. Seguramente veremos avances significativos en esta área.

También se prevé la presentación de más detalles sobre Project Mariner, la iniciativa de Google para crear “agentes” de IA que navegan y llevan a cabo acciones en la web en nombre del usuario. TechCrunch anticipa que Google anunciará novedades sobre este proyecto, cuyos agentes “navegan y actúan en la web en nombre del usuario, mueven el cursor, rellenan formularios o pulsan botones, entre otras funciones”. El medio fundamenta su previsión en que la red social X detectó referencias a “uso de la computadora” en el código de la plataforma AI Studio de Google, posiblemente relacionada con Mariner.

Android 16 y Material 3 Expressive

Aunque Android 16 tuvo su momento en el evento de la semana pasada, Google ofrecerá más detalles sobre algunas características que no se cubrieron completamente.

La novedad más destacada es Material 3 Expressive, una renovación significativa del lenguaje de diseño de Android que Google ha desarrollado. Durante “The Android Show: I/O Edition”, la compañía presentó este nuevo diseño que añade emoción a la interfaz de usuario mediante:

Animaciones más fluidas y naturales con física de resorte

Efectos de desenfoque para crear sensación de profundidad

Tipografía enfatizada para mejorar la jerarquía de información

Componentes más visibles y llamativos

Personalización mejorada a través de temas de color dinámicos

TechCrunch menciona que cuando la compañía anunció Material 3 Expressive, explicó que “es una expansión de nuevos componentes y capacidades diseñadas para añadir emoción a las interfaces de producto, proporcionando una experiencia más premium y atractiva que resulta más fácil de usar y crea un poco más de alegría en momentos clave”.

Este rediseño llegará primero a los dispositivos Pixel con Android 16 en junio, según confirmó Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, durante el evento de la semana pasada, y posteriormente se extenderá a otros fabricantes.

A pocas horas del evento, Google centra su estrategia en IA, desafiando a líderes de la industria y prometiendo revolucionar el ecosistema tecnológico global. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

La apuesta por Android XR

El tercer pilar importante para Google I/O 2025 será Android XR, la plataforma de realidad extendida que combina realidad aumentada y virtual. Tras anunciar esta iniciativa a finales del año pasado, todo indica que veremos avances significativos en el evento.

The Verge confirma que el I/O no será “enteramente sobre IA, pues Google ya ha prometido actualizaciones sobre Android XR también”. Señala que el sistema operativo de realidad extendida de Google “no tuvo mucho tiempo de pantalla durante el Android Show de la semana pasada, aparte de la confirmación del soporte de Gemini por venir”, pero que una “insinuación final de Sameer Samat, jefe de Android, sugirió que al menos veremos más de las gafas inteligentes prototipo de Google”.

Gafas inteligentes y Project Moohan

Las filtraciones apuntan a dos dispositivos principales:

Gafas inteligentes : durante “The Android Show: I/O Edition”, Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, apareció usando lo que parecían ser unas gafas inteligentes con lentes tintados. Nick Sutrich de Android Central sugiere que estas podrían ser “las próximas gafas inteligentes de Google y Samsung”. Además, Shahram Izadi , jefe de AR y XR de Google, apareció en TED 2025 con lo que se confirmó posteriormente como las gafas inteligentes Samsung Project HAEAN , que según rumores se lanzarán en el tercer trimestre de 2025.

Project Moohan: un visor de realidad mixta más potente desarrollado en colaboración con Samsung. Samsung ya mostró este dispositivo en el Mobile World Congress (MWC) y confirmó en su informe de ganancias del primer trimestre que lanzaría productos XR en la segunda mitad de 2025. Como indica Engadget, “ya sabemos que Google está trabajando con Samsung en un visor con nombre en clave Project Moohan”, por lo que es probable que veamos más detalles sobre esta colaboración durante el I/O.

Aunque más detalles concretos sobre Project Moohan parecerían más apropiados para un evento de Samsung, no se descartaría una aparición o una demostración en el I/O.

Otras novedades esperadas

Además de estos tres pilares principales, se anticipan otros anuncios importantes:

Wear OS 6 : ya se anunció durante el Android Show que traerá el diseño Material 3 Expressive a los relojes inteligentes y añadirá soporte para Gemini. TechRadar menciona que “Google I/O 2025 debería traer algunas demostraciones de Wear OS 6 en acción, y una fecha oficial de lanzamiento”, considerando que nuevos relojes Pixel y Galaxy se esperan para julio y agosto de este año.

Gemini para Google TV y Android Auto : Google confirmó durante el Android Show que Gemini llegaría a estos dispositivos. Android Central explica que “Gemini, incorporado en Android Auto, será un asistente más intuitivo que puede medir lo que el usuario quiere ‘a través de conversaciones naturales’”, permitiendo controlar diversas funciones sin usar las manos.

NotebookLM móvil : la aplicación ya está disponible en Google Play Store desde ayer, un día antes del inicio del evento y en App Store.

Una posible plataforma social : The Information informó que Google podría presentar una nueva plataforma al estilo Pinterest. TechRadar señala que “uno de los rumores de última hora que circulan alrededor de Google I/O 2025 es que podríamos ver una plataforma similar a Pinterest lanzada por Google”. Según Engadget, esta plataforma “mostrará resultados de imágenes basados en tus consultas, y podrás guardar las imágenes en diferentes carpetas según tus propias preferencias”.

APIs de Gemini Nano: de acuerdo con 9to5Google, la compañía presentará “un nuevo conjunto de APIs de IA generativa que aprovechan el poder de Gemini Nano” que se pueden usar para “resumir, corregir y reescribir texto, así como para generar descripciones de imágenes”.

Qué no se espera

A diferencia de otros años, no se anticipan anuncios de hardware en el evento. Tom’s Guide afirma categóricamente: “Una cosa que no estoy esperando en Google I/O 2025 es ningún tipo de anuncio de hardware”. Google ya lanzó el Pixel 9a recientemente, y el Pixel 10 se espera en agosto de 2025.

The Verge coincide con esta perspectiva, señalando que “Google solía usar I/O para lanzar teléfonos Pixel y tecnología de hogar inteligente Nest, pero ya no parece interesado en la idea”. Añade que “si fuéramos a escuchar sobre nuevos teléfonos, tabletas o wearables, probablemente habría sucedido la semana pasada, y Google no querría que nada distrajera de sus actualizaciones de IA”. Aunque menciona que “hay una posibilidad de que veamos nuevo hardware XR, pero no deberías esperar nada más allá de eso”.

Google I/O es una conferencia para desarrolladores, pero eso no significa que sean noticias solo para ingenieros y que lo que Google anuncie dará forma a los productos de consumo (hardware, software y servicios) para el resto de este año y también próximos años.

La conferencia Google I/O 2025 comenzará este martes 20 de mayo a las 10:00 a.m. PT, hora local (1:00 p.m. ET) con el discurso principal del CEO Sundar Pichai. El evento se transmitirá en vivo en el sitio web oficial de Google I/O y en YouTube.