PlayStation Plus: lista de juegos gratis de mayo con sorpresas como Five Nights at Freddy’s y Battlefield V

PlayStation ha anunciado la lista de videojuegos que estarán disponibles de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus.

PlayStation Plus es un servicio de suscripción que ofrece a los usuarios acceso a juegos gratuitos mensuales, funciones multijugador en línea, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube.

Está disponible en distintos niveles, cada uno con beneficios adicionales, como catálogos más amplios de títulos clásicos y modernos.

La selección de mayo de 2025 incluye títulos de terror, como Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, y de acción bélica, como Battlefield V, entre otras categorías.

Este bundle incluye varios minijuegos del título. (PlayStation)

A continuación, todos los videojuegos que forman parte del catálogo de PlayStation Plus para mayo:

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition para PS4 y PS5.

Es una versión ampliada del popular juego de terror en realidad virtual. Combina minijuegos clásicos de la saga con nuevas experiencias interactivas, donde el jugador debe sobrevivir en un entorno lleno de animatrónicos hostiles. Esta edición incluye contenido adicional y mejoras para una experiencia más inmersiva.

Battlefield V para PS4.

Videojuego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ofrece modos multijugador con combates masivos y una campaña para un jugador dividida en historias de guerra.

Destaca por su realismo gráfico, escenarios destructibles y énfasis en el juego en equipo. Forma parte de la reconocida franquicia Battlefield desarrollada por DICE y publicada por EA.

Con este videojuego, los usuarios pueden acceder diferentes modos de juego. (PlayStation)

Sand Land para PS4 y PS5.

Sand Land es un videojuego de acción y rol basado en el manga homónimo creado por Akira Toriyama. Ambientado en un mundo desértico donde el agua es un recurso escaso, el jugador asume el rol de Beelzebub, un príncipe demonio que se une a un grupo de aliados para explorar ruinas, enfrentar enemigos y descubrir secretos.

El juego combina combates, exploración y conducción de vehículos en un entorno postapocalíptico.

Soul Hackers 2 para PS5.

Soul Hackers 2 es un videojuego de rol japonés desarrollado por Atlus, ambientado en un futuro cercano donde fuerzas sobrenaturales y tecnología avanzada coexisten. La historia sigue a Ringo, una agente de la entidad digital Aion, que debe evitar el apocalipsis reuniendo a un grupo de invocadores de demonios.

El juego combina combates por turnos, exploración de mazmorras y mecánicas clásicas de la saga Shin Megami Tensei, con un enfoque narrativo y visual estilizado.

Este videojuego es recomendable para quienes les gusta el estilo anime. (PlayStation)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy para PS4 y PS5.

Es una colección que reúne tres títulos clásicos de la saga S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Skyy Call of Pripyat.

Estos juegos combinan acción en primera persona, supervivencia y elementos de rol en un mundo abierto ambientado en la Zona de Exclusión de Chernóbil, marcada por radiación, anomalías y criaturas mutantes.

Granblue Fantasy Versus: Rising para PS4 y PS5.

Videojuego de lucha desarrollado por Arc System Works, basado en el universo del popular juego móvil Granblue Fantasy.

Esta entrega amplía el contenido del título original con nuevos personajes, escenarios, mecánicas de combate y un modo historia mejorado. Ofrece gráficos en estilo anime, combates accesibles para principiantes y profundidad táctica para jugadores avanzados.

Esta versión añade nuevos personajes, escenarios, combates y una historia ampliada al juego original. (PlayStation)

Humankind para PS4 y PS5.

Los jugadores pueden crear su propia civilización desde la Antigüedad hasta la era moderna, eligiendo y combinando culturas a lo largo de seis épocas históricas. A diferencia de otros juegos del género, permite reescribir la historia con decisiones personalizadas que afectan el desarrollo político, militar, científico y cultural.

Story of Seasons: A Wonderful Life para PS5.

Story of Seasons: A Wonderful Lifees un videojuego de simulación de vida y agricultura desarrollado por Marvelous, que reimagina el clásico título lanzado originalmente en GameCube y PlayStation 2.

El jugador asume el papel de un joven que hereda una granja en el valle de Forgotten Valley, donde debe cultivar la tierra, criar animales, formar relaciones con los habitantes y construir una familia.

Gloomhaven Mercenaries Edition para PS4 y PS5.

Es una adaptación digital del reconocido juego de mesa táctico Gloomhaven, desarrollada por Flaming Fowl Studios. En esta versión, los jugadores lideran un grupo de mercenarios en campañas por turnos ambientadas en un mundo de fantasía oscura, con combates estratégicos, decisiones narrativas y gestión de personajes.