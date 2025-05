El ex CEO de Google advierte sobre la urgencia de adaptarse a los avances tecnológicos, señalando riesgos energéticos, dilemas éticos y la competencia global en el desarrollo de sistemas autónomos

La llegada de la inteligencia no humana representa un “gran acontecimiento” para la humanidad, advirtió Eric Schmidt, ex director ejecutivo y presidente de Google, durante una entrevista en TED2025. Schmidt sostuvo que la inteligencia artificial (IA) está “subestimada” y urgió a la sociedad a involucrarse activamente en su adopción y debate, advirtiendo que quienes no utilicen esta tecnología “no serán relevantes” en el futuro. El evento se grabó el 11 de abril de 2025 y reunió a expertos y líderes tecnológicos para analizar el impacto global de la IA, sus oportunidades y los riesgos que plantea su avance acelerado.

La "subestimación" de la IA y los avances recientes

De acuerdo con TED, Schmidt argumentó que la mayoría de las personas asocia la IA con herramientas como ChatGPT, pero considera que el potencial de esta tecnología va mucho más allá. Recordó el hito de AlphaGo en 2016, cuando una inteligencia artificial desarrolló una jugada inédita en el juego de Go, superando la creatividad humana en un campo con 2.500 años de historia. Para Schmidt, ese momento marcó el inicio de una revolución tecnológica que hoy se acelera con sistemas capaces de planificar, razonar y ejecutar tareas complejas de manera autónoma.

El ex CEO de Google destacó que, en los últimos dos años, los avances en aprendizaje por refuerzo han permitido a la IA realizar tareas de planificación y estrategia, como se observa en modelos recientes de OpenAI y DeepSeek. Schmidt ilustró el salto tecnológico señalando que estos sistemas pueden redactar documentos complejos en minutos, empleando una capacidad de cómputo extraordinaria. “La IA está subestimada”, afirmó, y anticipó que el futuro próximo estará marcado por agentes autónomos capaces de gestionar procesos empresariales completos, comunicándose entre sí en lenguaje natural.

Desafíos técnicos: energía, datos y computación

Durante TED2025, Eric Schmidt y otros referentes tecnológicos analizaron el impacto de los sistemas avanzados, los límites del hardware y la urgencia de establecer controles efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

TED detalló que Schmidt identificó la energía y el hardware como los principales límites para el desarrollo de la IA. Explicó que, según cálculos recientes presentados ante el Congreso de Estados Unidos, el país necesitaría 90 gigavatios (GW) adicionales de energía para sostener la demanda de los centros de datos, el equivalente a construir 90 plantas nucleares, una meta que consideró inviable en el contexto actual. Schmidt sugirió que países como Canadá, con abundante energía hidroeléctrica, podrían ser parte de la solución, aunque reconoció que las decisiones políticas dificultan este camino.

El ex directivo también señaló que la industria tecnológica enfrenta una escasez de datos, lo que obliga a generar información sintética para alimentar los modelos de IA. Además, subrayó que el aumento exponencial de la capacidad de cómputo, impulsado por mejoras en hardware y algoritmos, ha multiplicado por cien o incluso por mil la demanda de recursos para tareas de planificación avanzada. “El mayor problema es la energía y el hardware”, enfatizó Schmidt, y advirtió que la resolución de estos desafíos podría abrir la puerta a nuevas formas de conocimiento y descubrimiento científico.

Riesgos y dilemas: autonomía y pérdida de control

En cuanto a los riesgos, Schmidt abordó las preocupaciones sobre la autonomía de la IA, un tema que también fue tratado por el experto Yoshua Bengio durante el evento. Bengio propuso detener el desarrollo de sistemas capaces de actuar de forma autónoma, una postura que Schmidt consideró legítima pero difícil de implementar en un mercado global competitivo. El ex CEO de Google argumentó que, en lugar de frenar la investigación, es necesario establecer límites claros y mecanismos de supervisión para evitar escenarios de pérdida de control.

Schmidt describió situaciones en las que los sistemas de IA podrían desarrollar lenguajes propios o mejorar sus capacidades de manera recursiva, lo que dificultaría la supervisión humana. Señaló que la industria identifica puntos críticos en los que sería necesario “desconectar” estos sistemas, como el acceso directo a armas o la capacidad de replicarse sin autorización. “Hay que mantener la capacidad de observación y control”, sostuvo, y subrayó la importancia de definir criterios para intervenir antes de que la autonomía de la IA supere la supervisión humana.

Dimensión geopolítica: competencia entre EE.UU. y China y proliferación de modelos open source

La charla también abordó la dimensión geopolítica del desarrollo de la IA. Schmidt advirtió que la competencia entre Estados Unidos y China será determinante, especialmente por el papel de los modelos de código abierto (open source). Explicó que China lidera la proliferación de modelos abiertos, lo que facilita la rápida difusión de capacidades avanzadas a nivel global, pero también incrementa los riesgos de seguridad cibernética y biológica.

Schmidt ilustró posibles escenarios de conflicto, señalando que la carrera por la superinteligencia podría derivar en situaciones de “destrucción mutua asegurada”, similares a las tensiones nucleares del siglo XX. Mencionó que, en un contexto donde un país aventaje a otro en el desarrollo de IA, podrían surgir incentivos para sabotaje o incluso ataques preventivos contra infraestructuras críticas como los centros de datos. “La proliferación de modelos open source puede ser peligrosa a nivel cibernético y biológico”, advirtió, y remarcó que las decisiones que tomen Estados Unidos y China serán cruciales para el futuro de la tecnología.

Dilemas éticos y sociales: vigilancia, libertad individual y prueba de identidad

Respecto a los dilemas éticos y sociales, Schmidt insistió en la necesidad de preservar la libertad individual y evitar la creación de sistemas de vigilancia masiva. Según TED, el ex directivo defendió la importancia de mantener los valores fundamentales de la sociedad y advirtió que la moderación masiva de la IA podría derivar en restricciones excesivas a la libertad. “Debemos mantener la libertad individual y evitar la vigilancia masiva”, afirmó.

Schmidt reconoció que la verificación de identidad será un tema central para prevenir el uso indebido de la IA, pero propuso soluciones técnicas como las pruebas criptográficas de humanidad (zero knowledge proofs) que permitan autenticar a los usuarios sin comprometer su privacidad. Subrayó que muchas de estas decisiones no son técnicas, sino empresariales y sociales, y que el equilibrio entre seguridad y libertad será uno de los grandes retos de la era digital.

Oportunidades y sueños: salud, educación y productividad

En el plano de las oportunidades, Schmidt se mostró optimista sobre el potencial de la IA para transformar sectores clave como la salud y la educación. Relató que existen iniciativas para identificar todos los objetivos farmacológicos humanos y reducir drásticamente el costo de los ensayos clínicos, lo que podría acelerar la erradicación de enfermedades. También imaginó un futuro en el que cada persona cuente con un tutor personalizado en su propio idioma, facilitando el aprendizaje desde la infancia.

El ex CEO de Google destacó que la IA puede aumentar la productividad global en un 30% anual, una cifra sin precedentes en la historia económica. “La IA puede aumentar la productividad en un 30% anual, algo nunca visto en la historia”, señaló, y explicó que este crecimiento podría transformar la economía y la sociedad, aunque también planteará desafíos en el empleo y la distribución de la riqueza.

Advertencias y consejos finales: adaptarse para no quedar rezagados

Para concluir, Schmidt reiteró en TED que la llegada de la inteligencia artificial representa el cambio más importante en los últimos 500 o 1.000 años. Instó a todos los sectores —artistas, docentes, médicos, empresarios y técnicos— a adoptar la IA y aprovechar sus beneficios, advirtiendo que quienes no lo hagan perderán relevancia frente a sus pares y competidores. “Si no usas esta tecnología, no serás relevante”, sentenció, y aconsejó a la audiencia “montar la ola” de la IA, adaptándose de manera continua y activa a un entorno en rápida transformación.