El futuro del marketing es humano: la IA no reemplazará la identidad de marca, según expertos

El futuro del marketing no se decide en una plataforma digital, sino en la capacidad de una marca para responder una pregunta esencial: ¿por qué existe? - (Imagen ilustrativa Infobae)

Colombia es protagonista este mes al reunir a los principales referentes de la industria del marketing digital en el mundo. El evento, organizado por IAB Colombia, es un espacio de reflexión, formación y debate sobre las tendencias actuales del ecosistema publicitario.

Encabezado por Paola Restrepo, directora ejecutiva de la organización; y con la participación del experto internacional Andy Stalman, el encuentro dejó en claro que el futuro del sector no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de las marcas para comprender quiénes son. Así lo afirmaron en exclusiva a Infobae.

El reto digital desde la experiencia colombiana

La inteligencia artificial y el sentido humano se cruzan en el nuevo mapa del branding - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su rol como líder de IAB Colombia, Paola Restrepo destacó que el evento no solo busca actualizar conocimientos, sino conectar a los distintos actores del ecosistema digital en un espacio donde confluyen anunciantes, agencias, plataformas tecnológicas y creativas. “Nuestro objetivo es evidenciar la relevancia de la industria digital desde todos los ángulos posibles”.

El programa incluirá talleres prácticos, estudios de caso y conferencias orientadas a brindar herramientas para crear estrategias digitales eficaces. Restrepo subrayó que formar talento y acompañar a las pymes en su transición digital es clave para el desarrollo del sector.

“Muchas pequeñas empresas aún tienen dudas sobre cómo integrar el marketing digital en su operación, y nosotros trabajamos para eliminar esas barreras con contenido educativo, guías y asesoramiento”, comentó a Infobae Restrepo.

El marketing en Colombia busca evolucionar: formación, conexión y pensamiento estratégico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El branding no es solamente un logo: es identidad

De los momentos más esperados del evento son las intervención de Andy Stalman, reconocido por su trayectoria en branding y por liderar la agencia Totem Branding.

Para Stalman, en el contexto actual no basta con tener presencia en canales digitales; lo esencial es saber quién es la marca y cuál es su propósito. “El branding no es solo qué haces, cómo lo haces o dónde. Es sobre todo por qué lo haces y quién eres”, afirmó para Infobae.

En su visión, muchas empresas operan sin una identidad clara. Esta falta de identidad es uno de los mayores riesgos para la relevancia de una marca en el entorno digital. “La irrelevancia es el mayor peligro. Si una marca no significa nada para el usuario, simplemente desaparece de su radar”.

La industria digital colombiana analiza sus retos en branding, talento y adopción tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA, tecnología y humanidad: una convergencia inevitable

Stalman abordó también el impacto de la inteligencia artificial en la industria, advirtiendo que se trata de una herramienta poderosa, pero no autónoma. “La inteligencia artificial no siente, no tiene conciencia. Es un software, y su impacto dependerá del uso que le den los humanos”.

Para él, el desafío no es la automatizado o humano, sino IA con la persona. Lo resumió como la revolución humana con inteligencia artificial.

Advirtió que cualquier profesional que pueda ser reemplazado por una IA lo será, pero insistió en que la creatividad, la estrategia y el sentido de propósito siguen siendo elementos irremplazables.

“Hoy no hay ninguna IA capaz de mejorar el diseño, el copy o la estrategia de mi equipo en Totem. Quizás en el futuro eso cambie, pero hoy, la diferencia está en lo humano”, comentó Stalman a Infobae.

Para Andy Stalman, branding no es logotipo ni tono de color: es identidad, coherencia y cultura. Las marcas que no tienen propósito son fácilmente descartables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcas que construyen comunidad generan trascendencia

Al hablar de casos exitosos, Stalman destacó que las marcas más impactantes no son necesariamente las más grandes, sino las más auténticas y coherentes.

Para él, el impacto digital es directamente proporcional a la calidad del vínculo emocional que una marca establece con sus audiencias.

La clave, dijo, está en integrar el mundo online con el mundo offline. “No se trata de competir entre ambos, sino de aprender lo mejor de cada uno. Cuando lo digital y lo físico se retroalimentan, se crea un nuevo ecosistema de marca mucho más potente y relevante”.

Panorama digital en Colombia

El evento también permitió revisar el estado del marketing digital en Colombia. Según cifras de IAB, el sector creció un 6 % en 2024, con avances en formatos como influencer marketing y CTV. Si bien el país aún enfrenta desafíos como la brecha de conectividad (cerca del 35 % de la población no tiene acceso a internet), el dinamismo del consumo y el interés por las herramientas digitales abren un panorama optimista.

Para Paola Restrepo, el trabajo de IAB Colombia se centra en cerrar esas brechas y acompañar a las empresas, grandes y pequeñas, en su camino hacia un marketing más estratégico, consciente y humano.

También como dejó claro Andy Stalman, eso empieza por una pregunta esencial: ¿quién soy como marca y por qué existo? En un mercado saturado de mensajes, esa respuesta puede marcar la diferencia entre ser visible o ser olvidado.