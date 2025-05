Glosario de tecnología: qué significa ¿Quieres encontrar trabajo como programador? Aquí tienes 6 claves

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

¿Quieres encontrar trabajo como programador? Aquí tienes 6 claves

¿Buscas trabajo como programador? ¿A pesar de que envías tu currículum cada día no obtienes los resultados esperados? No te preocupes, es totalmente normal. No solo en programación, sino en otras muchas áreas.

En cualquier caso, aunque sea totalmente normal, la realidad es que encontrar trabajo como programador no es tarea fácil, especialmente durante los últimos años. La competencia es brutal y más aún en la industria de la tecnología, en la que los incentivos salariales se han disparado a niveles increíbles.

Las claves para encontrar trabajo como programador

Aun así, no es tarea imposible. Solo tienes que evitar cometer grandes errores y conocer cuáles son las claves que te darán ese punto extra para destacar en los procesos de selección. En este artículo, te hablamos sobre las claves más importantes que has de tener en cuenta para que tu currículum de programador sea impecable y para que lo bordes en tus entrevistas.

No te fijes solo en tu formación académica. Es muy importante, pero no es suficiente. Las empresas te contratarán por lo que sabes hacer y no por lo que hayas estudiado.

Pero, ¿cómo hacer para que sepan lo que sabes? La respuesta es muy sencilla: cuenta con ejemplos concretos. Nuestra recomendación es que busques oportunidades para hacer proyectos y para aplicar tus conocimientos prácticos.

Puedes realizar proyectos personales, proyectos voluntarios o proyectos por tu cuenta. Por ejemplo, si tienes un blog, podrás mostrar tu habilidad en el uso de un determinado CMS o en la programación de un determinado lenguaje de programación.

Si tienes una página web, podrás mostrar las características de tu diseño, la seguridad de tu web o la optimización de tu web para el posicionamiento SEO. Además, puedes aprovechar las redes sociales para darte a conocer.

En conclusión, tienes que hacerte visible y tienes que demostrar tu capacidad y tu esfuerzo. El primer paso es hacer un currículum impresionante.

2. Sé original y diferente

Sí, lo sé, es un cliché, pero es una verdad como un templo. La originalidad es muy importante. Tienes que hacerte diferente para llamar la atención de las empresas. No te fijes tanto en tu formación académica. No es lo único que te interesa. No te fijes tanto en lo que sabes hacer. Lo importante es demostrar lo que sabes hacer.

Por ejemplo, si sabes programar, puedes demostrarlo creando una app o una web, o realizando algún tipo de proyecto. Tienes que ser original y tienes que diferenciarte del resto de candidatos.

3. Tener una actitud positiva

No pongas cara de pocos amigos en tus fotos de perfil de las redes sociales. No te olvides de tener un perfil profesional y de poner una foto de perfil adecuada.

Este es un punto importante que muchas personas olvidan. No te fijes tanto en lo que sabes hacer. Lo importante es demostrar lo que sabes hacer. Y, muy importante, no olvidar que en Internet tenemos media vida (como mínimo).

4. No te conformes con lo que tienes

No te conformes con lo que tienes. No te olvides de mejorar y de seguir aprendiendo.

La formación académica es muy importante, pero no es suficiente. Tienes que seguir formándote, seguir pensando en puntos de mejora e informándote de las últimas tendencias de la especialidad que quieres desarrollar.

5. Desarrolla tus propios proyectos de programación

Uno de los aspectos más importantes que pueden impulsar tu carrera como programador es desarrollar tus propios proyectos.

Los programadores no solo deben ser capaces de resolver problemas, sino que también deben ser capaces de crear soluciones. Y esa es precisamente la diferencia entre un buen programador y un gran programador.

Así que si quieres ser un gran programador, tienes que desarrollar tus propios proyectos. No solo te servirá para mejorar tus habilidades, sino que también te servirá para demostrar tus habilidades. Para mostrarlos, sube tus proyectos a Github a modo de portafolio.

6. Participa en proyectos de código abierto

Otra de las posibilidades para mejorar tu currículum es participar en proyectos de código abierto. Ya que no solo te permitirá mejorar tus habilidades como programador, sino que te dará la oportunidad de ponerte en contacto con programadores de todo el mundo, lo cual es una puerta de entrada increíble.

Por supuesto, recuerda revisar los perfiles en las bolsas de trabajo y aplicaciones de empleo que tengas, sube tu currículum actualizado, no pares de aprender y nunca te rindas.

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.