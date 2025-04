David Vélez, creador de Nubank, reveló quiénes serán los herederos de casi toda su fortuna: sus hijos no figuran

David Vélez, fundador de Nubank, donará la mayor parte de su fortuna a causas sociales, excluyendo a sus hijos como herederos. (REUTERS/Brendan McDermid/)

David Vélez, el fundador y director ejecutivo de Nubank, una de las mayores fintech de América Latina, anunció que donará la mayor parte de su fortuna a causas sociales, dejando fuera a sus hijos como herederos principales.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Vélez posee un patrimonio estimado en 11.800 millones de dólares, ubicándose en el segundo lugar entre los colombianos más ricos y en el puesto 186 a nivel mundial​.

A pesar del crecimiento de su empresa, que ya supera los 100 millones de usuarios en Brasil, México y Colombia, el empresario de 42 años tiene una visión diferente sobre el legado que dejará a las próximas generaciones.

Cómo quiere Vélez que sea distribuida su fortuna

Desde hace varios años, David Vélez y su esposa, Mariel Reyes, optaron por adherirse a la iniciativa global The Giving Pledge, promovida por Bill Gates y Warren Buffet. En agosto de 2011, firmaron el compromiso de donar la mayor parte de su riqueza a obras de caridad​.

“El nivel de éxito financiero alcanzado nos ha hecho reflexionar profundamente sobre cómo utilizar mejor la riqueza adquirida”, expresaron en un comunicado, afirmando que invertirían su fortuna en mejorar la calidad de vida de otras personas.

Ambos dejaron claro que sus hijos no heredarán sus miles de millones. Según explicó Reyes a Forbes, quieren que los pequeños “aprendan que las cosas hay que ganárselas” y no crezcan como “unos mantenidos”​. La pareja busca inculcar en sus cuatro hijos una cultura del esfuerzo, proporcionando educación y oportunidades, pero no una fortuna asegurada.

El dinero que David Vélez y Mariel Reyes no destinarán a sus hijos será invertido en proyectos sociales a través de diferentes iniciativas filantrópicas. Entre ellas destaca VelezReyes+, una plataforma creada por la pareja con el objetivo de impulsar la educación y el liderazgo en América Latina​.

Esta apuesta busca brindar nuevas oportunidades a jóvenes de sectores vulnerables y ya apoya a varias organizaciones como Alianza Educativa, Latin American Leadership Academy (LALA), Parceiros da Educação, Tech For All, Enseña por Colombia, Enseña Perú y Enseña Brasil.

Inspirados en figuras como Chuck Feeney, el exmillonario que donó toda su fortuna en vida, Vélez y Reyes optaron por hacer pública su intención filantrópica.

“Cuando empezamos a hacer cuentas de nuestra participación, decidimos que queríamos donar la mayor parte de nuestro patrimonio. Empezamos a pensar cómo hacerlo, hablamos con muchos filántropos, entre ellos Bill Gates”, explicó Vélez en entrevista con Forbes.

Añadió que, aunque en América Latina la filantropía suele hacerse anónimamente, ellos prefirieron visibilizar su compromiso para inspirar a otros.

Cuál será la herencia que recibirán sus hijos

Aunque los hijos de Vélez no figuran como herederos de su fortuna multimillonaria, no quedarán desamparados. Según sus padres, recibirán las “herramientas necesarias” para construir su propio futuro: una educación de calidad, oportunidades de desarrollo personal y acceso a un entorno familiar que prioriza el mérito sobre la herencia económica​.

Mariel Reyes expresó esta visión de forma contundente: “No necesitamos 500 pares de zapatos para caminar, queremos que nuestros hijos puedan crecer en una familia normal, con oportunidades, pero queremos que nuestros hijos aprendan que las cosas hay que ganárselas”​.

Esta filosofía se refleja también en las proyecciones a futuro que Vélez mantiene para su empresa y su familia. A pesar del éxito actual de Nubank, Vélez manifestó en un video en Instagram que considera que “Nu, en 10 años, será todavía un bebé porque apenas estamos en el primer minuto del primer tiempo”​.

De este modo, su enfoque hacia el crecimiento empresarial y personal se basa en la constancia, el esfuerzo sostenido y la visión a largo plazo.