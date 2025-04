El momento en el que David Vélez, fundador de Nubank, perdió 3.500 millones de dólares: qué fue lo pasó

David Vélez pierde más de US$3.800 millones en dos meses por caída de acciones de Nubank. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

David Vélez, el empresario colombiano y fundador de Nubank, uno de los neobancos más grandes de América Latina, sufrió una caída en su fortuna, pasando en solo dos meses de US$14.800 millones a unos US$11.000 millones en enero de 2025, por lo que su patrimonio se redujo en más de US$3.800 millones.

Este drástico descenso no solo alteró el ranking de los empresarios más ricos de Colombia, sino que también evidenció cómo los mercados financieros y la volatilidad bursátil pueden afectar de manera significativa a quienes basan su fortuna en empresas cotizadas en bolsa.

Cómo fue la reducción del patrimonio de Vélez y Nubank

El éxito de Vélez comenzó en 2013, cuando fundó Nubank, una plataforma digital de servicios financieros que buscaba transformar la experiencia bancaria en Brasil, y luego en el resto de América Latina. Frustrado por los altos costos y la burocracia del sistema bancario tradicional en su país, Vélez decidió crear una alternativa completamente digital, sin comisiones, y con productos financieros innovadores, accesibles para millones de personas en la región.

La idea de Nubank resultó ser un éxito rotundo. En poco tiempo, el neobanco creció exponencialmente, alcanzando casi 100 millones de clientes a nivel global, y se posicionó como uno de los principales actores financieros de la región. Para noviembre de 2024, su fundador se encontraba en lo más alto del ranking de los más ricos de Colombia, habiendo superado incluso a la familia Santo Domingo, que controla importantes empresas como Caracol Televisión y Valorem.

Vélez fundó Nubank en 2013 para transformar el sistema bancario con una plataforma digital sin comisiones. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Sin embargo, este ascenso estuvo lejos de ser estable. Como ocurre con muchas empresas tecnológicas y en crecimiento, la fortuna de Vélez dependía en gran medida del desempeño de las acciones de Nubank, que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. A lo largo del 2024, la valorización de la empresa, que en su momento alcanzó un máximo de US$15,23 por acción, se fue deteriorando.

A pesar de los esfuerzos por mantener su posición de liderazgo, la caída del precio de las acciones fue la principal causa de la drástica disminución de su fortuna en enero de 2025.

Por qué se dio la caída en la fortuna de Vélez

A partir del 7 de enero de 2025, la fortuna de Vélez sufrió una reducción directa e inmediata. La cotización de las acciones de Nu Holdings, la empresa matriz de Nubank, cayó a solo US$11,05 por acción, lo que representó una disminución significativa desde los US$15,23 que alcanzaron en noviembre del mismo año.

Esta caída fue del 27% en un corto período de tiempo, afectando no solo el valor de las acciones en sí, sino también la participación accionaria de Vélez, quien es el principal accionista del banco.

Analistas destacan los retos de Nubank para equilibrar solvencia y crecimiento sostenido en el sector financiero. (REUTERS/Paulo Whitaker)

El impacto fue directo: su fortuna pasó de US$14.800 millones a US$11.000 millones en tan solo dos meses, lo que representó una pérdida de más de US$3.800 millones. Esta drástica caída en su riqueza también hizo que Vélez fuera desplazado del primer lugar en el ranking de los más ricos de Colombia. La familia Santo Domingo, que controla empresas como Caracol Televisión, Valorem y El Espectador, recuperó el liderazgo con una fortuna consolidada de US$14.100 millones.

Según Bloomberg, la caída en las acciones de Nubank se debe a varios factores que afectan a las empresas emergentes en sectores altamente competitivos como el financiero. La empresa se enfrenta a retos relacionados con las tasas de interés y la captación de clientes, lo que ha dificultado el sostenimiento de un crecimiento constante.

Los analistas apuntan que las tasas de interés no están compensando adecuadamente ni la captación de nuevos clientes ni la colocación de productos financieros, lo que ha afectado directamente a la rentabilidad de Nubank.

El desempeño de empresas emergentes como Nubank refleja riesgos en mercados financieros altamente competitivos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Diego Palencia, analista financiero citado por Bloomberg, explicó que Nubank aún no ha logrado alcanzar un equilibrio de solvencia necesario para sostener su crecimiento. “Es una entidad nueva que aún no logra el equilibrio de solvencia necesario para sostener su crecimiento”, señaló. Esto no solo ha afectado el desempeño de las acciones en el mercado, sino también la posición de Vélez dentro del ranking de los empresarios más ricos del país.

La volatilidad de los mercados financieros, un fenómeno común en el caso de las empresas tecnológicas y emergentes, también jugó un papel importante. Las fluctuaciones de los mercados globales y los cambios en las expectativas sobre la rentabilidad de empresas como Nubank contribuyeron a la pérdida de valor en las acciones del banco digital.