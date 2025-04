Desactiva esta opción en WhatsApp y evita que la memoria del iPhone se llene más rápido

No se necesitan descargar más programas para este proceso. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Uno de los problemas más comunes para los usuarios de iPhone es que la memoria de almacenamiento del teléfono se llene muy rápido. Pese a que la capacidad de los teléfonos inteligentes ha aumentado con el tiempo, el uso de aplicaciones como WhatsApp puede seguir sumando megas en el espacio de manera innecesaria.

Los usuarios no siempre son conscientes de cómo la configuración predeterminada de estas aplicaciones puede impactar en el almacenamiento, sobre todo cuando los archivos multimedia, como fotos y videos, se descargan automáticamente.

En este sentido, WhatsApp ofrece opciones para personalizar este comportamiento y evitar que el teléfono se llene con archivos que no se necesitan. Con algunos ajustes simples en la configuración, se puede ahorrar una gran cantidad de espacio de almacenamiento y mejorar la gestión de los recursos del dispositivo.

Por qué no hay que descargar automáticamente los archivos en WhatsApp

Cada archivo que se decarga en la app quita capacidad para otras tareas. (Foto: REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Los archivos multimedia en WhatsApp incluyen fotos, videos, audios y documentos que se comparten en los chats. Estos archivos, si se descargan automáticamente, pueden ocupar mucho espacio en la memoria interna del dispositivo.

Dado que los teléfonos de Apple no cuentan con una opción de almacenamiento expandible mediante tarjetas SD, cada megabyte de espacio es valioso. A medida que las conversaciones se acumulan, sobre todo en grupos donde se comparten imágenes o vídeos, la memoria del dispositivo se llena sin que el usuario sea completamente consciente de ello.

Para evitar esta acumulación innecesaria de archivos, WhatsApp ofrece la posibilidad de controlar la descarga automática. Al desactivar esta opción, el usuario puede asegurarse de que los archivos multimedia no se descarguen a menos que decida hacerlo manualmente.

Cómo ajustar la configuración de la descarga automática en WhatsApp

El procedimiento es sencillo y no tarda muchos mintuos. (Foto: WhatsApp)

Para configurar esta opción de WhatsApp adecuadamente y evitar que los archivos se descarguen automáticamente, es necesario acceder a los ajustes de la aplicación.

Primero, hay que abrir WhatsApp e ir a Ajustes en el menú principal. Dentro de este menú, seleccionar la opción Almacenamiento y datos, que permite gestionar los aspectos relacionados con el uso de la memoria del dispositivo.

En la sección Descarga automática de archivos, está la opción de elegir qué tipo de archivo se desea descargar automáticamente, dependiendo de la preferencia. En este apartado los tres tipos de archivos disponibles para ajustar son fotos, audios y videos.

Toda esta información se transmite a través de chats individuales y grupales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, se puede elegir entre tres opciones: Nunca , WiFi o WiFi y datos. Si se elige la opción Nunca, los archivos no se descargarán automáticamente, lo que permitirá decidir manualmente cuáles son los necesarios.

Qué opción es la más conveniente de elegir

Al seleccionar la opción Nunca, WhatsApp no descargará archivos automáticamente, lo que significa que los videos, audios y fotos solo se almacenarán en el iPhone si el usuario decide descargarlos manualmente. Esta configuración es ideal para aquellos que no desean que su teléfono se llene rápidamente con contenido no deseado.

Es importante considerar que, aunque esta opción detiene la descarga automática de los archivos multimedia, los videos seguirán comenzando a descargarse cuando se toque para su reproducción. Sin embargo, este proceso se realiza en segundo plano, así que el control sobre los archivos sigue estando en manos del usuario.

Qué ventajas ofrece configurar la descarga de archivos solo a través de WiFi

Se puede ahorrar megas del plan de datos con una correcta configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se prefiere no desactivar completamente la descarga automática, otra opción útil es configurar WhatsApp para que los archivos multimedia solo se descarguen cuando el teléfono esté conectado a una red WiFi.

Al seleccionar la opción, WhatsApp descargará los archivos solo cuando esté utilizando una red WiFi, que evitará que se consuma el plan de datos.

Además, esta opción es sugerida para usuarios que tienen planes de datos limitados y no desean que la descarga de archivos pesados, como vídeos, agote rápidamente su plan de datos.