Imágenes al estilo Ghibli: cómo hacerlas gratis en WhatsApp con Meta AI

Simplicidad en la personalización: aunque Meta AI permite crear imágenes al estilo Ghibli, no ofrece tantas opciones de personalización como otras herramientas como MidJourney o DALL·E. Por ejemplo, no es posible especificar detalles complejos como la iluminación o los colores exactos. No obstante, la IA logra crear versiones bastante fieles del estilo Ghibli, aunque con un nivel de detalle algo menor.