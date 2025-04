La lista de iPhone que serían compatibles con iOS 19, el próximo sistema operativo de Apple

Nuevas funciones de inteligencia artificial en iOS 19 mejorarán Siri y ofrecerán mayor seguridad en datos del usuario. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

La compañía presentará el próximo sistema en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2025, que se celebrará el 9 de junio de ese año, que se espera tenga uno de los mayores rediseños estéticos desde iOS 7 en 2013. Este cambio visual, influenciado por visionOS, promete revolucionar la experiencia de usuario.

Cuáles modelos no serían compatibles con iOS 19

Hasta hace poco, muchos usuarios de iPhone pensaban que iOS 19 seguiría la línea de compatibilidad vista con iOS 18, lo que implicaba que la mayoría de los modelos lanzados desde 2018 podrían actualizarse. Sin embargo, una reciente filtración ha revelado que algunos modelos que antes eran elegibles para recibir actualizaciones, ahora se quedarán fuera.

Según filtraciones de sitios especializados como MacRumors, algunos de los dispositivos que ejecutan iOS 18 no recibirán la actualización a iOS 19. En particular, los iPhone XS, XS Max y XR, que funcionan con el procesador A12 Bionic, no podrán actualizarse a la nueva versión del sistema operativo.

iPhone XS, XR y XS Max quedarán fuera de la compatibilidad con iOS 19 debido a limitaciones de hardware. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Estos dispositivos, lanzados en 2018, ya no cumplirían con los requisitos de hardware necesarios para soportar las nuevas características de iOS 19, a pesar de haber sido compatibles con iOS 18. La razón principal para dejar fuera a estos modelos parece ser la falta de compatibilidad con las capacidades avanzadas que iOS 19 requiere, especialmente en términos de procesador y rendimiento.

Lista completa de iPhone que posiblemente sean compatibles con iOS 19

Si tienes uno de los siguientes modelos, podrías disfrutar de las mejoras que traerá iOS 19, aunque con algunas limitaciones según la antigüedad del dispositivo:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen. - 2020)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen. - 2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

De esta forma, los usuarios de modelos como el iPhone XS y XR verán cómo sus dispositivos ya no podrán acceder a las últimas mejoras que Apple implementará con iOS 19.

Notificaciones más inteligentes y personalizables serán parte de las mejoras de iOS 19 en los modos de concentración. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Es importante destacar que, aunque muchos de estos modelos podrán actualizarse a iOS 19, algunas de las funciones más avanzadas estarán limitadas a los dispositivos más recientes, como los iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

Funciones como el teclado predictivo con inteligencia artificial y Apple Intelligence, que ya ha sido implementada en Europa gracias a iOS 18.4, solo serán compatibles con los modelos más nuevos. Este es un aspecto crucial que los usuarios deberán tener en cuenta si esperan aprovechar al máximo las nuevas características del sistema operativo.

Lo que se sabe hasta ahora de iOS 19

Uno de los aspectos más destacados de iOS 19 es su radical rediseño. Este será el cambio estético más significativo desde el lanzamiento de iOS 7. De acuerdo con las filtraciones y rumores, iOS 19 tomará mucha inspiración de visionOS, el sistema operativo de las gafas Apple Vision Pro, que ha marcado una nueva era en el diseño de interfaces. Este rediseño promete una experiencia visual mucho más fluida, moderna y atractiva, con una mayor presencia de elementos redondeados y translúcidos, que proporcionarán una sensación de mayor profundidad en la pantalla.

En cuanto a la aplicación Mensajes, se espera una renovación importante. Los botones de la parte superior serán circulares, con un efecto cristalino similar al de visionOS. El teclado también sufrirá cambios, con bordes redondeados en las teclas que le darán un aspecto más tridimensional y ligero. Además, el fondo de la aplicación pasará de un gris claro a un negro profundo, lo que mejorará la legibilidad y la estética en general.

Apple refuerzará privacidad y seguridad en iOS 19 con herramientas avanzadas contra phishing y rastreo de aplicaciones. (APPLE)

Además del rediseño estético, iOS 19 traerá una serie de mejoras y nuevas características que transformarán la experiencia del usuario. Algunas de las principales novedades que se esperan incluyen:

IA mejorada y procesamiento en el dispositivo : iOS 19 potenciará la inteligencia artificial, especialmente en Siri, mejorando su procesamiento del lenguaje natural y la eficiencia energética. Apple sigue apostando por una IA privada que se ejecute directamente en el dispositivo, garantizando la seguridad de los datos del usuario.

Notificaciones más inteligentes y modos de concentración : iOS 19 ofrecerá notificaciones más relevantes y menos intrusivas. Los modos de concentración serán mejorados y podrán sugerir cambios basados en la ubicación o la hora del día, lo que permitirá personalizar aún más la experiencia.

Mejoras en salud y fitness : El seguimiento de la salud seguirá siendo una prioridad para Apple. Con iOS 19, se espera la integración de nuevas funciones relacionadas con la salud mental, el sueño y los datos de actividad física, ampliando la compatibilidad con dispositivos de terceros.

Privacidad y seguridad: Apple continuará mejorando sus funciones de privacidad. Se anticipan nuevas herramientas para gestionar el rastreo de aplicaciones y la transparencia en el uso de datos, así como medidas avanzadas contra el phishing.