iOS 19: todo lo que sabemos sobre el nuevo diseño para iPhone que aparenta una renovación completa

Los botones en ventanas emergentes cambiarían a orientación vertical, buscando mejorar la interacción táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de iOS 19, la próxima versión del sistema operativo del iPhone, se espera que Apple presente un cambio estético considerable. Según los rumores y filtraciones recientes, el rediseño de iOS 19 promete ser el más significativo desde el lanzamiento de iOS 7, en 2013.

El cambio parece estar profundamente influenciado por visionOS, el sistema operativo de las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro, por lo que a primera vista los usuarios tendrían iconos mucho más redondeados.

Cómo sería el cambio en la estética de iOS 19

Las primeras filtraciones apuntan a que iOS 19 será una transformación estética total, con un diseño más redondeado, fluido y transparente. Apple tendría la intención de alejarse de los bordes duros y las líneas rectas que han caracterizado a iOS en sus versiones recientes, para adoptar un estilo más cercano al de visionOS.

Este sistema operativo, que debutó con las Apple Vision Pro, ha sido el referente de este cambio de rumbo, y iOS 19 seguiría sus pasos, adoptando elementos visuales similares.

La aplicación Mensajes en iOS 19 incluiría botones circulares y un teclado redondeado con efecto de cristal reflectante. (APPLE)

Según el filtrador Jon Prosser, conocido por sus predicciones sobre el diseño de dispositivos de Apple, se habrían compartido algunas imágenes conceptuales que muestran cómo se verían ciertas partes de iOS 19.

Estas imágenes no son capturas de pantalla oficiales del sistema operativo, sino recreaciones basadas en filtraciones internas. No obstante, muestran una clara tendencia hacia una interfaz más redondeada y translúcida, lo que da la sensación de que los elementos flotan sobre la pantalla. Este efecto visual sería una de las características más llamativas de iOS 19.

Una de las aplicaciones que más cambios presentaría sería la de Mensajes. Las filtraciones muestran que los botones en la parte superior de la aplicación serían ahora circulares, con un efecto de cristal reflectante que recuerda a la estética de visionOS. El teclado también recibiría modificaciones notables. El diseño del teclado se curvaría, y los bordes de las teclas serían redondeados, proporcionando una sensación de ligereza y tridimensionalidad que aportaría profundidad a la experiencia de usuario.

Además, el área de las sugerencias de palabras también recibiría un rediseño, con un nuevo estilo visual. Los bordes de los elementos serían más suaves y redondeados, siguiendo la estética de los dispositivos Vision Pro.

Jon Prosser publica conceptos basados en filtraciones internas, mostrando cambios visuales significativos en iOS 19. (Jon Prosser/ YouTube)

El color del botón “Intro” en el teclado también cambiaría, adoptando un azul más llamativo, mientras que el fondo de la aplicación se oscurecería, pasando de un gris claro a un negro profundo. Estos cambios no solo afectarían la interfaz, sino también la forma en que los usuarios interactúan con el sistema operativo, proporcionando una experiencia visual más moderna y atractiva.

Cómo sería el rediseño de las ventanas emergentes y otras modificaciones

El rediseño de iOS 19 no se limitaría a la aplicación Mensajes, sino que abarcaría varios aspectos del sistema operativo. Las ventanas emergentes, por ejemplo, experimentarían una transformación significativa. Los botones de estas ventanas cambiarían de orientación, pasando de la posición horizontal a la vertical, lo que contribuiría a un diseño más coherente con las nuevas directrices estéticas de iOS 19.

Estos botones serían más grandes y redondeados, siguiendo la misma línea de visión que los cambios en la interfaz de las aplicaciones. La sensación de profundidad sería otra de las características destacadas de estas ventanas, lo que refuerza la idea de que iOS 19 buscaría dar una sensación de espacio tridimensional en la pantalla.

Estos cambios responden a una lógica funcional que busca mejorar la usabilidad y la interacción del usuario con el dispositivo. Al hacer los botones más grandes y redondeados, Apple buscaría facilitar la interacción táctil, especialmente en los dispositivos con pantallas más grandes. Este rediseño también parece estar alineado con las tendencias del ecosistema de Apple, que busca ofrecer una experiencia más fluida, intuitiva y visualmente atractiva en todos sus dispositivos.

No obstante, no todos los rumores parecen ser ciertos. El reconocido analista Mark Gurman, de Bloomberg, ha puesto en duda la veracidad de las filtraciones que han circulado en los últimos días. Gurman ha afirmado que las capturas de pantalla publicadas por Jon Prosser no representan el diseño final de iOS 19 y que podrían estar basadas en versiones muy antiguas o en descripciones vagas del sistema operativo.

Las primeras filtraciones apuntan a una interfaz translúcida y tridimensional en la nueva versión de iOS. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Según Gurman, la estética real de iOS 19 podría ser diferente a lo que se ha filtrado hasta ahora, lo que ha generado cierta incertidumbre entre los seguidores de Apple.

Prosser, por su parte, ha aclarado que las imágenes que compartió no son capturas reales de iOS 19, sino representaciones basadas en las filtraciones que ha recibido. Sin embargo, tanto Prosser como Gurman coinciden en que el rediseño de iOS 19 será una de las transformaciones más significativas en la historia del sistema operativo, aunque aún se desconocen los detalles exactos.

Cuándo se confirmarán las novedades de iOS 19

La fecha clave para conocer todos los detalles de iOS 19 será la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2025, que se celebrará el 9 de junio de ese año. En este evento, Apple revelará oficialmente la nueva versión del sistema operativo, junto con otras actualizaciones de su ecosistema.

La expectativa es alta, y los usuarios de iPhone y otros dispositivos Apple esperan ver el futuro del sistema operativo de la compañía, que podría marcar el inicio de una nueva era para la interfaz de sus productos.