Compró un disco duro pensando que estaba nuevo, pero tenía archivos que costaban “miles de dólares”

Reddit recoge reacciones sobre archivos musicales encontrados en un disco duro comprado online. (Henrik Josef Boerger/dpa)

La compra de productos electrónicos por internet siempre lleva consigo un riesgo implícito. Aunque la mayoría de los usuarios recurre a tiendas confiables o a vendedores autorizados para evitar sorpresas, el mercado sigue ofreciendo historias que desafían las expectativas. Este es el caso de un usuario de Reddit que, al adquirir un disco duro nuevo, se encontró con una sorpresa inesperada: había archivos de alto valor.

Después de recibir el dispositivo, el usuario All-Seeing_Hands se encontró 800 GB de almacenamiento ocupadas y al empezar a detallar cada uno de los programas se dio cuenta de que tenía en su poder software y librerías musicales valoradas en miles de dólares.

Cómo es la historia del disco duro con miles de dólares

El relato comenzó como muchos otros que circulan por foros y plataformas de compras en línea. El usuario decidió comprar un disco duro SSD de 1 TB de la marca Gigastone, que anunciaba estar en perfecto estado y sin usar.

Sin embargo, al conectarlo a su equipo, el primer inconveniente fue que el dispositivo no estaba vacío como debería haber estado. En lugar de un producto completamente nuevo, el disco duro contenía aproximadamente 800 GB de datos, lo que inmediatamente generó sospechas.

Un usuario descubre 800 GB de datos valiosos en un disco duro comprado como nuevo. (Reddit)

A pesar de que la tienda o el vendedor no habían indicado que el disco duro podría haber sido previamente utilizado, el comprador pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque podría haber sido una simple omisión de la tienda al no formatearlo correctamente antes de enviarlo, lo que descubrió al revisar los archivos fue mucho más que una simple molestia administrativa.

Lo que parecía ser un simple malentendido, pronto se convirtió en una historia increíble. Al inspeccionar a fondo los archivos presentes en el disco duro, el usuario se encontró con un catálogo completo de software de producción musical y librerías de instrumentos valorados en una pequeña fortuna.

Entre los programas encontrados destacaron dos nombres muy conocidos en el ámbito de la música digital: Reaktor y Kontakt. Ambos son instrumentos virtuales de producción musical altamente demandados y utilizados por profesionales de la industria musical en todo el mundo.

Riesgos legales asociados con la posesión de software sin licencias generan debate en foros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software Reaktor, desarrollado por Native Instruments, tiene un valor superior a los 200 dólares, mientras que Kontakt, también de Native Instruments, se puede adquirir por un precio cercano a los 300 dólares. A estos, se suman varias bibliotecas de sonidos y librerías de instrumentos, cuyo precio puede superar fácilmente los miles de euros, dependiendo de la colección y las licencias asociadas.

El usuario no tardó en compartir su hallazgo en el foro pcmasterrace de Reddit, una comunidad donde se discuten temas relacionados con la tecnología y la informática, y los otros miembros del foro comenzaron a ofrecer su opinión sobre la situación.

Algunos se mostraron sorprendidos y encantados por el inesperado “tesoro” que había encontrado, mientras que otros fueron más cautelosos y alertaron sobre los posibles riesgos legales y de seguridad que podía implicar la posesión de esos archivos.

La historia muestra los riesgos de adquirir productos tecnológicos en mercados secundarios. (UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE)

Los comentarios fueron diversos. Algunos usuarios le señalaron que, aunque los archivos eran valiosos, probablemente no podría utilizarlos sin las credenciales de acceso del propietario anterior. La mayoría de los programas de software de alto nivel requieren claves de activación o licencias para funcionar correctamente, y en este caso, el usuario podría haberse encontrado con un software que, aunque físicamente presente en su disco duro, no sería funcional sin el acceso adecuado.

Por otro lado, varios también sugirieron que podría haber una manera de rentabilizar su compra, vendiendo el disco duro a algún entusiasta de la música que pudiera encontrarle utilidad a los archivos, incluso si no eran completamente funcionales.

Sin embargo, también hubo advertencias de que este tipo de software pirateado podría estar asociado con posibles problemas legales. Además, algunos usuarios señalaron que era probable que el disco duro estuviera contaminado con malware, dado su misterioso origen, y le recomendaron escanearlo a fondo para evitar comprometer su equipo.