Sociedad

Inauguraron un nuevo servicio para el tren Sarmiento que conectará las estaciones de Once, Haedo y Moreno

La iniciativa de Trenes Argentinos fue pensada para optimizar el tiempo de las personas que viajan por trabajo o para realizar trámites

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El nuevo servicio del tren Sarmiento funciona con un coche de primera clase, aire acondicionado y baños
El nuevo servicio del tren Sarmiento funciona con un coche de primera clase, aire acondicionado y baños

Trenes Argentinos incorporó un nuevo servicio diferencial en la línea Sarmiento que conecta las estaciones de Once, Haedo y Moreno a través de un coche de primera clase con aire acondicionado y baños.

La prestación, que entró en vigencia el 17 de junio, se suma al recorrido del tren de larga distancia que une Once con Bragado y apunta a ofrecer una alternativa de mayor comodidad para los pasajeros del corredor oeste del Gran Buenos Aires.

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El nuevo diferencial opera solamente tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— con horarios fijos en ambas direcciones. Desde Once, el servicio parte a las 18:35, con parada en Haedo a las 19:21 y llegada a Moreno a las 19:56. En sentido contrario, el tren sale de Moreno a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y arriba a la terminal porteña a las 7:50. El tiempo total de viaje entre los dos extremos del recorrido es de 1 hora y 21 minutos.

La tarifa es plana: 2.600 pesos por pasaje, independientemente del tramo. Los boletos pueden adquirirse de manera anticipada a través del portal de ventas online o en las boleterías de larga distancia habilitadas en las estaciones.

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Según le confirmaron a Infobae desde Trenes Argentinos, el servicio está pensado para quienes se trasladan por motivos laborales o para realizar trámites, con la reducción del tiempo de viaje y la posibilidad de evitar las aglomeraciones del tránsito vehicular como principales ventajas frente a otras opciones de transporte.

El ambiente climatizado y la disponibilidad de baños dentro del coche distinguen a este diferencial del servicio urbano convencional de la Línea Sarmiento.

Trenes Argentinos ya implementa “patrullas” para controlar el pago del boleto mientras se viaja

Trenes Argentinos explicó que el nuevo servicio del Sarmiento busca reducir el tiempo de viaje y evitar aglomeraciones para quienes viajan por trabajo o trámites (EFE)
Trenes Argentinos explicó que el nuevo servicio del Sarmiento busca reducir el tiempo de viaje y evitar aglomeraciones para quienes viajan por trabajo o trámites (EFE)

Trenes Argentinos, la operadora de trenes del área metropolitana, desplegó patrullas de control para reducir la evasión y cobrar multas a quienes viajen sin validar su pasaje con la tarjeta SUBE.

“El problema de evasión es histórico, por eso la conformación de estas patrullas que controlan. Lo que le importa a la empresa es que la gente pague”, señalaron a Infobae fuentes de la compañía.

En los trenes, la SUBE debe apoyarse en los molinetes tanto al ingresar a la estación de origen como al bajar en la de destino, según el procedimiento difundido por la empresa.

En el primer contacto, el sistema retiene el valor del viaje máximo, correspondiente a la tercera sección, y al apoyar al final se valida el cobro del trayecto efectivamente recorrido. Si solo se apoya una vez, se descuenta la sección de mayor valor.

Las patrullas abordan la formación y solicitan la SUBE para corroborar con un dispositivo electrónico si el viaje fue abierto. Si el último movimiento registrado en la tarjeta no se corresponde con el recorrido en curso, se aplica la sanción. La multa asciende a $3.500, el equivalente a 10 pasajes mínimos, y en mayo se contabilizaron casi 16.000 sanciones, según fuentes de la empresa consultadas por Infobae.

El pago puede realizarse en efectivo o por código QR desde billeteras virtuales o entidades bancarias, con comprobantes numerados que se rinden a diario.

Según fuentes de Trenes Argentinos, hay 10 patrullas activas en la línea Roca, con cinco integrantes y un supervisor, para los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, Ezeiza, A. Korn y Ezeiza-Cañuelas.

En la línea San Martín operan cinco patrullas en horario aleatorio para el ramal Retiro/Pilar-Cabred, y en la línea Belgrano Sur funcionan dos patrullas bajo el mismo esquema, con la incorporación de otras dos “en los próximos días”, para los ramales Sáenz-González Catán, Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán-Lozano.

La empresa también confirmó a este medio que el sistema se extenderá a las líneas Mitre y Sarmiento en los próximos días. “No está determinado aún cuándo funcionarán. Están conformándolas”, agregaron.

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