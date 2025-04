Nueva estafa en WhatsApp: quita el control de la aplicación, roba datos y nunca puedes recuperarlos

La Policía Nacional de España advirtió a los usuarios sobre una nueva forma de estafa que suplanta al equipo técnico de WhatsApp. (X: policia)

La Policía Nacional de España ha alertado sobre una nueva modalidad de estafa en WhatsApp que podría hacer que los usuarios pierdan el control de sus cuentas.

Según explicaron, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el equipo técnico de la plataforma y engañan a las víctimas, haciéndoles creer que están recibiendo asistencia para solucionar un supuesto error en la aplicación, “por ejemplo, que tu cámara no funciona”.

Como parte del engaño, los estafadores realizan una videollamada y piden a la víctima que comparta la pantalla de su dispositivo. “Si picas, el estafador verá todo lo que hagas en la pantalla”, advierte la Policía. A continuación, el delincuente envía un código con el pretexto de continuar el proceso de reparación. En realidad, ese código permite al atacante acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima.

WhatsApp nunca se comunica vía videolllamada con sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Si la persona comparte el código, el estafador puede suplantar su identidad y contactar a sus contactos para intentar nuevas estafas a través de la aplicación.

Las autoridades recuerdan que WhatsApp nunca se comunicará con los usuarios de esta forma. En caso de duda, recomiendan que los usuarios contacten directamente con la aplicación a través de sus canales oficiales.

Cómo comunicarse con WhatsApp

Para contactar con el equipo de soporte de WhatsApp, es recomendable hacerlo directamente desde el teléfono móvil. El procedimiento consiste en abrir la aplicación, acceder al menú de ‘Ajustes’, luego seleccionar la opción ‘Ayuda’ y, dentro de esta sección, pulsar ‘Contáctanos’.

Una vez allí, el usuario debe describir cómo utiliza WhatsApp y proporcionar la información solicitada. Después de completar los campos requeridos, deberá tocar en la opción Enviar pregunta para establecer contacto con el servicio de atención.

En caso de duda, lo más recomendable es comunicarse directamente con WhatsApp a través de su sección de 'Contáctanos'. (Imagen ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, se puede consultar el Servicio de ayuda de WhatsApp a través de su sitio web, donde se ofrece información complementaria sobre diversas funciones y problemas comunes de la aplicación.

Cómo identificar una estafa por WhatsApp

Identificar una estafa por WhatsApp requiere estar atento a señales comunes que los ciberdelincuentes suelen utilizar para engañar a los usuarios, las cuales son:

Mensajes de números desconocidos o internacionales : Si se recibe un mensaje desde un número que no está en la lista de contactos, especialmente si comienza con un código de país inusual, conviene desconfiar.

Solicitudes urgentes o inusuales : Los estafadores suelen generar presión para que la víctima actúe rápidamente. Frases como “necesito que me ayudes ahora” o “tu cuenta será bloqueada” son comunes en estos intentos.

Suplantación de identidad: Algunas estafas implican hacerse pasar por un amigo, familiar o incluso por el equipo técnico de WhatsApp. Pueden usar fotos de perfil reales y nombres conocidos para ganar confianza.

Los ciberdelincuentes suelen incluir mensajes de urgencia en sus sistemas de estafa para apurar a las víctimas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Solicitudes de códigos de verificación : Ningún representante oficial de WhatsApp pedirá un código de seis dígitos enviado por SMS. Si alguien lo solicita, se trata de un intento de tomar control de la cuenta.

Enlaces sospechosos : Cualquier enlace compartido que redirija a una página no oficial, que contenga errores ortográficos o que prometa premios, regalos o cupones suele estar relacionado con estafas.

Videollamadas con solicitud de compartir pantalla : Esta táctica permite al estafador ver lo que la víctima hace en su dispositivo. Durante estas llamadas, pueden guiar a la persona para que comparta datos personales o códigos sensibles.

Errores de ortografía y gramática: Muchos mensajes fraudulentos contienen fallos en la escritura, lo cual puede ser una señal de alerta sobre su origen.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda no responder, no ingresar a ningún enlace y no compartir información personal o confidencial. Además, es aconsejable reportar el número a WhatsApp, bloquearlo de inmediato y alertar a otros contactos para evitar que también sean víctimas del engaño. Mantener la precaución y verificar siempre la autenticidad de los mensajes es fundamental para proteger la cuenta.