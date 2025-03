Cómo liberar espacio en el teléfono sin pagar por más almacenamiento

Los archivos adjuntos en mensajes son una de las principales causas del consumo de espacio en los iPhones. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Los iPhones, al igual que otros dispositivos móviles, son propensos a quedarse sin espacio debido a la acumulación de datos como fotos, videos, aplicaciones y mensajes. A medida que se utilizan, las aplicaciones van acumulando más información y se crean nuevos archivos constantemente. Esto puede hacer que el almacenamiento se agote rápidamente, lo que limita la capacidad para guardar más contenido, como nuevas fotos, aplicaciones o incluso actualizaciones del sistema.

Una de las diferencias entre los iPhones y los dispositivos más antiguos, como las cámaras digitales, es que estos últimos permitían fácilmente cambiar las tarjetas de memoria para seguir capturando imágenes. En cambio, los de la manzanita requieren una gestión más cuidadosa del almacenamiento, ya que no es tan fácil expandirlo físicamente. Una de las opciones comunes es pagar por más espacio en iCloud, el servicio de almacenamiento en la nube de Apple, pero esto puede implicar un costo adicional.

Sin embargo, existe una solución práctica que no requiere gastar dinero extra. Apple ha integrado una herramienta sencilla en la configuración del iPhone para ayudar a los usuarios a identificar y eliminar archivos innecesarios, de manera que puedan recuperar el espacio ocupado por elementos no esenciales.

Eliminar archivos adjuntos

Uno de los principales culpables del consumo de espacio en los iPhones son los archivos adjuntos en los mensajes de texto. Muchas veces, los usuarios no se dan cuenta de cuántos archivos como fotos, videos, GIFs y otros documentos se acumulan en sus conversaciones. Aunque estas imágenes o videos pueden parecer inofensivos, pueden ocupar mucho más espacio del que se imagina.

Para solucionar este problema, Apple ha facilitado la identificación y eliminación de estos archivos adjuntos a través de una herramienta integrada en la configuración del iPhone. Así es como podés liberar espacio al revisar y eliminarlos:

Acceder a la configuración: Ir a Configuración > General > Almacenamiento del iPhone. Revisar archivos adjuntos grandes: En la sección “Recomendaciones”, seleccionar Revisar archivos adjuntos grandes. Si no se ve esta opción, puede ser necesario hacer clic en “Mostrar todo” para verla. Eliminar los archivos innecesarios: En la lista que aparece, se pueden ver todos los archivos adjuntos almacenados en la aplicación de Mensajes. Estos estarán organizados por fecha y tamaño, lo que permitirá identificar rápidamente los archivos más grandes, como fotos duplicadas, videos antiguos o capturas de pantalla que ya no se necesitan. Eliminar de manera rápida: Si se desean eliminar varios archivos de una vez, seleccionar “Editar”, marcar los elementos que se desea eliminar y luego tocar el ícono de la papelera en la parte superior derecha.

Además, es posible acceder a Almacenamiento del iPhone > Mensajes para ver los archivos adjuntos organizados por tipo, como “Fotos”, “Videos” o “GIFs y stickers”, y eliminarlos de la misma manera.

Liberar espacio en el iPhone incluye la eliminación de apps no usadas y limpieza de cachés desde configuración. REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo

Recomendaciones para liberar espacio

Alan Chen, presidente de DataNumen, Inc., y Cache Merrill, fundador de Zibtek, ambos recomiendan este método, destacando su simplicidad y eficacia. A continuación, se detallan sus recomendaciones clave:

Precaución al eliminar archivos: Analizar los archivos detenidamente para evitar eliminar información importante con valor contextual, como detalles de trabajo o recuerdos personales. Evitar la eliminación indiscriminada: Chen también advierte sobre la eliminación masiva de archivos sin evaluar su valor. No elimines grandes cantidades de archivos sin revisar su valor, ya que podrías perder documentos o fotos significativas. Realizar copias de seguridad antes de eliminar: Tanto Chen como Merrill coinciden en que siempre es recomendable guardar archivos importantes en iCloud, una computadora o un disco externo antes de eliminarlos, asegurando su recuperación si se necesita. Eliminar lo que no se necesita: Identificar y borrar archivos innecesarios como capturas de pantalla, videos sin utilidad o fotos duplicadas para evitar acumular datos que ocupen espacio.

Otras maneras de liberar espacio

Para liberar espacio en un iPhone de manera eficaz, se recomienda realizar una limpieza más profunda del dispositivo. Una opción es revisar las conversaciones individuales en la aplicación de mensajes. Al abrir un chat y acceder a la sección de fotos o enlaces, es posible identificar y eliminar archivos grandes compartidos en esas conversaciones, especialmente en chats grupales donde suelen acumularse más archivos multimedia.

Otra estrategia es eliminar hilos completos de conversaciones si ya no son relevantes o útiles. Sin embargo, antes de esto, conviene valorar si la conversación contiene información importante o recuerdos significativos, en cuyo caso es aconsejable realizar una copia de seguridad o borrar solo los archivos adjuntos grandes.

Además, eliminar aplicaciones que no se usan puede liberar espacio considerable. Desde “Configuración > General > Almacenamiento del iPhone”, se pueden identificar las aplicaciones que ocupan más espacio y desinstalarlas si no son necesarias. Limpiar cachés y datos acumulados por aplicaciones, especialmente redes sociales, también ayuda. Muchas permiten borrar estos datos desde su configuración; de no ser así, es posible eliminarlas y reinstalarlas.

Las fotos y videos suelen ocupar gran parte del almacenamiento. Es posible subirlos a la nube usando iCloud o gestionar manualmente el contenido eliminando duplicados, imágenes de baja calidad o archivos innecesarios. También se pueden utilizar aplicaciones de terceros que identifican duplicados de forma eficiente y facilitan esta tarea.

Cómo mantener el iPhone libre de archivos

Los expertos recomiendan adoptar una rutina regular para revisar y liberar espacio, lo que no solo mejorará el rendimiento del dispositivo, sino que también evitará que se quede sin almacenamiento en momentos inoportunos. Cómo mantener tu iPhone en óptimas condiciones:

Hacer copias de seguridad regularmente: Guardar tus archivos importantes en iCloud, computadora o disco duro externo para poder eliminarlos del dispositivo sin riesgo de perderlos. Configurar la eliminación automática de mensajes: Activar la eliminación automática de mensajes antiguos seleccionando 30 días o 1 año en “Configuración > General > Mensajes > Conservar mensajes”. Limpiar regularmente el almacenamiento: Revisar el almacenamiento desde “Configuración > General > Almacenamiento del iPhone” para eliminar aplicaciones no usadas, cachés, archivos temporales y fotos duplicadas. Revisar y organizar fotos: Liberar espacio eliminando fotos innecesarias, almacenándolas en iCloud o en la nube. Usar herramientas para detectar y borrar duplicados de forma rápida. Utilizar herramientas de gestión de almacenamiento: Emplear aplicaciones que limpien archivos basura, gestionen documentos y fotos, y eliminen apps no utilizadas para optimizar el espacio de manera eficiente.