Cómo saber de qué año es mi televisor y si dejará de ser compatible con aplicaciones streaming

Es clave revisar este aspecto para no tener problemas en el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir un televisor, uno de los aspectos cruciales a considerar es la fecha de fabricación, un factor que no siempre se refleja de manera clara en los modelos disponibles en el mercado, y de suma importancia porque no todos los Smart TV son compatibles con las aplicaciones de plataformas streaming, como Netflix o Prime Video.

Los televisores, al igual que otros productos electrónicos, tienen códigos de referencia que incluyen datos clave sobre sus características técnicas. Según expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), estos códigos no son fáciles de descifrar, y es posible que, al elegir un televisor, se termine comprando un modelo desactualizado.

Por esta razón, hay que entender cómo verificar el año de fabricación del televisor, para evitar realizar una compra que luego se necesite invertir más dinero en adecuar el dispositivo.

Cómo encontrar la referencia en el televisor

Detrás de la pantalla suele estar esta información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada Smart TV tiene una referencia única que, entre otras cosas, incluye el año de fabricación. Este código se encuentra en la parte trasera del televisor, en una etiqueta visible o en el manual de usuario. Sin embargo, el formato de la referencia no es uniforme y varía según el fabricante.

En televisores de marcas como Samsung o LG, las referencias incluyen letras y números que indican el año y la serie del modelo. En algunos casos, los números pueden ser difíciles de interpretar sin una clave específica.

Para descifrar la referencia, una búsqueda rápida en el manual o la página oficial del fabricante puede proporcionar información detallada sobre el modelo específico. Además, las plataformas de venta en línea y los foros de consumidores también suelen ofrecer guías que explican cómo interpretar estos códigos.

Qué significa el código de referencia del televisor

Es clave visitar la página de soporte del televisor para verificar sus funcionalidades. (Imagen ilustrativa Infobae)

La referencia de un televisor no solo indica el año de fabricación, sino una serie de características técnicas. Según la OCU, el código está compuesto por una secuencia de letras y números que hace referencia al tamaño de la pantalla, el tipo de panel, la gama, los sintonizadores y otras características.

En el caso de algunos modelos, las letras iniciales luego del tamaño de la pantalla pueden indicar el año de fabricación. En los televisores de LG, el código de referencia puede comenzar con una letra que indica el año, seguida de números que señalan la serie y otras características técnicas.

De esta manera, es posible identificar no solo el año de fabricación, sino si el modelo pertenece a una serie reciente con compatibilidad con las últimas tecnologías de streaming.

Qué pasa si el año de fabricación del televisor no es reciente

Estas plataformas quitan su soporte a dispositivos antiguos. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration)

El año de fabricación de un televisor puede ser un indicador clave de su capacidad para mantenerse al día con las aplicaciones streaming. Los televisores más recientes están diseñados para ser compatibles con las versiones más actuales de plataformas como Netflix, Prime Video y YouTube.

No obstante, los modelos más antiguos pueden quedar obsoletos si no reciben actualizaciones de software regulares, o si sus especificaciones no cumplen con los requisitos técnicos de las aplicaciones más demandadas.

Una de las principales razones por las que los televisores más viejos pueden dejar de ser compatibles con aplicaciones de streaming es la falta de soporte para nuevas versiones de sistemas operativos, que limita la capacidad de disfrutar de contenido en alta definición o con funciones avanzadas, como la reproducción en 4K.

Cómo saber si un televisor dejará de recibir actualizaciones

Hay que contar con modelos más modernos para experimentar mejoras en imagen, sonido y experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar si un televisor continúa recibiendo actualizaciones, es necesario revisar la política de actualizaciones del fabricante. La mayoría de las marcas de televisores ofrecen soporte durante un periodo de tiempo limitado, generalmente entre 3 y 5 años.

Después de este período, los dispositivos más antiguos pueden dejar de recibir nuevas actualizaciones, lo que implica que su compatibilidad con aplicaciones streaming y otras funciones avanzadas se verán comprometidas.

Además, se puede comprobar si el televisor ya no recibe actualizaciones mediante la verificación de las últimas versiones de aplicaciones en la tienda de aplicaciones del dispositivo.