Elon Musk se arrepiente de ser un líder tecnológico que no le puso límite a sus hijos con el tiempo frente a una pantalla: por qué

En los últimos años, se ha generado un creciente debate sobre el impacto que la tecnología, y en particular las redes sociales, tiene en los más jóvenes. Aunque la mayoría de los líderes tecnológicos han optado por establecer límites en el acceso de sus hijos a dispositivos y plataformas digitales, Elon Musk, uno de los nombres más influyentes en el sector tecnológico, ha reconocido que no lo hizo en la crianza de sus primeros hijos.

De hecho, el CEO de Tesla y SpaceX, se ha mostrado arrepentido de no haber restringido el uso de la tecnología por parte de sus hijos, una postura que ha llamado la atención dado su perfil como líder de empresas que modelan el futuro digital.

Musk, quien tiene 12 hijos con diferentes parejas, abordó este tema durante una intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubai en febrero de 2023. En ese evento, el magnate confesó que, aunque no controló el acceso de sus hijos a las pantallas y redes sociales en su juventud, ahora cree que no haberlo hecho podría haber sido un error.

“Si pudiera volver atrás, restringiría mucho más el acceso y vigilaría lo que mis hijos observan frente a la pantalla”, indicó Musk, sugiriendo que la falta de límites podría haber influido negativamente en sus vidas.

Posteriormente, el dueño de la plataforma X, intensificó su llamado a los padres sobre los riesgos del uso excesivo de redes sociales. Durante su participación en la feria VivaTech de París en junio de 2023, Musk señaló que las plataformas están diseñadas para maximizar la dopamina, lo que incrementa el riesgo de que los niños sean “programados” por la inteligencia artificial que alimenta estos servicios.

En ese contexto, sugirió a los padres que limiten el tiempo que sus hijos pasan en redes sociales, reconociendo los efectos negativos que pueden tener estas plataformas en el desarrollo infantil.

Aunque fue uno de los principales líderes tecnológicos, Steve Jobs no permitía que sus hijos usaran dispositivos como el iPad en casa. Reuters

Una tendencia marcada por Steve Jobs

La reflexión de Musk se enmarca dentro de una tendencia creciente entre otros líderes tecnológicos, quienes han optado por implementar restricciones en el uso de la tecnología por parte de sus hijos. Steve Jobs, el cofundador de Apple, es uno de los casos más emblemáticos.

A pesar de ser el creador del iPad, Jobs fue firme en su postura de no permitir que sus hijos tuvieran acceso libre a dispositivos tecnológicos. En una entrevista publicada en The New York Times, el fundador de Apple explicó que en su hogar se priorizaban otras actividades familiares, como la lectura, sobre el uso de las pantallas.

Otros magnates tecnológicos también han sido firmes en este aspecto. Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comentado en diversas ocasiones que sus hijos no tuvieron acceso a teléfonos móviles hasta los 14 años.

El fundador de Microsoft afirmó que sus hijos recibieron permiso para tener un dispositivo móvil una vez que cumplieron 14 años. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Además, el acceso a dispositivos electrónicos estaba estrictamente limitado en el hogar del fundador de Microsoft, especialmente antes de la hora de dormir, para evitar que el uso de pantallas afectara los patrones de sueño. Según Gates, estas medidas eran necesarias para contrarrestar los efectos negativos de la tecnología, que pueden influir en el comportamiento de los niños.

Sundar Pichai, CEO de Google, también ha limitado el acceso de sus hijos a la tecnología. En entrevistas, Pichai ha señalado que su hijo menor no tiene acceso a un teléfono móvil ni a dispositivos de realidad virtual, lo que demuestra una postura similar a la de otros líderes del sector.

Evan Williams, cofundador de Twitter, por su parte, ha dicho que en lugar de permitir que sus hijos pasen tiempo frente a las pantallas, llenó su hogar con libros, fomentando un ambiente más enfocado en la interacción física y el aprendizaje tradicional.

Estas actitudes reflejan un consenso creciente en torno a los riesgos asociados al uso de la tecnología, especialmente para los más jóvenes. En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que los menores de dos años no deberían estar expuestos a pantallas, y que los niños de entre dos y cuatro años deberían limitar su tiempo frente a ellas a una hora como máximo.