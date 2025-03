Lady Gaga en entrevista con Apple Music: una mirada a su carrera, el nuevo álbum y su presentación en Coachela

Lady Gaga conversó con Zane Lowe para Apple Music 1 sobre su reciente álbum MAYHEM (Crédito: Apple Music)

La actriz y cantante Lady Gaga ha vuelto a la industria musical con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, MAYHEM, un proyecto que según la artista, le ha permitido navegar de manera caótica entre los géneros del arte que ama.

En una conversación con Zane Lowe para Apple Music 1, Lady Gaga compartió detalles sobre su trayectoria musical y su más reciente trabajo, MAYHEM, el cual describe como un reflejo de su evolución artística. La charla, que tuvo lugar en el Lower East Side de Nueva York, abarcó tanto su proceso creativo como sus emociones respecto a la gira y su relación con la música.

Durante la entrevista, Gaga explicó el significado de sus recientes palabras al afirmar que aún ama ser Lady Gaga. Según comentó, en su nuevo álbum ha logrado reconectar con su arte de una manera profunda, involucrándose no solo como intérprete, sino también como productora y compositora.

“Puse tanto de mí misma como música, productora y compositora en todo. Y eso es lo que Lady Gaga es para mí”, explicó. Para la cantante, más allá de las imágenes mediáticas que han acompañado su carrera, como el famoso vestido de carne, su principal deseo es ser recordada como una artista comprometida con el arte.

MAYHEM un álbum sin etiquetas

El nuevo trabajo musical, MAYHEM, se distingue por la ausencia de una categorización clara del sonido. En contraste con sus álbumes anteriores, como ARTPOP o Chromatica, la artista se propuso evitar encasillar su música en un solo estilo.

“Con MAYHEM, hice el esfuerzo consciente de no hacer eso, de no intentar darle a mi música un look”, dijo. Aunque reconoce que algunas influencias, como el electro grunge, están presentes en varias canciones, enfatizó que el enfoque de MAYHEM fue más libre y experimental. En este sentido, mencionó que la canción ‘Can’t Stop the High', que solo está disponible en la versión especial del álbum en su sitio web, es un ejemplo claro de ese estilo más crudo y oscuro.

Gaga expresó su entusiasmo por la gira de MAYHEM, mencionando que su próxima actuación en Coachella es uno de los eventos que más espera. REUTERS/Caitlin Ochs

El proceso de creación de MAYHEM fue extenso, con más de 50 canciones escritas a lo largo del desarrollo del álbum. A pesar de la cantidad de material producido, la cantante aseguró que el resultado final es su disco favorito en mucho tiempo. “Es mi disco favorito en mucho tiempo. Siento que tiene algunos dientes”, comentó, sugiriendo que el álbum contiene una energía renovada y audaz.

Su regreso a los escenarios

Respecto a su futuro en el escenario, Gaga expresó su entusiasmo por la gira de MAYHEM, mencionando que su próxima actuación en Coachella es uno de los eventos que más espera.

“Estoy realmente emocionada. Siento que estoy funcionando al máximo otra vez, que es increíble”, dijo. En este sentido, la cantante destacó la importancia de compartir este momento con su pareja, quien la apoya en su carrera, pero también en su vida cotidiana, en un contraste con la soledad que experimentó en sus primeros años de fama.

Durante la entrevista, Gaga mencionó cómo su relación con su prometido, Michael Polansky, ha influido positivamente en su bienestar emocional y, por ende, en su arte. “Me volví mucho más saludable. Tengo buenas personas en mi vida. Me enamoré de Michael”, explicó. Esta conexión se refleja en canciones como “Blade of Grass”, que nació de un recuerdo personal compartido con Polansky, quien le propuso matrimonio de una manera íntima y simple.

Según la artista, en el pasado la fama y el caos de su vida profesional la llevaron a una desconexión con su propia esencia. Sin embargo, en su momento actual, siente que ha encontrado un balance. “Ahora tengo gravedad, y la gravedad es buena. A veces bromeo diciendo: ‘Ahora soy aburrida, y gracias a Dios’”, afirmó, destacando que el caos de la fama le dio paso a una etapa de mayor estabilidad y satisfacción personal.

Finalmente, la conversación abordó el impacto de ARTPOP, un álbum que, según la artista, fue más conceptual que estético. Para Lady Gaga, ARTPOP representó un desafío en términos de producción musical, y se mostró consciente de cómo este álbum fue percibido como disruptivo.

“ARTPOP era más un concepto y una filosofía que simplemente una estética”, afirmó, destacando su deseo de experimentar con sonidos y estructuras que desafiaran las expectativas del público.