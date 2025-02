Músicos contra la IA: Radiohead, Gorillaz, Jamiroquai, The Clash y más anuncian lanzamiento especial

Más de mil artistas británicos se unen en un disco silencioso contra la IA en Reino Unido. SOCIEDAD VARIOUS ARTISTS

Más de mil artistas británicos han unido fuerzas para expresar su rechazo a un proyecto de ley relacionado con la inteligencia artificial (IA) que podría cambiar la forma en que se gestionan los derechos de autor en el Reino Unido.

En un acto simbólico, músicos como Damon Albarn de Blur y Gorillaz, Ed O’Brien de Radiohead, Dan Smith de Bastille, Jamiroquai, Annie Lennox, The Clash, entre otros, lanzaron el álbum ‘Is This What We Want?’ (¿Esto es lo que queremos?), compuesto por 12 pistas de sonido ambiental, sin la presencia de música tradicional.

Esta iniciativa responde a los cambios propuestos en la legislación sobre derechos de autor, los cuales permitirían que las obras protegidas sean utilizadas sin licencia para entrenar modelos de inteligencia artificial (IA).

La IA podría alimentar sus algoritmos con los contenidos de los artistas sin reconocer sus derechos económicos e intelectuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en discusión, permitiría a las empresas de inteligencia artificial usar composiciones artísticas sin tener que obtener permiso de los titulares de los derechos, a menos que estos opten explícitamente por excluir sus obras.

La propuesta ha sido recibida con una fuerte oposición por parte de los músicos, quienes consideran que esta medida pone en riesgo la protección de sus derechos creativos y abre la puerta al uso no autorizado de su trabajo.

Un álbum que transmite un mensaje claro

El álbum fue lanzado el 25 de febrero bajo el sello Virgin Music, una división de Universal Music Group. Aunque las pistas carecen de contenido musical tradicional, su formato no es aleatorio. Las 12 canciones incluyen sonidos como zumbidos, ruidos domésticos y golpes lejanos, y cada pista tiene un título que, al combinarse, forma la frase: The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies (El Gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA).

Damon Albarn de Blut¿r y Gorillaz, es uno de los artistas involucrados en la protesta. REUTERS/Dylan Martinez

El álbum no solo tiene un fin de protesta, sino que también busca apoyar a los músicos del Reino Unido. Todas las ganancias obtenidas serán destinadas a la organización benéfica Help Musicians, que apoya a artistas en diversas dificultades. De esta manera, los músicos no solo visibilizan el problema, sino que también contribuyen a una causa solidaria dentro de su comunidad.

La polémica sobre los derechos de autor y la IA en el arte

El Gobierno del Reino Unido ha defendido la propuesta argumentando que busca establecer un marco legal que permita el desarrollo de la inteligencia artificial sin comprometer la protección de los creadores. Sin embargo, los artistas consideran que la medida de la “reserva de derechos” no es suficiente para asegurar que sus obras no sean utilizadas sin su consentimiento.

Según la industria musical, esta legislación podría facilitar el uso indebido de las composiciones protegidas, lo que sentaría un precedente preocupante para la gestión de los derechos de autor en un contexto digital.

El grupo británico de funk y acid jazz, Jamiroquai, también se manifestó en contra del proyecto de ley. REUTERS

El avance de la inteligencia artificial generativa, que utiliza grandes cantidades de datos para crear nuevo contenido, ha generado controversias en múltiples sectores del arte, desde la música hasta el arte visual y la literatura. En este caso, los músicos británicos temen que sus obras sean explotadas por algoritmos sin compensación económica ni reconocimiento, lo que podría desincentivar la creación artística en el futuro.

En medio de la incertidumbre que ha generado la implementación de IA en diversos campos del arte, la colaboración de más de mil artistas no solo subraya la magnitud de la inquietud, sino que también podría servir como un modelo para los otros sectores creativos que se enfrentan a desafíos similares con respecto a la protección de la propiedad intelectual en un contexto de rápida innovación tecnológica.

Al optar por el silencio como forma de expresión, los artistas han logrado captar la atención del público y de los responsables políticos, destacando la necesidad urgente de revisar las leyes de derechos de autor en un momento en que la tecnología avanza de manera acelerada.