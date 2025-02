Por qué debes usar el modo incógnito de Google Chrome para navegar en línea

La forma de acceder es práctica y no requiere descargar externas. (Foto: Europa Press)

Navegar por internet sin dejar rastros en dispositivos como celulares o computadoras es posible gracias al modo incógnito de Google Chrome, una función que permite a los usuarios mantener su actividad privada y evitar que se almacenen datos como el historial de navegación, cookies o información ingresada en formularios.

Según el Centro de Ayuda de Google, esta modalidad es útil para situaciones en las que se comparte un dispositivo con otras personas, porque garantiza que la actividad en línea no sea visible para otros usuarios del mismo dispositivo.

El modo incógnito crea una sesión de navegación independiente que no se vincula al historial del navegador ni a la cuenta de Google, siempre y cuando el usuario no inicie sesión en esta última. Esto significa que los sitios web visitados no podrán identificar al usuario como alguien recurrente, tratándolo como si fuera un visitante nuevo.

En qué situaciones útil usar el modo incógnito de Google Chrome

Es de gran ayuda cuando se realizan transacciones en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este modo es sobre todo útil cuando se comparte un dispositivo como computadora o celular con otras personas, como en un entorno familiar o laboral. Al evitar que el historial de navegación quede registrado en el dispositivo, esta función permite realizar actividades privadas sin dejar rastros que puedan ser visibles para otros usuarios.

Uno de los momentos donde es ideal es al buscar información sensible, realizar trámites en línea o hacer compras que se desean mantener en secreto, como un regalo sorpresa.

Otra situación en la que el modo incógnito resulta práctico es cuando se utiliza una computadora pública o compartida, como en bibliotecas o cafés de internet. En estos casos, asegura que los datos personales, como credenciales de acceso o formularios llenados, no queden guardados en el dispositivo, protegiendo la privacidad del usuario.

Cómo activar el modo incógnito en computadoras y celulares

El proceso no tarda más de un minuto en los dos dispositivos. (Foto: Europa Press)

El proceso para habilitar el modo incógnito varía ligeramente dependiendo del dispositivo utilizado. En una computadora, se debe abrir Google Chrome y dirigirse al menú ubicado en la esquina superior derecha, representado por tres puntos verticales.

Al seleccionarlo, se debe hacer clic en la opción ‘Nueva ventana de incógnito’. Una vez activada, se abrirá una nueva ventana con un ícono característico de sombrero y gafas en la esquina derecha de la barra de direcciones, indicando que la sesión está en modo privado.

Esta es una de las múltiples formas que tiene Google Chrome para cuidar a sus usuarios. (Foto:

En teléfonos inteligentes, el procedimiento es similar. Al abrir la aplicación de Google Chrome, se debe acceder al menú en la esquina superior derecha y seleccionar ‘Nueva pestaña de incógnito’. Al igual que en la versión de escritorio, una nueva ventana con el ícono de incógnito confirmará que la navegación se realiza en esta modalidad.

Cómo cerrar una sesión en Google Chrome en modo incógnito

Para finalizar una sesión de navegación en modo incógnito, es necesario cerrar todas las ventanas abiertas en esta modalidad. Si se dejan pestañas de incógnito activadas, la sesión continuará vigente, y cualquier ventana nueva que se abra formará parte de la misma sesión.

Este modo tiene ciertas limitaciones. (Foto: REUTERS/DADO RUVIC)

El proceso es sencillo: en computadoras, solo hay que cerrar la ventana del navegador; en celulares, se debe cerrar cada pestaña individualmente o salir de la aplicación. Este paso asegura que no queden rastros de la actividad en el dispositivo.

Qué no hace el modo incógnito de Google Chrome

Aunque el modo incógnito ofrece una capa adicional de privacidad, no asegura el anonimato completo en línea. Según el Centro de Ayuda de Google, esta función impide que la actividad quede registrada en el dispositivo, pero no evita que los sitios web visitados, los proveedores de servicios de internet (ISP) o las redes corporativas puedan rastrear la actividad del usuario.

Además, si el usuario inicia sesión en su cuenta de Google mientras utiliza el modo incógnito, parte de la información podría asociarse a su perfil. Por lo tanto, esta herramienta es útil para mantener la privacidad en el dispositivo local, pero no es una solución para garantizar el anonimato en la red.