¿Es seguro o no tener aplicaciones de identificación de llamadas? Acá resolvemos los mitos sobre este servicio

Las aplicaciones de identificación de llamadas se han convertido en herramientas populares para gestionar y filtrar comunicaciones no deseadas. Su principal función es ayudar a los usuarios a identificar números desconocidos y evitar llamadas fraudulentas.

Sin embargo, también han sido objeto de controversias sobre la seguridad de los datos y la posible venta de la información personal. Esto ha generado dudas sobre qué tan seguro es instalar y usar estas apps en el día a día.

Cómo funcionan los identificadores de llamadas

Estas aplicaciones operan mediante la recopilación de datos de contacto de los usuarios que, al aceptar los permisos correspondientes, permiten a la app identificar y clasificar las llamadas entrantes.

Algunas de estas herramientas utilizan bases de datos construidas a partir de la información pública disponible o de datos proporcionados por los usuarios.

Truecaller, por ejemplo, asegura que solo solicita los datos estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.

Esto se conoce como “minimización de datos”, un principio que limita la recolección a la información esencial. Además, esta aplicación solo accede a la agenda de contactos si el usuario otorga permiso explícito.

¿Estas aplicaciones pueden vender la información?

Otra preocupación común es que las aplicaciones de identificación de llamadas venden la información personal a terceros.

Si bien algunos servicios han sido señalados por prácticas cuestionables en el manejo de datos, en el caso de Truecaller, la empresa sostiene que no comparte ni vende información de los usuarios de forma indiscriminada.

Además, cumple con las políticas de Google Play y la App Store, que prohíben expresamente prácticas que vulneren la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, es cierto que algunas aplicaciones incluyen cláusulas en sus términos de uso que permiten compartir datos bajo ciertas condiciones, como para mejorar el servicio o cumplir con obligaciones legales. Por ello, es fundamental leer los términos y condiciones antes de otorgar permisos a cualquier aplicación.

Kaspersky, una de las principales compañías en ciberseguridad, advierte que muchas aplicaciones de este tipo podrían incluir cláusulas en sus términos de uso que permiten la transferencia de datos a terceros.

Esto podría incluir desde direcciones IP hasta datos de contacto y conversaciones. Aunque los desarrolladores suelen insistir en que no venden esta información, la empresa de ciberseguridad señala que el cambio de políticas o filtraciones de datos siempre representan un riesgo potencial.

Existe la creencia de que, tras instalar una aplicación de identificación de llamadas, es imposible eliminar la información personal de sus bases de datos. Este es otro mito infundado.

Truecaller, por ejemplo, ofrece un procedimiento claro para que los usuarios puedan eliminar sus datos y desvincularse de la plataforma en un plazo de 24 horas. El proceso está detallado en su sitio web y permite a los usuarios salir de la base de datos de forma definitiva.

No obstante, muchas personas desconocen este tipo de opciones porque no revisan los términos y condiciones o no exploran las configuraciones de la aplicación. Por ello, siempre es recomendable investigar cómo gestionar la eliminación de datos en caso de decidir abandonar el servicio.

Cómo proteger tu información al usar identificadores de llamadas

Para garantizar la seguridad de tu información personal, es recomendable seguir estas prácticas:

Revisar los permisos: Instala solo aquellas aplicaciones que soliciten acceso a los datos estrictamente necesarios.

Leer los términos y condiciones: Asegúrate de entender cómo se manejarán tus datos antes de aceptar cualquier política de uso.

Utilizar contraseñas seguras: Protege tus dispositivos con claves robustas y autentificación en dos pasos.

Eliminar datos al dejar de usar la app: Si decides abandonar la aplicación, verifica que ofrezca un proceso claro para eliminar tu información de sus bases de datos.