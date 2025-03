Lista de electrodomésticos que más aumentan la tarifa de energía del hogar y cómo reducir su consumo

Cada uno de estos elementos tiene una forma segura de usarlo sin comprometer su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de energía en los hogares es una de las principales preocupaciones económicas de los usuarios, sobre todo con el constante aumento de las tarifas eléctricas.

Según datos de la empresa de energía Endesa, los electrodomésticos son responsables de más del 55% del consumo energético en un hogar promedio. De esta cifra, los aparatos esenciales en la vida diaria, como refrigeradores, lavadoras y televisores, son los que más contribuyen a elevar las facturas de electricidad.

Por ello, es clave entender cómo estos dispositivos afectan la tarifa energética y qué medidas adoptar para reducir su consumo. Se detallan los electrodomésticos que más energía consumen y cuáles son las mejores prácticas para ahorrar recursos mientras se usan.

Cuál es electrodoméstico que más consume energía en el hogar

La nevera es el aparato que más se mantiene conectado a la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador es, sin duda, el electrodoméstico que más energía consume en el hogar, representando el 30,6% del total, según Endesa. Su función de mantener una temperatura baja de manera constante lo convierte en un dispositivo de alto consumo energético.

A pesar de ser esencial, es posible reducir su impacto energético con pequeños cambios de comportamiento. Para evitar que el consumo se dispare, es fundamental no dejar la puerta abierta durante mucho tiempo. Cada vez que se abre, el motor tiene que trabajar más para mantener la temperatura interna, lo que aumenta el gasto de electricidad.

Además, introducir alimentos calientes o tibios requiere un esfuerzo extra para enfriarlos, lo que incrementa el consumo. También, a la hora de elegir un refrigerador nuevo, los modelos de clase A+++ son más eficientes y consumen hasta un 80% menos que los de clase D.

Cómo ahorrar energía al usar la lavadora

Es necesario reducir el uso de agua caliente en el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este electrodoméstico que consume el 11,8% de la electricidad en un hogar, es otro que puede elevar la factura si no se utiliza de forma eficiente. La mayor parte de la energía que consume este aparato se destina a calentar el agua, así que usar programas de lavado en frío o a bajas temperaturas puede ser de gran utilidad.

Asimismo, es crucial aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora, sobre todo si no cuenta con un sistema de carga regulable. No es necesario utilizarla con cargas parciales, porque el consumo de energía no varía entre una carga pequeña y una grande.

Los programas cortos ayudan a reducir el consumo, porque el tiempo de funcionamiento es más corto, lo que reduce la cantidad de electricidad utilizada.

Qué pasa con el consumo de energía de un televisor

Cuando no se desconecta el televisor sigue consumiendo recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Smart TV es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares, y su consumo alcanza el 12% del total de electricidad de un hogar promedio. Sin embargo, no solo el tiempo que se pasa frente a la pantalla incrementa la factura, porque el televisor en modo de espera (standby) sigue consumiendo electricidad.

Para una compra eficiente, los televisores de tecnología LED son más eficientes que los de LCD y plasma. De hecho, los modelos LED pueden consumir hasta un 40% menos de energía en comparación con los de plasma.

Si se opta por un televisor LED y se asegura de apagarlo completamente cuando no esté en uso, es posible reducir el consumo de energía de este aparato de manera considerable.

Cuál es el consumo de energía del horno de la cocina

No se debe abrir la puerta hasta que esté listo el plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consume el 8,3% de la electricidad en los hogares, y es otro de los grandes responsables de las altas facturas energéticas. Un error común es abrir el horno durante la cocción, lo que provoca una pérdida de calor.

Para reducir esto, es clave no abrir la puerta innecesariamente, junto a usar el calor residual apagando el horno antes de que se complete el proceso de cocción.

También, mantener el horno limpio contribuye a una mayor eficiencia. Las grasas acumuladas pueden dificultar la distribución del calor, lo que obliga al electrodoméstico a trabajar más para alcanzar la temperatura deseada.