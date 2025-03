Glosario de tecnología: cuál es la historia de la computación

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Historia de la computación

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La historia de la computación es el estudio de los antiguos dispositivos mecánicos y electrónicos que han sido utilizados para realizar cálculos. También se refiere al desarrollo de las ideas y métodos utilizados para diseñar y construir estas máquinas. El término «computación» se deriva del latín «computare», que significa «calcular». A lo largo de la historia, muchas personas han contribuido a la evolución de la computación, desde los antiguos Babilonios y Egipcios hasta los matemáticos y lógicos del siglo XX.

La historia de la computación es una fascinante narrativa de cómo la humanidad ha llegado a dominar la tecnología que nos rodea. Desde los primeros ordenadores en los años 40, hasta los superordenadores de hoy en día, el progreso de la computación ha sido rápido y continuo. En este artículo, exploraremos algunos de los momentos clave de la historia de la computación, así como algunas de las figuras clave que han ayudado a moldearla.

El primer ordenador de la historia

¿Sabías que el primer ordenador de la historia fue construido en 1822 por Charles Babbage? Aunque Babbage no pudo completar su máquina, llamada la Máquina Analítica, sus ideas fueron desarrolladas por otros y llevaron a la creación de los modernos computadores.

La Máquina Analítica de Babbage era una máquina programable capaz de realizar cálculos matemáticos y lógicos. Se componía de dos partes: una unidad central de cómputo (CCU) y una unidad de tarjetas perforadas (PPU). La CCU se encargaba del cálculo y la lógica, mientras que la PPU leía las instrucciones almacenadas en las tarjetas perforadas. Estas instrucciones le decían a la máquina qué operaciones debía realizar. Aunque nunca se completó, se considera que la Máquina Analítica es el primer prototipo de computadora moderna.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.