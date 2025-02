El 70% de quienes usan ChatGPT y Gemini de Google saludan, piden el favor y se despiden de la IA

Un porcentaje de los encuestados admitió que su cortesía está motivada por el temor a una posible rebelión de las maquinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción con chatbots y asistentes virtuales, como ChatGPT, se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de personas en todo el mundo. Aunque no existen unos pasos fijos para relacionarse con esta tecnología, un reciente estudio ha revelado un aspecto curioso de esta relación: la mayoría de los usuarios optan por ser educados al comunicarse con herramientas de inteligencia artificial (IA).

Según un informe publicado por TechRadar, el 70% de los usuarios en Estados Unidos y el Reino Unido emplean un tono cortés al interactuar con la inteligencia artificial (IA). Las razones que motivan este comportamiento van desde normas sociales hasta temores relacionados con el futuro de la tecnología.

De acuerdo con una encuesta realizada en diciembre de 2024 por Future, editor de TechRadar, más de 1.000 personas fueron consultadas sobre su comportamiento al usar IA. Los resultados mostraron que el 67% de los usuarios en Estados Unidos y el 71% en el Reino Unido adoptan un tono amable al interactuar con chatbots. Estas cifras representan un aumento respecto a un estudio previo realizado tres meses antes, lo que sugiere una tendencia creciente hacia la cortesía en este tipo de interacciones.

Aunque la mayoría de los usuarios se comportan de manera educada con la IA, las razones detrás de este comportamiento varían significativamente. En Estados Unidos, el 82% de quienes son amables con los chatbots lo hacen porque consideran que es una norma social básica, independientemente de si están hablando con una persona o con una máquina. Sin embargo, un 18% de los encuestados admitió que su cortesía está motivada por un temor más profundo: el miedo a una posible rebelión de las máquinas en el futuro.

En el Reino Unido, las cifras son similares. El 83% de los usuarios educados también atribuyen su comportamiento a una convicción personal de que decir “por favor” y “gracias” es lo correcto. Por otro lado, el 17% expresó que su amabilidad está influenciada por una especie de precaución ante lo desconocido, una actitud que podría interpretarse como una versión moderna del principio de Pascal: “Es mejor ser educado, por si acaso”.

Por otro lado, el 30% de los usuarios encuestados reconoció no preocuparse por ser cortés con la IA. Entre ellos, dos tercios explicaron que prefieren mantener sus interacciones breves y directas, priorizando la eficiencia sobre las formalidades. El tercio restante afirmó que no ve sentido en ser educado con una máquina, ya que consideran que la IA no tiene emociones ni capacidad para valorar la cortesía.

El debate sobre si es necesario o no ser educado con la inteligencia artificial también ha generado opiniones encontradas entre los especialistas. Según Ben Wood, analista principal de CCS Insight, fomentar la cortesía hacia los asistentes virtuales podría tener un impacto positivo en las interacciones humanas.

Wood recordó que en 2018, Amazon introdujo una función en su asistente virtual Alexa que incentivaba a los niños a decir “por favor” y “gracias”, con el objetivo de reforzar buenos modales.

Por su parte, AJ Ghergich, vicepresidente global de Botify, argumentó que nuestros instintos sociales no distinguen entre humanos y máquinas, lo que explica por qué muchas personas tratan a la IA con amabilidad. Además, señaló que un enfoque cortés puede mejorar el rendimiento de los chatbots, ya que activa patrones de comunicación más detallados y útiles.

Sin embargo, no todos los expertos comparten esta perspectiva. John-Anthony Disotto, editor de inteligencia artificial en TechRadar, expresó su sorpresa ante la cantidad de personas que son amables con la IA. Para él, este comportamiento refleja un “miedo a lo desconocido” y una ansiedad generalizada sobre el futuro de la tecnología, alimentada por narrativas de ciencia ficción como la película “2001: Una odisea del espacio”.

El creciente parecido de los chatbots con los humanos podría ser una de las razones detrás del aumento de la cortesía hacia la IA. En este sentido, los desarrolladores de inteligencia artificial están trabajando para que estas herramientas sean cada vez más humanas en su interacción, lo que podría influir en la forma en que los usuarios las perciben y tratan.

Un ejemplo destacado de esta tendencia es el éxito de ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Este chatbot ha experimentado un crecimiento exponencial en su base de usuarios, pasando de 100 millones de usuarios semanales en noviembre de 2023 a 200 millones en agosto de 2024, y alcanzando los 300 millones en diciembre del mismo año.

En febrero de 2025, la cifra superó los 400 millones de usuarios semanales. Según Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, este crecimiento se debe principalmente al boca a boca y a la percepción de utilidad de la herramienta.

Esta encuesta pone de manifiesto que, aunque la IA no tiene emociones, nuestra interacción con ella está profundamente influenciada por normas sociales, temores y percepciones culturales. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, también lo hará nuestra forma de relacionarnos con ellas, planteando nuevas preguntas sobre el papel de la cortesía en un mundo cada vez más digital.